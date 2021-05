Concerto del primo maggio 2021: scaletta, orari, cantanti, diretta tv, radio e streaming. C’è anche Noel Gallagher. Il Covid stravolge il concertone del primo maggio ma non lo ferma. Infatti cambia la sede, da San Giovanni all’Auditorium Parco della Musica. E ovviamente non sarà permesso al pubblico di assistere dal vivo all’evento ma potranno farlo da tv, radio e streaming.

CGIL, CISL e UIL hanno organizzato e promosso il concerto di quest’anno con il seguente slogan: “L’Italia si cura con il lavoro. La ripartenza nel nostro Paese è possibile attraverso il lavoro e una campagna vaccinale nazionale diffusa”.

Concerto primo maggio 2021: scaletta, conduttori, cantanti (Noel Gallagher, Antonello Venditti…)

Ma passiamo a conduttori, cantanti ed ospiti. Il concerto del primo maggio 2021 sarà condotto da Ambra Angiolini, l’attore Stefano Fresi e il comico Lillo. L’ospite d’onore internazionale sarà Noel Gallagher degli Oasis.

Riguardo la scaletta, riportiamo di seguito i cantanti che saranno protagonisti sul palco del concerto del primo maggio 2021:

Alex Britti, Après la classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce e Dimartino, Coma Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals and Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capeo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L’Orchestraccia, La rappresentante di lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & the Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noel Gallagher, Noemi, Orchestra multietnica di Arezzo con Margherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou. Super ospite italiano sarà Antonello Venditti.

Dove vederlo o ascoltarlo, orari e diretta tv, streaming e radio

Come detto, sarà possibile seguire il concerto in diversi modi. In tv, su Rai 3, dalle ore 16.30 fino alle 24.00 (con alcune pause nel mezzo). In streaming, sul sito internet della Rai, ed in radio su Rai Radio 2 Indie.