Whatsapp, la nuova funzione mostrerà se siete stati recentemente online

Whatsapp sta per rilasciare una nuova funzione che farà sapere a tutti se siete stati recentemente online sull’App. Si tratta di una nuova funzionalità che sembra mirare a cambiare il modo in cui gestiamo le nostre conversazioni sulla piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo. La novità in questione è la possibilità di visualizzare un elenco di contatti che hanno utilizzato recentemente l’app.

La nuova funzionalità di Whatsapp

Con l’aggiornamento in arrivo, gli utenti di WhatsApp saranno in grado di vedere un elenco di alcuni contatti che hanno recentemente utilizzato l’app di messaggistica. L’intento di questa nuova funzione sembra essere quello di incoraggiare gli utenti a iniziare nuove conversazioni, fornendo loro un rapido accesso ai contatti che sono attivi e disponibili a rispondere.

Secondo le ultime informazioni, la funzione è attualmente disponibile solo per un gruppo selezionato di beta tester che hanno aggiornato WhatsApp beta per Android alla versione 24.9.10.71. Al momento, non è ancora chiaro quando la funzione verrà resa disponibile per tutti gli utenti, ma è probabile che avverrà nelle prossime settimane.

I pro e i contro

La nuova funzionalità potrebbe essere accolta in modi diversi dagli utenti. Da un lato, potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per coloro che temono di disturbare i loro contatti inviando messaggi quando non sono disponibili. Tuttavia, alcuni potrebbero considerare questa novità come un’ulteriore intrusione nella loro privacy, specialmente se hanno scelto di nascondere il proprio ultimo accesso.

Inoltre, l’elenco dei contatti recentemente online potrebbe non sempre essere un indicatore accurato della disponibilità di una persona a rispondere ai messaggi. È importante ricordare che il semplice utilizzo di WhatsApp non significa necessariamente che un utente sia disponibile per una conversazione in quel momento.

Tuttavia, questa nuova funzionalità si inserisce in un trend più ampio di WhatsApp, che sembra voler spingere gli utenti a rimanere attivi sull’app e ad avviare nuove conversazioni. Già in passato, WhatsApp ha introdotto strumenti come la sezione “Da leggere”, che evidenzia le chat a cui non abbiamo ancora risposto, con l’obiettivo di incentivare gli utenti a rimanere impegnati nella piattaforma.