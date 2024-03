Formula 1, Marx Verstappen ha vinto il GP del Bahrain dominando la gara dall’inizio alla fine. Il Tulipano ha realizzato il grande Slam nella gara di esordio (non accadeva da 20 anni). Molto bene Carlos Sainz arrivato alle spalle di Perez e conquistando un meritato podio. Quarto Leclerc. Il monegasco ha infilato una giornata no. Lo dice lui stesso. Prosegue l’incubo del pilota.

Al team ha confessato:” Possiamo scordarci di guidare, non so dove va la macchina quando freno”. Nulla sembra sembra essere cambiato rispetto alla passata stagione.

Il campione del mondo in carica ha chiuso con oltre 20” di vantaggio sul compagno di squadra. La nuova stagione si è aperta così come si era chiusa la vecchia. L’illusione della caccia a Max è durata appena un giro. L’olandese ha centrato la 55esi a vittoria della carriera.

GARA IN NOTTURNA

Partenza tribolata per la Ferrari. Al quarto giro Verstappen è già in fuga. È battaglia era in casa del Cavallino. Le due Red Bull sempre al comando. A dieci giri dalla fine Verstappen e Perez sono inseguiti da Sainz(ottimo) e Leclerc (buono il sorpasso su Russell).Quinto , appunto, Russell che precede Norris e Hamilton. Dietro, nell’ordine, Piastri, Alonso e Stroll. Gara sotto i fari. Posizioni consolidate al giro 52. Verstappen vince in scioltezza. Ha distrutto tutti.

ORDINE DI ARRIVO

1. Verstappen, 2. Perez (+22.457) 3. Sainz (+25.110), 4. Leclerc (+39.669),5. Russell (+46.788),6. Norris (+48.458), 7.Hamilton (+50.324), 8. Piastri (56.082), 9. Alonso (+74.887), 10. Stroll (+93.216). A seguire nell’ordine Zhou (11),Magnussen (12),Ricciardo (13), Tsunoda (14), Albon ( 15), Hulkenberg (16), Ocon (17), Gasly (18), Bottas (19), Sargeant (20).

MAX, PRIMA POLE DELL’ANNO

Solito Verstappen, pole n.33 della carriera. Il dominatore della Red Bull ha messo tutti in riga nelle qualifiche, grazie anche ad una scia favorevole. Ma stavolta la storia è stata un po’ diversa: primo Sainz in Q1, primo Leclerc in Q2. Delusione nella Q3 e la Rossa ha ceduto la pole al Tulipano per un paio di errori nel primo e nell’ultimo settore. Comunque Leclerc è partito in seconda posizione. Terzo Russell, quarto Sainz, quinto Perez, sesto Alonso. A seguire: Norris (7), Piastri (8), Hamilton (9), Nico Hulkenberg (10), Tsunoda (11), Stroll(12), Albon (13), Daniel Ricciardo (14), Magnussen (15), Bottas (16), Zhou (17), Sargeant (18), Ocon (19), Gasly (20).

COSÌ L’ANNO SCORSO

PILOTI – Marc Verstappen punti 575; 2. Sergio Perez 285; 3. Hamilton 234; 4. Alonso 206; 5. Leclerc 206.

COSTRUTTORI – Red Bull 860; 2. Mercedes 409; 3. Ferrari 406; 4. McLaren 302; 5. Aston Martin 280.

NEL RISPETTO DEL RAMADAN

Sia la gara in Bahrain, sia la prossima in Arabia Saudita (9 marzo) le gare di Formula1 si terranno di sabato nel rispetto del Ramadan, il mese sacro del digiuno, dedicato alla preghiera, alla meditazione e all’autodisciplina. Un periodo che per gli islamici ha radici antiche e alcuni rituali specifici. Quest’anno il Ramadan inizia domenica 10 marzo alla sera e finisce alla sera di lunedì 8 aprile ( ma taluni Paesi, come il Marocco, osservano date leggermente diverse). Questo periodo sacro per gli islamici prende il nome del nono mese dell’anno nel calendario lunare musulmano.