Bagnaia campione del mondo di MotoGP per la seconda volta, primo anche nel GP Valencia, podio tutto Ducati

MotoGp, Bagnaia campione del mondo per la seconda volta. Pecco Bagnaia, 25 anni, ha vinto per la seconda volta (consecutiva) il Mondiale della Moto GP.

Per l’alfiere della Ducati, è il terzo titolo iridato. Nel 2018 aveva vinto il mondiale in Moto2. Martin, molto nervoso, non c’è l’ha fatta a rimontare ed è caduto nel tentativo di risalire la corrente.

Podio tutto Ducati. Trionfo italiano. Bagnaia ha vinto anche il Gp Valencia davanti all’ottimo Di Giannantonio. Terzo Zarco. Dunque podio tutto Ducati.

GRIGLIA DI PARTENZA COL GIALLO

Bagnaia e Zarco davanti a tutti. Avrebbe potuto esserci Vinales ma è stato penalizzato di tre posizioni perché durante il warm up ha ricevuto una bandiera nera con disco arancione (significa di “fermarsi immediatamente “).

Il pilota Aprilia non si è fermato, è rientrato al box e è scattata la sanzione . Dunque Pecco in pole e Vinales quarto. Davanti al pilota spagnolo Miller ( terzo). Quinto Binder, sesto Martin, settimo Bezzecchi. Alex Marquez ottavo e suo fratello Marc nono.

Al decimo posto è partito Raul Fernandez davanti a Di Gianantonio (11). Aleix Espargaro (12), Augusto Fernandez (13), Bastianini (14), Quartararo (15), Nakagami (16) Luca Marini (17), Pol Espargaro (18), Franco Morbidelli (19), Rins (20) Salvadori (21).

Martin ha vinto la Sprint riducendo lo svantaggio da Bagnaia a 14 punti. Erano 21 dopo il Gp del Qatar.Lo spagnolo del team Pramac ha annunciato che darà battaglia fino in fondo.

DI GIANNANTONIO PASSA NEL TEAM VR46

Diggia ha vinto in Qatar (19 novembre) – prima vittoria in MotoGP- e sta suscitando nuove considerazioni.

Il pilota romano (25 podi in carriera ) non è stato confermato dal team Gresini ed ha rischiato di restare senza moto per la prossima stagione.

Per sua fortuna tutto si è risolto in queste ultime ore. Di Giannantonio ha trovato un accordo con il team VR46 di Valentino Rossi. Manca ancora l’annuncio ufficiale ma nel Circus non ci soni dubbi. E probabilmente anche Bastianini cambierà scuderia. Andrà all’Aprilia?

GARA ENTUSIASMANTE

Pomeriggio di sole, tensione alle stelle, in palio il titolo iridato. La volata per il Mondiale 2023 strega il pubblico di Valencia che risponde alla grande. Partenza col brivido: incidente Marquez-Bezzecchi al primo giro,

Bagnaia tocca Martin e lo spagnolo scivola in ottava posizione. Martin allora tenta una rimonta rischiosa, sperona Marc Marquez, cade e vola fuori pista. Fine dei sogni.

A 22 giri dalla conclusione Pecco Bagnaia è campione del mondo! Informato via radio, reagisce all’improvvisa incoronazione cede il primo posto a Miller. Comincia un’altra gara ma 8 giri dalla fine Miller vola fuori pista ed è costretto al ritiro.

Bagnaia ritorna primo tallonato da Zarco e Binder; insegue Di Giannantonio e passa in terza posizione. A tre giri dal traguardo, cade e si ritira Pol Espargaro. Ultimo giro: Bagnaia saldo al comando, Di Giannantonio al spalle.

Pecco taglia il traguardo e il box Ducati esplode in un mix di gioia, commozione, lacrime liberatorie, cori da stadio.

CLASSIFICA FINALE DEL MONDIALE MOTO GP

Bagnaia punti 467, Martin 428, Bezzecchi 329, Binder 290, Zarco 221, Aleix Espargaro 206, Vinales 204, Luca Marini 201, Alex Marquez 177, Quartararo 172, Miller 163, Di Gianantonio 158, Morbidelli 102, M.Marquez 96, Bastianini 84, Oliveira 76, Augusto Fernandez 71, Nakagami 56, Rins 54, Raul Fernandez 51, Dani Pedrosa 32, Joan Mir 26, Pol Espargaro 15, Salvadori 12, Folger 9, Bradl 8, Michele Pirro 5, Danilo Petrucci 5, Crutchlow 3, Lecuona 0, Alvaro Bautista 0.