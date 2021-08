Il francese Esteban Ocon, 24 anni, alfiere della Alpine, a sorpresa ma meritatamente, ha vinto il Gp Ungheria, protetto da un sontuoso Alonso, suo compagno di scuderia. Un Alonso che l’ha difeso, con classe e mestiere, dagli appetiti avversari. Costruendo la prima vittoria del compagno e applaudendolo al traguardo con visibile e sincera gioia. I veri campioni son fatti così.

Gp Ungheria, il podio

Secondo Vettel, terzo Hamilton che ha bruciato il ferrarista Sainz lasciandolo giù dal podio. Ma ugualmente soddisfatto. Era partito quindicesimo. Sfortunato Verstappen, coinvolto nella carambola alla prima curva: auto riparata ai box in qualche modo. Max è arrivato decimo ed ha perso la leader. Ora il Re Nero comanda con una manciata di punti sul pilota olandese.

La gara avrà una coda velenosa e forti sanzioni

Sul banco degli imputati due piloti in particolare: Bottas e Stroll. Per guadagnare posizioni hanno tardato il punto di frenata – complice la pista bagnata – provocando il patatrac. Sei ritiri in un colpo solo. Leclerc fuori senza colpe. Bandiera rossa. Alla ripartenza una cosa mai vista: Hamilton solo in griglia. Ripartenza solitaria. Tutti gli altri ai box per cambiare le gomme.