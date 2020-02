MILANO – Si scaldano i motori in casa DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, che ha annunciato oggi la squadra impegnata nel commento delle gare di Moto 2, Moto 3 e MotoGP.

MotoGp, riecco Marco Melandri: seguirà il Mondiale motociclistico per Dazn.

Sarà Marco Melandri, ex pilota di MotoGP e campione mondiale della classe 250 a scendere in pista sulla piattaforma di streaming, commentando le gare della massima categoria che DAZN trasmetterà per le stagioni 2020 e 2021.

Ad affiancarlo nel commento come prima voce, Niccolò Pavesi, appassionato motociclista e già parte della squadra dei telecronisti DAZN.



“Sono contento di entrare a far parte della squadra DAZN in questo nuovo progetto molto stimolante – ha dichiarato Marco – Un percorso che mi vedrà al fianco di giovani colleghi e professionisti da cui sicuramente imparerò e a cui sono sicuro di poter insegnare tanto del mondo delle due ruote, portando tutta la mia esperienza e la mia passione per la moto”.

Marco Melandri è nato a Ravenna il 7 agosto del 1982, è un pilota motociclistico italiano, ritiratosi dall’attività agonistica. Campione del mondo della classe 250 nel 2002. È primatista italiano di vittorie nel Campionato Mondiale Superbike, con 22 successi. (fonti ANSA e Wikipedia).