Giornali in crisi, quattro numeri la riassumono: 1.164.344 sono le copie di carta vendute in edicola o con abbonamento nel mese di aprile del 2024, 1.302.934 furono quelle del 2023, 358.020 le copie del giornale di carta leggibili su computer o cellulare nel 2024, 361.706 nel 2023. Le copie su carta calano di quasi il 9%, ma quelle su internet non crescono in misura corrispondente, anzi scendono di qualche migliaio.

La crisi, certificata dall’Ads, l’istituto che da mezzo secolo controlla le vendite di giornali e peridici, è profonda, tutti mettono la testa nella sabbia, ma se il governo non interviene con un piano organico di aiuti, come fu nel 1981 e nel 1987, sarà la fine, resterà solo Facebook. La crisi è mondiale, in Italia è crisi di contenuti, è crisi di tecnologie, qualcuno esulta per poche migliaia di copie digitali guadagnate, per altro la spinta dell’opposizione si è spenta nella dura realtà del governo. In Francia, anni fa, quando governava la destra, un giornale socialista arrivò a vendere 200 mila copie, con Mitterrand presidente quel giornale chiuse.

aprile 2024 Vendite individuali pagate dall’acquirente Testata Vendite individuali cartacee * Abbonamenti individuali cartacei pagati** totale Vendite copie digitali individuali totale 2 3 >= 30% >= 10-30% 4a 4b ADIGE (L’) 6.805 5.616 12.421 4.835 183 5.018 ALTOADIGE 3.023 1.903 4.926 1.545 124 1.669 ARENA (L’) 11.279 3.005 14.284 1.969 507 2.476 AVVENIRE 4.173 8.609 12.782 1.886 68 1.954 CENTRO (IL) 6.231 40 6.271 463 0 463 CORRIERE ADRIATICO 6.696 71 6.767 718 407 1.125 CORRIERE DELLA SERA 118.574 805 119.379 46.849 37.153 84.002 CORRIERE DELLE ALPI 3.006 51 3.057 417 249 666 CORRIERE SPORT – STADIO 31.725 8 31.733 855 430 1.285 CORRIERE SPORT-STADIO LUN. 35.828 16 35.844 851 431 1.282 CORRIERE Umbria/AR/SI 3.711 7 3.718 127 48 175 DOLOMITEN 4.069 20.523 24.592 2.368 37 2.405 ECO DI BERGAMO (L’) 11.020 8.933 19.953 1.278 5.703 6.981 FATTO QUOTIDIANO (IL) 19.574 561 20.135 6.382 24.436 30.818 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) 4.255 219 4.474 184 728 912 GAZZETTA DEL SUD 7.416 152 7.568 818 25 843 GAZZETTA DI MANTOVA 9.288 1.022 10.310 797 207 1.004 GAZZETTA DI PARMA 9.522 6.448 15.970 1.029 1.657 2.686 GAZZETTA DI REGGIO 4.647 48 4.695 327 31 358 GAZZETTA SPORT (LA) 74.856 101 74.957 2.035 11.226 13.261 GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) 75.168 129 75.297 2.031 11.225 13.256 GAZZETTINO (IL) 26.179 536 26.715 6.162 2.416 8.578 GIORNALE (IL) 24.993 116 25.109 1.282 249 1.531 GIORNALE DI BRESCIA 10.160 6.490 16.650 2.664 1.417 4.081 GIORNALE DI SICILIA 4.569 39 4.608 688 14 702 GIORNALE DI VICENZA (IL) 9.522 3.855 13.377 1.885 601 2.486 ITALIA OGGI 3.106 784 3.890 1.555 385 1.940 LIBERO 16.690 68 16.758 1.202 632 1.834 LIBERTA’ 10.361 1.174 11.535 1.707 17 1.724 MANIFESTO (IL) 5.520 950 6.470 6.813 0 6.813 MATTINO (IL) 12.930 76 13.006 2.601 1.474 4.075 MATTINO DI PADOVA (IL) 8.838 320 9.158 629 391 1.020 MESSAGGERO (IL) 38.812 54 38.866 5.893 1.974 7.867 MESSAGGERO VENETO 21.355 449 21.804 1.922 1.334 3.256 NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 3.849 60 3.909 371 149 520 NUOVA FERRARA (LA) 3.464 9 3.473 278 11 289 NUOVA GAZZETTA DI MODENA 4.623 19 4.642 505 26 531 NUOVA SARDEGNA (LA) 15.392 81 15.473 2.462 179 2.641 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 5.996 47 6.043 568 287 855 PICCOLO (IL) 9.294 266 9.560 1.553 957 2.510 PROVINCIA (COMO) (LA) 7.131 2.237 9.368 700 1.975 2.675 PROVINCIA DI CREMONA (LA) 7.456 940 8.396 922 137 1.059 PROVINCIA PAVESE (LA) 5.591 71 5.662 601 360 961 QN-Il Giorno 14.555 26 14.581 213 265 478 QN-Il Resto del Carlino 49.284 239 49.523 865 1.971 2.836 QN-La Nazione 32.284 113 32.397 583 1.007 1.590 QUOTIDIANO DI SICILIA 6 70 76 0 63 63 REPUBBLICA (LA) 66.650 332 66.982 21.682 15.626 37.308 SECOLO XIX (IL) 17.165 1.073 18.238 1.664 1.065 2.729 SICILIA (LA) 5.078 121 5.199 242 246 488 SOLE 24 ORE (IL) 20.104 10.350 30.454 22.637 33.422 56.059 STAMPA (LA) 51.547 4.321 55.868 6.917 4.248 11.165 TEMPO (IL) 6.256 20 6.276 203 79 282 TIRRENO (IL) 14.993 49 15.042 1.888 114 2.002 TRIBUNA DI TREVISO (LA) 5.415 205 5.620 423 204 627 TUTTOSPORT 17.056 14 17.070 750 550 1.300 TUTTOSPORT LUNEDI’ 22.634 42 22.676 753 549 1.302 UNIONE SARDA (L’) 20.489 14 20.503 1.721 822 2.543 VERITA'(LA) 20.234 0 20.234 967 5.694 6.661 1.070.447 93.897 1.164.344 182.235 175.785 358.020