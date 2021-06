Amazon, Spotify, PayPal e siti di informazione Usa e Gb sotto attacco hacker: tutti down per ore

Un mega attacco hacker che ha colpito per ore i siti di Amazon, Spotify, PayPal e tanti altri siti di informazione, tutti down e quindi irraggiungibili questa mattina. Anche il sito web del governo del Regno Unito è tra le decine di siti inattivi da questa mattina, tra cui appunto Amazon, Spotify, PayPal e Reddit.

Migliaia di utenti hanno segnalato problemi nel tentativo di accedere alle pagine Web, con il sito di monitoraggio delle interruzioni DownDetector che ha segnalato una serie di problemi. Il problema, che colpisce i clienti di tutto il mondo, è dovuto a un attacco hacker.

Amazon, Spotify down con siti di informazione

Un cyberattacco su larga scala che ha colpito molti siti governativi e siti di giornali come New York Times, Financial Times, Spectator e Guardian e di network televisivi come la Cnn Spectator. Segnalazioni arrivano da diverse parti del mondo, con i messaggi di errore. La pagina del Guardian, ad esempio, restituisce al momento l’unica frase “Connection failure”, quelle del New York Times e del Financial Times “Fastly error: unknown domain: nyt.com”, quella del governo britannico “Error 503 Service Unavailable” e via di questo passo.