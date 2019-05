MONTECARLO – Doveva essere il suo gran premio ed invece Montecarlo si è rivelato un incubo per il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Nessuno è profeta in patria, nemmeno il giovane talento della scuderia di Maranello. Dopo delle Q1 da incubo (approfondimento qui), per colpa di una strategia sbagliata dalla Rossa, si è ritirato dopo appena 18 giri per un incidente al decimo giro che ha rovinato la sua vettura in maniera irreparabile.

Leclerc costretto al ritiro dopo appena 18 giri del Gp di Montecarlo di Formula 1.

Leclerc, che partiva sedicesimo, era chiamato ad una rimonta praticamente impossibile e non poteva commettere nessun errore. Purtroppo non è andata così e, dopo un sorpasso strepitoso su Grosjean al nono giro, è venuto a contatto con Hulkenberg nel giro successivo e ne è uscito con la ruota posteriore destra forata. A quel punto Leclerc ha fatto rientro per due volte ai box, nel tentativo di rimetterein sesto la sua vettura, ma ha lamentato una macchina inguidabile, a seguito degli incidenti avuti, ed è stato costretto alla resa.

Il video da YouTube con la foratura nella ruota di Leclerc. Il pilota monegasco è stato costretto ad abbandonare il gran premio di casa. Dopo qualifiche da incubo, una gara totalmente da dimenticare.