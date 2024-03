La MotoGP torna in Europa – dopo il debutto in Qatar, 10 marzo – per il secondo appuntamento stagionale del Motomondiale. A Portimao si corre il GP Portogallo (domenica 24, ore 15) sul circuito dell’Autodromo di Algarve; una pista di 4.592 metri con 15 curve di vario raggio e con dislivelli da brivido. La pendenza maggiore raggiunge il 12%. Insomma, una sorta di montagne russe. Un tracciato molto tecnico. L’anno scorso ha vinto Pecco Bagnaia davanti a Vinales e Bezzecchi. Dopo la Sprint Race di sabato pomeriggio, domenica si rinnova la caccia alla Ducati Desmodieci. Occhio a Marc Marquez, 7 volte iridato, che alla prima con la Ducati del team Gresini ha sfiorato il podio terminando in quarta posizione. Gara tutta da vedere, prima di sbarcare ad Austin (14 aprile) per il GP delle Americhe.

TUTTI A CACCIA DELLA ROSSA

È caccia alla Ducati di Bagnaia. Pecco è ripartito a ritmo folle realizzando in Qatar un capolavoro. Ha infilato 21 giri da mattatore, confermando la sua caratura di campione. Ma molto bene è andato anche Pedro Acosta che ha firmato anche il giro più veloce. Pedro è un vero spettacolo, a Portimao è candidato al podio. E poi c’è Brad Binder: la sua KTM è crescita molto, ma anche lui. Ormai Binder lotta costantemente per i primi posti. In Qatar è arrivato secondo a 1”329 da Bagnaia. Da sottolineare che alla prima uscita dell’anno il romagnolo Enea Bastianini con la Ducati ha raggiunto la massima velocità: 357,6 km/h.

PECCO TRANQUILLO ALLA CACCIA DEL BIS

Vittorioso l’anno scorso e al debutto quest’anno, Francesco Bagnaia, confessa: ”Il circuito di Portimao è una delle mie piste preferite, un misto tra Mugello e Sachsenring. Nel 2022 ero partito ultimo rimontando fino alla ottava posizione: si riesce a superare quindi, anche se non è mai facile in MotoGP“. L’anno scorso Pecco aveva vinto sia la Sprint sia la Gara in una doppietta di forza, senza possibilità per gli avversari. Aggiunge il bicampione del mondo: ”È bellissimo guidare qui. Credo che con la GP24 si possa essere più competitivi in alcune parti del circuito. In Qatar abbiamo avuto qualche problema, penso che qui, domenica sarà differente, le sensazioni sulla moto dovrebbero essere più simili a quelle abituali. Questa moto è più adatta al mio stile di guida, mi ci sono trovato bene fin dal primo test. Però non si può dire quale possa essere il vantaggio in termini di tempo. Marquez? È un avversario come un altro, io voglio batterli tutti. Non mi interessa essere un personaggio, ma essere me stesso e vincere. Per ora il mio obiettivo è correre fino a 35 anni, è il mio sogno è una medaglia olimpionica”.

DOVE IN TV

Il Moto Mondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport ore 15. Telecronista Guido Meda con il commento tecnico di Mauro Sanchini. Approfondimenti prima e dopo la gara; in studio Vera Spadini.