Kanye West scaricato da Adidas per i tweet anti-semiti. Adidas annuncia la fine della collaborazione con il rapper Kanye West, noto anche come Ye, a causa di alcune dichiarazioni antisemite.

Lo riporta la Dpa. Al colosso dell’abbigliamento sportivo erano in molti a pretendere di scaricare Ye, da cui hanno preso le distanze anche l’ex moglie e le sue sorelle con messaggi di solidarietà alla comunità ebraica.

L’ex marito di Kim Kardashian, che qualche settimana fa aveva scatenato un putiferio alla Fashion Week di Parigi presentando nella sua collezione magliette con su scritto ‘White Lives Matter’ (‘Le vite dei bianchi contano’), si è lamentato del fatto che “i media ebrei” lo hanno bloccato dopo una serie di tweet anti-semiti.

“Questa cosa è una m….a”, aveva attaccato il rapper-stilista nella puntata del podcast ‘Drink Champs’. I suoi account su Twitter e Instagram erano stati sottoposti ad una serie limitazioni per aver violato le regole.

In particolare a causa di un tweet, che poi è stato cancellato, nel quale West scriveva: “Stasera sono un po’ assonnato, ma appena mi sveglio faccio Con 3 contro gli ebrei”.

Riferendosi ad un codice dell’esercito militare americano, Defcon, che vuol dire “pronti all’attacco”. Nel podcast West, 45 anni, ha poi attaccato JPMorgan Chase, che di recente ha annullato qualsiasi tipo di collaborazione con lui.

“Ho dato 140 milioni di dollari a JpMorgan e loro mi trattano come un m….a. Se trattano me così, come pensate trattino tutti voi? Sono indignato”, si è lamentato Ye.

Il comunicato Adidas

“Le recenti affermazioni e azioni di Ye sono inaccettabili, piene di odio e pericolose”, si legge nel comunicato di Adidas. “Sono contrarie ai valori dell’impresa come pluralismo e inclusione, rispetto reciproco e lealtà”.

La produzione della linea Yeezy viene immediatamente archiviata e questo costerà nel quarto trimestre fino a 250 milioni di euro di profitti al gruppo. Anche il consiglio centrale degli ebrei tedeschi aveva preso posizione sul rapper criticando Adidas.

“Le quotidiane nuove esternazioni del rapper sono insopportabili per le ebree e gli ebrei di tutto il mondo”, aveva affermato Josef Schuster a Redaktionsnertzwerk Deutschland, affermando di aspettarsi una chiara presa di posizione dal management di Adidas.