Novità su Instagram, sarà più facile riconoscere i profili fake e i post spam

Meta rilascia novità e nuovi strumenti per rendere Instagram uno spazio digitale più trasparente per i creatori di contenuti. Tra le novità, ci sono il miglioramento del riconoscimento automatico dello spam, ossia dei post o messaggi creati spesso in maniera automatica con link che riportano a siti malevoli o farlocchi, e un modo più accurato per riconoscere gli account falsi e il tag nelle foto creati per scopi potenzialmente dannosi. Inoltre, Instagram invierà più notifiche all’interno dell’app ai creatori di contenuti quando verranno individuati problemi con i loro follower e i contenuti che postano.

Le novità Instagram

“Sappiamo che per i creator interagire con la propria community restituisce energia e motivazione, ma dover passare il tempo a cancellare i commenti spam dai propri post o a rimuovere gli account falsi dai follower può essere fastidioso, e più tempo speso a moderare il proprio account significa meno tempo a disposizione per interagire con i fan”, spiega una nota della piattaforma.

I nuovi strumenti, che saranno visibili gradualmente nelle prossime settimane, mirano anche a rimuovere in blocco i follower spam, i profili bot e rifiutare con un solo click i tag spam. Tutti gli account sospetti di spam o bot saranno automaticamente filtrati in una casella di posta separata che si potrà esaminare, insieme a tutti i follower già esistenti. Se si ha la certezza che questi account siano tutti spam o bot, il creator avrà l’opportunità di eliminarli.

Instagram sta inoltre sperimentando la possibilità di nascondere le visualizzazioni delle Storie da parte di profili che si ritiene siano falsi. Ciò ridurrà la possibilità per gli utenti indesiderati di interagire direttamente con i creator. “Ci impegniamo a garantire che Instagram sia il posto migliore per i creator. Gli aggiornamenti di oggi sono un modo per mantenerti al sicuro e permetterti di passare meno tempo a gestire il tuo account e più tempo a creare”, le parole del team.