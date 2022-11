MotoGP, finale thrilling a Valencia (domenica 6, ore 14). Mondiale in palio. Bagnaia contro Quartararo, Ducati contro Yamaha.

Mezz’ora al cardiopalma, 108 km che decidono una stagione, 27 giri su un nastro d’asfalto di 4.000 metri, un rettilineo (876 metri) da 337 km/h , 14 curve insidiose. E la storia ad un soffio per la Rossa d’Italia: la Ducati è ad un passo per vincere il Mondiale che manca da 15 anni. Di più: l’Italia, dopo 50 anni, può portare a casa la storica doppietta tutta italiana (pilota+moto) che manca appunto da mezzo secolo (1972). Dai tempi del leggendario Giacomo Agostini sulla italianissima MV Agusta.

MOTOGP, L’ORA DI PECCO EREDE DI VALENTINO ROSSI

Bagnaia parte con i favori del pronostico. È primo in classifica, ha un buon margine di vantaggio (23 punti) sul talentuoso Quartararo, campione del mondo in carica. Gli bastano 2 punti per conquistare la corona iridata, ha il vento in poppa, ha strappato al francese 114 punti in dieci round. In più ha la testa di Vale di cui è l’erede designato. E se tutto ciò non bastasse potrà contare sulla spinta del tifo del popolo rosso assiepato nella tribuna Azul.

MAXI SCHERMI IN PIAZZA E IN FABBRICA

Dilaga la febbre rossa. Tensione alle stelle, trepidazione angosciante sospesa tra speranze e timori. A Chivasso (città del Pecco) tutti in piazza d’Armi davanti allo schermo gigante che trasmette l’evento sportivo. A Borgo Panigale, nella fabbrica Ducati, nell’area pista, è stato collocato un maxi schermo enorme per i 1.900 dipendenti che fanno uscire 4.000 modelli al giorno in alta stagione; ma anche per turisti e studenti in visita guidata (48 visite a settimana). Domenica è preannunciato un pubblico record.

E PER IL TERZO POSTO DUELLO ALEIX-ENEA

Aleix Espargaro (Aprilia ) ed Enea Bastianini (Ducati) sono separati da un solo punto: 212 lo spagnolo, 211 l’italiano. Aleix è alla sua decima stagione in MotoGP. Enea alla seconda. Duello garantito. Meno nobile del primo ma molto più incerto. Comunque due moto italiane a contendersi il podio. Entrambi i piloti hanno fatto una gran bella stagione. Espargaro ha vinto in Argentina e – unico della griglia 2022 – ha sempre completato i 19 GP. Bastianini ha invece registrato 4 zeri però dopo Aragon (dove sono stati insieme sul podio) ha infilato 5 GP con una media di 12 punti, Espargaro solo 4,5.

MOTOGP IN DIRETTA TV (ORE 14)

Solita diretta Sky, telecronista Guido Meda, e su Now. Differita su Tv8 ale 17 (canale 8 del digitale terrestre).