Unità, Maurizio Belpietro nominato direttore. Fnsi: “Decisione che sconcerta e preoccupa”

ROMA – Maurizio Belpietro è stato nominato direttore de L’Unità. Una decisione che “sconcerta e preoccupa”, come dichiarato Raffaele Lorusso, segretario della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi). Per Lorusso infatti la scelta del Gruppo Piesse “va contro la storia del quotidiano fondato da Antonio Gramsci”.

In una nota, la Fnsi ha manifestato i suoi dubbi sulla nomina di Belpietro a L’Unità: “La decisione del gruppo Piesse di nominare Maurizio Belpietro direttore editoriale dell’Unità sconcerta e preoccupa. Non per ragioni di carattere professionale, ma perché si tratta di una scelta che va contro la storia del quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Ogni giornale ha un’identità precisa e definita che non può essere né snaturata né vilipesa. Soprattutto non possono essere offesi i giornalisti, i lettori e la memoria di quanti all’Unità hanno legato vita e militanza politica, impegno intellettuale e professionale”.

Nella nota si legge: “Maurizio Belpietro, che porta legittimamente avanti la sua visione del mondo e le sue idee, è quanto di più distante possa esserci dalla linea e dalla cultura politica di cui l’Unità è storicamente interprete. La decisione dell’editore è grave e incomprensibile, oltre che una chiara provocazione, perché il giornale era già pronto per andare in stampa con la firma di un altro direttore responsabile. In realtà, gli editori vogliono umiliare una redazione che, dopo essersi vista negare diritti, da molti mesi è impegnata in una delicata trattativa per riportare in edicola lo storico quotidiano e salvare i posti di lavoro”.

E conclude: “Le modalità che hanno portato alla nomina del nuovo direttore – un blitz in piena regola – sono inoltre inaccettabili perché violano le procedure previste dal contratto. Di questa violazione, gli editori Stefanelli e Pessina saranno chiamati a rispondere nelle sedi competenti. Il sindacato dei giornalisti italiani continuerà ad essere al fianco dei colleghi dell’Unità che si sono ribellati a questo ennesimo sopruso”.