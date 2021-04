Luca Barbarossa chi è, età, altezza, moglie Ingrid Salvat, figli, malattia, vita privata, Sanremo, radio, nazionale cantanti

Chi è Luca Barbarossa: età, altezza, moglie Ingrid Salvat, figli, malattia, vita privata, canzoni, carriera del noto cantante romano. Uno che ha vinto anche un Festival di Sanremo, nel 1992.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Luca Barbarossa

Luca Barbarossa è nato a Roma il 15 aprile 1961. Allo stato attuale ha dunque 60 anni appena compiuti. E’ del segno zodiacale dell’Ariete. La sua altezza ufficiale è di 1,75 metri. Ha due sorelle, Susanna e Veronica, e due fratelli, Lorenzo e Cristiano.

Luca inizia la gavetta come musicista di strada in piazza Navona, suonando il repertorio folk americano e i classici dei cantautori italiani.Nel 1980 viene notato da Gianni Ravera, che lo invita a partecipare al Festival di Castrocaro. In quell’occasione Barbarossa presenta il brano Sarà l’età, firmando il suo primo contratto discografico con la Fonit Cetra. Come vincitore di Castrocaro partecipa di diritto al Festival di Sanremo 1981 con Roma spogliata, riscuotendo un buon successo e classificandosi a sorpresa al quarto posto e primo tra i giovani (Luca scrisse questo brano sui banchi di scuola durante l’ora di italiano). Per la carriera completa di Luca Barbarossa rimandiamo alla sua pagina Wikipedia.

La moglie Ingrid Salvat, i figli Valerio, Flavio e Margot: vita privata di Luca Barbarossa

Luca Barbarossa ha sposato Ingrid Salvat il 17 aprile 1999. Il matrimonio è stato celebrato quando la moglie era già incinta di Valerio, il primo dei tre figli della coppia. Nel 2001 è nato Flavio e nel 2009 la terzogenita Margot.

Della moglie Ingrid racconta: “Quando ci siamo incontrati ero uno di quelli che hanno sempre difeso la libertà, la sensazione di non dover rendere conto a nessuno se avevo voglia di partire e starmene tre mesi a Cuba. Andavo in protezione di fronte a qualunque cosa potesse cambiare la mia condizione, poi mi sono pacificato ed è iniziata una fase diversa. Ma Ingrid è stata una donna intelligente, mi ha detto: “Che problema c’è? Se funziona resto, se non funziona torno a Parigi”. Da ventiquattro anni, per il nostro anniversario, assieme a un mazzo di fiori le regalo un biglietto con scritto: “Non funziona!”. E lei li conserva tutti”.

Luca Barbarossa e il Festival di Sanremo: dall’esordio con Roma Spogliata alla vittoria con Portami a ballare

Detto dell’esordio nel 1981 con Roma Spogliata, il rapporto tra Barbarossa e il Festival di Sanremo è sempre stato speciale. Lo testimonia il trionfo del 1992 con la canzone Portami a ballare, che ancora oggi rimane una delle sue hit più acclamate.

Negli anni successivi ha portato sul palco del Teatro Ariston Il ragazzo con la chitarra, Fortuna e Passame er sale.

La malattia di Luca Barbarossa

Nel suo libro Luca Barbarossa rivela anche di soffrire di insonnia, una insonnia che però è produttiva: “Crollo in qualsiasi momento della serata. La mattina mi sveglio presto, devo essere performante, ma sono sveglio dalle quattro e mezza. Nello stato di dormiveglia spesso mi vengono in mente strofe intere, le ripeto all’infinito fino a memorizzarle e appena mi alzo le trascrivo”.

Luca Barbarossa e la radio: il successo di Radio 2 Social Club

Dal gennaio del 2010 Luca Barbarossa conduce Radio 2 Social Club, programma di Rai Radio 2 in onda dapprima nel weekend e, dal 2015, in forma quotidiana. In questo show radiofonico, ambientato in un immaginario locale dove si chiacchiera, si gioca e si fa musica, Barbarossa è affiancato nel corso degli anni da Virginia Raffaele, Paola Minaccioni, Lucia Ocone e Andrea Perroni. Il programma riscuote così tanto successo da essere premiato al Premio Flaiano 2020.

Luca Barbarossa e la nazionale cantanti

Luca è il capocannoniere della Nazionale cantanti, con cui ha segnato 221 gol in 259 partite giocate. I meno giovani ricorderanno il temibile tandem d’attacco composto per tanti anni con Eros Ramazzotti.