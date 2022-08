In ritardo, regolarmente in massiccio ritardo. Ritardo sia sulle chiacchiere e promesse sia sulle concrete necessità. Ma dove vai se la banana non ce l’hai era il ritornello di Polvere di Stelle (Sordi-Vitti), ma dove vai se la colonnina non ce l’hai è la sorte concreta di chi acquista ed usa una auto full electric. Su 6943 chilometri di autostrade (autostrade, non viabilità ordinaria) ci sono 506 stazioni di rifornimento. Quante di queste 506 hanno una colonnina per la ricarica elettrica? La miseria di 59, un 10 per cento appena abbondante.

Ma quelle vere sono di meno

Perché le stazioni su autostrada dotate di colonnine per ricarica elettrica in 20/30 minuti, cioè il tempo credibile per rifornirsi e proseguire (chi si ferma per 6/8 ore alla ricarica lenta e che senso avrebbe il viaggio?) sono non 59 ma appena 38. Stazioni 38 per 172 posti complessivi di ricarica rapida: 172 posti! E quasi tutti da Roma in su.