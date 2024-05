Thomson Reuters Corp., editore della agenzia di stampa Reuters, ha riportato un utile netto del primo trimestre del 2024 di 481 milioni di dollari. Su base per azione, la società che ha sede a Toronto, in Canada, ha dichiarato di aver registrato un profitto di 1,06 dollari.

I risultati hanno superato le aspettative di Wall Street. La stima media di quattro analisti intervistati da Zacks Investment Research prevedeva un utile di 94 centesimi per azione.

La società di notizie e informazioni finanziarie ha registrato un fatturato di 1,89 miliardi di dollari nel periodo, superando anche qui le previsioni. Tre analisti intervistati da Zacks si aspettavano 1,85 miliardi di dollari.

Il comunicato ufficiale è a firma di Steve Hasker, Presidente e CEO di Thomson Reuters. Viene da Mc<Kinsey e dal grande capitale ma la linea è quella di Gerald Long, il giornalista che tolse alla Reuters il fumo di Londra e ne fece una potenza mondiale nel campo della informazione economica; e di Lord Roy Thomson, il figlio del barbiere canadese che diventò editore del Times di Londra e a 80 anni proclamava: Voglio crescere. Uomo gentile e umile, accoglieva e conversava col giovane cronista che bramava incontrarlo nel 1973.

Il comunicato afferma che “lo slancio dei ricavi è continuato nel primo trimestre con:

o Ricavi totali dell’azienda in crescita dell’8% / ricavi organici in crescita del 9%

– Ricavi organici in crescita del 10% per i segmenti “Big 3” (Professionisti Legali, Imprese e Professionisti Tax & Accounting)

Sulla base della performance del primo trimestre, le prospettive per il 2024 sono moderatamente migliorate per la crescita dei ricavi totali e organici”.

Sono talmente ricchi che si sono potuti permettere di riacqu oltre 350 milioni di dollari di azioni ordinarie della società nel primo trimestre: il programma di riacquisto di azioni proprie da 1,0 miliardi di dollari dovrebbe concludersi entro la fine del secondo trimestre del 2024.ù

“Abbiamo dato un inizio incoraggiante al 2024, sottolineato da una forte performance finanziaria e da prospettive migliorate, sfruttando lo slancio dell’anno scorso”, ha affermato Steve Hasker, Presidente e CEO di Thomson Reuters. “Mentre tracciamo il nostro percorso fino al 2024, restiamo impegnati a investire in tecnologie basate sui contenuti che aiutano i professionisti a prendere decisioni complesse con sicurezza. Con un’entusiasmante roadmap di prodotti AI e acquisizioni strategiche che plasmano le nostre operazioni principali, siamo fiduciosi che continueremo a aprire la strada nella trasformazione del lavoro professionale”.

Hasker ha aggiunto: “Guardando al futuro, rimaniamo concentrati sul proseguimento del nostro track record di solida esecuzione, mentre lavoriamo per accelerare il potenziale di crescita di Thomson Reuters. Ciò include una continua attenzione all’allocazione del capitale per promuovere la creazione di valore sostenibile a lungo termine”.

I ricavi sono aumentati dell’8%, trainati dalla crescita dei ricavi ricorrenti e da transazioni. Le dismissioni nette hanno avuto un impatto negativo dell’1% sui ricavi e la valuta estera non ha avuto alcun impatto.

I ricavi organici sono aumentati del 9%, guidati da una crescita del 9% dei ricavi ricorrenti (76% dei ricavi totali) e da una crescita del 22% dei ricavi da transazioni. I ricavi di Global Print sono diminuiti del 10% a livello organico.

I segmenti “Big 3” dell’azienda hanno registrato una crescita organica dei ricavi del 10% e complessivamente rappresentano l’83% dei ricavi totali.

L’utile operativo è aumentato del 10%, riflettendo principalmente l’aumento dei ricavi.

L’EBITDA rettificato è aumentato del 19%, riflettendo anche maggiori ricavi. Il relativo margine è aumentato al 42,7% rispetto al 38,8% dello stesso periodo dell’anno precedente. La valuta estera non ha avuto alcun impatto sul margine EBITDA rettificato.

L’EPS diluito è diminuito a 1,06 dollari rispetto a 1,59 dollari nel periodo dell’anno precedente poiché il periodo dell’anno precedente includeva un aumento significativo del valore del nostro investimento in LSEG. Nel primo trimestre del 2024, l’EPS diluito ha beneficiato di una riduzione della media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione a causa dei riacquisti di azioni e dell’operazione di restituzione del capitale della società avvenuta nel giugno 2023.

L’EPS rettificato, che esclude le variazioni di valore dell’investimento in LSEG della società, nonché altri aggiustamenti, è aumentato a 1,11 dollari per azione da 0,84 dollari per azione nello stesso periodo dell’anno precedente, principalmente a causa del maggiore EBITDA rettificato. L’EPS rettificato ha inoltre beneficiato di una riduzione della media ponderata delle azioni ordinarie.

La liquidità netta fornita dalle attività operative è aumentata di 165 milioni di dollari grazie ai benefici di cassa derivanti dall’aumento dell’utile operativo. Il periodo dell’anno precedente includeva anche 63 milioni di dollari di pagamenti associati al Programma di cambiamento dell’azienda, che è stato completato alla fine del 2022.

Il flusso di cassa libero è aumentato di 138 milioni di dollari principalmente a causa degli stessi fattori di cui sopra.