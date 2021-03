Renato Zero si vaccina contro il Covid e pubblica la foto su Facebook: “Viva il vaccino! Viva la vita!!!” (foto dalla pagina Facebook di Renato Zero)

Infatti, non solo si è vaccinato, ma ha anche voluto pubblicare un messaggio di speranza sui suoi seguitissimi social network. A partire dalla sua pagina Facebook.

Vaccino anti Covid, Renato Zero si vaccina e pubblica la foto su Facebook con un messaggio di speranza

Riportiamo di seguito, il messaggio scritto su Facebook da Zero al momento della sua vaccinazione con foto allegata:

“Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”.

E’ un messaggio non banale perché sono state settimane turbolente dove il vaccino anti Covid è stato messo più volte in discussione per le ormai note vicende di AstraZeneca e delle morti avvenute dopo la sua somministrazione ad alcuni pazienti.

Renato Zero si vaccina contro il Covid e pubblica la foto su Facebook per essere preso come esempio

Renato Zero non ha specificato quale vaccino si è somministrato ma ha comunque invitato tutti gli italiani che possono farselo a seguire il suo esempio per sconfiggere una volta per tutte il Covid.