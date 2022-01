Farfalle, il testo della canzone di Sangiovanni del Festival di Sanremo 2022

Si chiama Farfalle la canzone che Sangiovanni porterà sul palco del Festival di Sanremo. Un brano, ha raccontato il cantante, in cui troveremo le difficoltà legate al Covid e la crisi nella quale Sangiovanni dice di essere finito dopo l’esperienza ad Amici: “​È quello che ho iniziato a raccontare in Perso nel buio, il pezzo che ho cantato proprio con Madame. Il testo è abbastanza esplicito, parla del mio smarrimento di fronte a certi cambiamenti importanti, che mi hanno portato a non stare bene. In Farfalle torno proprio a respirare”.

Sangiovanni e Amici

“Amici mi ha offerto una grande opportunità e io l’ho presa. È stato magico quello che mi è successo, però quando sei così esposto, oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social. Mi hanno anche minacciato di morte (…). I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio”.

Farfalle, il testo della canzone di Sangiovanni

Hai una casa un po’ piccola

Sembra fatta per te

È diventata la nostra

Da quando hai appiccicato

Tutti i momenti

Che hai passato con me

Sopra il frigorifero

C’è la mia faccia

E mi fa ridere

Che sono da tutte le parti

Girando gli angoli di questo mondo

Non posso trovarmi in luogo migliore

Se non tra le tue braccia

In mezzo a tutte le luci

Noi siamo gli unici

Con le tapparelle chiuse

E non l’ho detto a nessuno

Che ho perso la testa

E sono pazzo di te

Non volano farfalle

Non sto più nella pelle

Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?

Da questa notte

No no non voglio stare male

Dammi due ali per volare

Sei una boccata d’aria