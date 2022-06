Vasco Rossi al Circo Massimo, 300 malori e 16 ricoveri. “Siete uno spettacolo straordinario e il Circo Massimo è un posto bellissimo” urlava felice Vasco ripetendo la parola d’ordine di questo tour che è “finalmente“. Doppio appuntamento a Roma, in 170mila sono accorsi per due serate sold out del concerto di Vasco Rossi, roba che nemmeno i Rolling Stones.

Musica e emozioni condivise, due splendide giornate, certo, ma non per tutti, di sicuro i tanti, troppi finiti in infermeria o all’ospedale. Per qualcuno un incubo. Il servizio di protezione sanitaria del concerto ha dovuto diramare, solo per la prima serata, quello che assomiglia a un bollettino di guerra. 300 persone soccorse, in 16 hanno avuto bisogno di un ricovero all’ospedale.

Ore di attesa sotto il sole, alcol, droga

Le cause prevedibili: ore e ore di attesa sotto il sole, il consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Le diagnosi raccolte comprendono colpi di calore, attacchi di panico, intossicazione, coma etilico, uso di droga e traumi da caduta.

Va detto che dal punto di vista della gestione dell’ordine pubblico coordinato dall’ufficio di gabinetto della Questura di Roma, tutto si è svolto senza particolari problemi, e non era scontato.