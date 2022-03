MotoGp, Ducati e Honda nei guai: Bagnaia non ingrana, Marquez ha la diplopia, Gp d’Argentina (3 aprile) chiarirà?

Ducati e Honda in difficoltà: Bagnaia non ingrana, Marquez con la diplopia, il Gp d’Argentina (3 aprile) chiarirà?

MotoGp in ansia, La Ducati aspetta ancora il vero Bagnaia, la Honda spera di recuperare re Marquez. Fari puntati sul terzo Gp del Motomondiale che si correrà in Argentina domenica 3 aprile.

Due scuderie in apprensione, due grandi piloti smaniosi di ritrovarsi. Tutto il Circus si interrroga sul futuro dei due campioni. Sono ore febbrili, piene di dubbi e di pensieri.

DUCATI – Pecco Bagnaia è l’uomo di punta, il pilota che realisticamente può puntare al titolo iridato. Ma moto e pilota non sono al meglio. Tutt’altro. Per carità, le giustificazioni e le attenuanti non mancano. Vedi la follia della gara in Indonesia (20 marzo). Una gara sotto tuoni, fulmini, mini alluvione.

Morale : due gare (Qatar, Mandalika), un solo punto. Diciamo le cose come stanno: un avvio da incubo. Un mistero.

È giù cattivi pensieri. Ai tifosi ricorda un film già visto nel recente passato quando le Rosse avevano in Dovizioso l’uomo di punta, sognavano sfracelli, poi sappiamo com’è finita. È solo una sensazione? L’Argentina chiarirà. Forse. In compenso i punti arrivano dai “team satellite”: Miller, quarto in Indonesia con la Desmo (Ducati ufficiale), è dietro a Zarco (Pramac) e a Bastianini (Gresini). Quest’ultimo guida la classifica generale con 30 punti, seguito da B.Binder (Ktm ) e Quartararo (Yamaha). Bagnaia è 20esimo. Troppo poco.

HONDA IN MOTOGP

Tutti in ansia per Marc Marquez, 29 anni, vittima di uno spettacolare incidente nel warm up del Gp Indonesia (lo spagnolo non ha preso parte alla gara). Lamenta ancora problemi al nervo ottico. C’è addirittura lo spettro del ritiro. Lui vorrebbe rientrare in Argentina ma l’incubo diplopia lo tormenta.

I medici di Madrid invitano alla prudenza, lui scalpita, la Honda pensa già di sostituirlo ed ha allertato il proprio collaudatore Stefan Bradl, 32 anni, tedesco, campione del mondo della Mot2 nel 2011.

Ha già sostituito Marquez l’anno scorso in Qatar. In settimana la decisione medica. Prevalgono cautela, saggezza, logica, buon senso. Il calvario dell’otto volte iridato dunque continua. È iniziato il 19 luglio 2020 durante il Gp di Spagna (frattura omero destro). È tornato alle corse e alla vittoria in Germania (20 giugno 2021) ripetendosi ad Austin e Misano. Quindi la caduta in allenamento (26 ottobre 2021) che gli ha procurato la diplopia. E non è ancora finita.