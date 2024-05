Giornali in crisi, marzo 2024: le nuove copie digitali non riescono a coprire la caduta della carta

Giornali in crisi, ecco i nuovi dati di vendita delle copie in edicola e digitali dei quotidiani italiani nel mese di marzo 2024 a confronto col marzo 2023 come pubblicati da ADS, Accertamento Diffusione Stampa. Sono numeri che fanno paura: nell’ordine i dati del 2024 vs 2023, secondo questi criteri:

Vendite individuali cartacee, cioè le copie effettivamente vendute in edicola a prezzo pieno.

Abbonamenti individuali cartacei pagati

Vendite copie digitali individuali con sconti superiori al 30% e fra il 10 e il 30%

Totale diffusione carta+digitale

Sono 106 mila copie in meno in edicola, sono 117.278 copie in meno fra carta e digitale, il che significa che le nuove copie digitali, se ci sono, non riescono a coprire la caduta della carta.