Lutto nel mondo della musica: è morto a 75 anni il maestro Gianluigi Gelmetti. Lo rende noto il Teatro dell’Opera di Roma che ha avuto la notizia dai familiari.

Gelmetti occupa un posto speciale nell’Olimpo dei grandi interpreti, anche per la vastità e poliedricità del suo repertorio.

Morto il maestro Gianluigi Gelmetti

Ha diretto in tutto il mondo: è stato Direttore Musicale all’Opera di Roma per dieci anni, dopo averne trascorsi nove presso l’Orchestra della Radio di Stoccarda, quindi l’Orchestra Sinfonica di Sydney.

Dal 2012 al 2016 è stato direttore musicale ed artistico dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Qui si è spento all’età di 75 anni.

Chi era Gianluigi Gelmetti

Nato a Roma l’11 settembre del 1945, Gelmetti aveva diretto per la prima volta un’orchestra all’età di sedici anni, come allievo di Sergiu Celibidache.

Aveva poi studiato con Franco Ferrara presso l’Accademia Chigiana e con Hans Swarowsky a Vienna. Ha diretto in tutto il mondo: in Europa, dal Teatro alla Scala al Royal Opera House Covent Garden, dall’Opéra national de Paris al Teatro Real di Madrid, passando per Berlino, Vienna e San Pietroburgo. Ma anche lontano dall’Europa, negli Stati Uniti, in Australia, in Cina, in Giappone.

In Italia aveva di recente inaugurato il Teatro Massimo Bellini di Catania con La Rondine di Puccini, di cui aveva curato anche la regia, e Il Flauto Magico di Mozart con la regia di Pier Luigi Pizzi.