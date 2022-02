Vittorio Matteucci chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Instagram, vita privata, carriera. E’ un cantante e attore, noto per la sua attività artistica. Andiamo a scoprire anche la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, la biografia di Vittorio Matteucci

Vittorio Matteucci è nato a Livorno il 27 maggio 1963. Allo stato attuale ha dunque 58 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli.

Il suo amore per il palcoscenico si manifesta già a tre anni, quando è il giovanissimo capo coro dell’asilo. A soli otto anni si trasferisce con la famiglia a Padova. Qui comincia a cantare con il Coro Tre Pini diretto da Gianni Malatesta e da questa esperienza vocale iniziano anche le sue prime esibizioni pubbliche nei locali della zona.

Dopo tanti anni di gavetta, accompagnati dallo studio approfondito della tecnica musicale senza trascurare la scuola e poi l’università, comincia a farsi conoscere dal grande pubblico accompagnando, con la US Band, le esibizioni di Umberto Smaila.

Moglie, figlia, Instagram, la vita privata di Vittorio Matteucci

Della vita privata di Vittorio Matteucci si hanno notizie frammentate. Sappiamo che è sposato con Isabella. Il momento del fatidico sì è stato immortalato sui social. Sicuramente Vittorio ha una figlia, Bianca, che lavora come truccatrice e make up artist. Ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Dalla tv a Frollo, la carriera di Vittorio Matteucci

Oltre ad aver partecipato a numerose trasmissioni televisive, Matteucci è divenuto famoso per aver interpretato Frollo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. Per conoscere la sua carriera completa ci affidiamo a Wikipedia.