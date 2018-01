ROMA – Da qualche giorno su Facebook sta girando una inserzione sponsorizzata che promette Saky gratis ma altro non è che una pubblicità ingannevole. Si tratta di un invito ad acquistare una “antenna” miracolosa chiamata TVFox.

Il sito legato all’inserzione, Techiebusters.com, promette all’utente la ricezione di 100 canali in modo completamente gratuito e legale. “TV Fox ti permette di guardare quasi ogni canale, film o programma gratuitamente. Senza abbonamenti e in modo completamente legale” viene scritto sul sito poche righe dopo.

Da nessuna parte sul sito viene promessa la visione delle pay TV, ma con un abile gioco di parole viene spinto l’utente a spendere 39 euro per quella che è una normalissima antenna simile a quelle che vendono vendute nei negozi.

Se il sito sta bene attento a dosare le parole, il video che viene usato su Facebook è di tutt’altro stampo: dopo aver attaccato l’antenna sullo schermo compare Sky Sport HD, e dopo aver cambiato canale prima la CNN e poi Cartoon Network. Ovviamente è impossibile e non sarebbe neppure legale perché per vedere Sky serve un abbonamento Sky.

Persino i commenti che compaiono sotto la pagina del prodotto, che sembrano commenti di Facebook con tanto di tasto Like, non sono altro che commenti statici scritti in HTML per far sembrare il prodotto valido e funzionante.