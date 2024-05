Disneyland si espande, investimenti fino a 2,5 miliardi di dollari,

Disneyland prevede investimenti fino a 2,5 miliardi di dollari ma anche un piano per conquistare le strade cittadine e ha chiesto (e ottenuto) alla città di Anaheim di allentare le regole urbanistiche e dare alla Disney la flessibilità di costruire nuove giostre, hotel e negozi uno accanto all’altro. E il Consiglio comunale, 7 consiglieri su 7, ha approvato il progetto.

Per decenni, Disneyland è stata ostacolata dall’espansione del suo resort di Anaheim a causa di strade, autostrade e attività commerciali che circondano l’autoproclamato “luogo più felice della Terra”, scrive Salvador Hernandezstaff

Ma Disneyland ha aggirato questi limiti con un piano di spesa fino a 2,5 miliardi di dollari per reimmaginare il resort con nuove attrazioni, hotel e negozi all’interno della sua attuale superficie di 100 acri – una proposta che richiederebbe l’acquisizione di alcune strade cittadine circostanti.

Il piano trasformerà il parco a tema in un’esperienza ancora più “immersiva” costruendo nuove aree che unirebbero attrazioni del parco a tema, hotel, ristoranti e negozi negli stessi spazi, ha affermato il vicepresidente dello sviluppo globale della Disney.

Soprannominato DisneylandForward, il piano non specifica cosa verrà costruito esattamente, ma chiede ad Anaheim di allentare le regole di zonizzazione e di dare a Disney flessibilità per riprogettare il resort esistente, che comprende Disneyland, Disney California Adventure Park e il quartiere degli affari di Downtown Disney.

In cambio, secondo i piani, la Disney propone di pagare 40 milioni di dollari per le strade, quello che secondo gli urbanisti è un giusto prezzo di mercato. Questo pagamento farebbe parte di un piano della Disney di spendere 90 milioni di dollari per migliorare la strada di Anaheim vicino al parco a tema, compreso l’ampliamento di Katella Avenue.

La Disney si offre di dare alla città decine di milioni di dollari in più in tasse e imposte, da destinare ad alloggi a prezzi accessibili, parchi pubblici e miglioramenti stradali.

In totale, la Disney prevede di investire nel progetto fino a 2,5 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni e, inoltre, si impegna a donare alla città di Anaheim più di 100 milioni di dollari per miglioramenti stradali, parchi e alloggi a prezzi accessibili.

L’investimento multimiliardario, hanno detto i funzionari della Disney, potrebbe significare migliaia di posti di lavoro e milioni di dollari di entrate fiscali per la città in quella che potrebbe essere una delle espansioni più significative dello storico parco a tema da quando è stato costruito nel 1954.

Le entrate derivanti dalle tasse di soggiorno alberghiere rappresentano già la principale fonte di finanziamento di Anaheim, ha affermato Mike Lyster, portavoce della città di Anaheim. La città prevede di raccogliere 236,3 milioni di dollari dalle tasse alberghiere per gli ultimi 12 mesi fino a giugno, ha detto.