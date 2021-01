Vodafone down oggi 19 gennaio, problemi sulla rete mobile e per l’Ho. Mobile nel Nord e Centro Italia

Vodafone down questa mattina, 19 gennaio: arrivano segnalazioni di disservizi che stanno interessando la rete mobile. Al momento il picco delle segnalazioni si è registrato intorno alle ore 8:00 di oggi, ma le problematiche sembrano essere iniziate già in nottata.

Vodafone down: segnalati problemi in alcune zone d’Italia

A riportare il quadro della situazione dei problemi per la rete mobile di Vodafone, è il sito downdetector.it, in cui è possibile notare l’aumento delle segnalazioni nelle prime ore del mattino. Al momento sembra che la problematica sia limitata e le segnalazioni provengano soprattutto nella zona nord di Milano. Non mancano ulteriori riscontri provenienti dalle zone di Torino, Roma e Perugia.

Non è chiara l’entità del problema. Gli utenti che riportano i problemi citano soprattutto un malfunzionamento nella connettività di rete con nessun tipo di segnale presente sul terminale in uso. Anche le chiamate sono afflitte da problemi, mentre la rete fissa di Vodafone al momento sembra non avere alcuna difficoltà. Anche alcuni utenti Ho. Mobile segnalano il down della rete, anche se al momento, per entrambi gli operatori, sembrerebbe trattarsi di un problema localizzato in parte del nord Italia.

Il comunicato di Vodafone

Vodafone Italia fa pervenire la seguente dichiarazione: “Siamo a conoscenza di un disservizio temporaneo sulla rete mobile in alcune zone di Milano (Centro e periferia Nord-Ovest) e in alcune aree delle province di Varese e Como. Stiamo lavorando per risolverlo nel minor tempo possibile. Ci scusiamo con i clienti per il disagio”.