Calciomercato mai visto, l’oro in Arabia seduce molti campioni, l’esodo iniziato con Ronaldo, ingaggi faraonici

Calciomercato mai visto. Spese pazze. L’oro in Arabia seduce molti campioni. L’esodo iniziato a gennaio con Ronaldo . Ecco gli ingaggi faraonici.

Questa estate sarà ricordata a lungo per le spese pazze del calcio mercato e per la razzia dei campioni europei con i petrodollari arabi. Colpi da nababbi, stipendi fiabeschi, ingaggi impensabili anche per giovani talenti.

Esempio: per l’ingaggio di Arda Guler, 18 anni appena, centrocampista turco del Fenerbahce di Istanbul, il Real Madrid ha sborsato la bellezza di 20 milioni; poi smanioso di farlo vedere al mondo, l’ha portato in tournée negli USA ma il gioiellino del Bosforo è già rientrato in Spagna con un menisco sbriciolato. Capita. Ma questo è un altro discorso. Restiamo al tema.

RONALDO HA APERTO LA STRADA ALLE STELLE NEL CALCIOMERCATO

Tutto è cominciato lo scorso gennaio quando Cristiano Ronaldo , 37 anni, mille presenze nei vari club e cinque Mondiali, ha firmato per l’Al Nasser, società di Riad (Arabia saudita). Stipendio faraonico: 200 milioni a lui e il 3% al suo agente .

E così è nato l’harem del football. Le dimore dei sauditi da quest’anno non solo sono piene di donne ma si sono trasformate nella fiera dei calciatori. Gli sceicchi esibiscono i grandi calciatori come fanno coni gioielli d’oro, le auto lussuose, panfili e jet. E c’è dell’altro.

Vogliono aumentare il prestigio (ora un po’ basso) del loro campionato per poi giocarsi l’assegnazione dei Mondiali 2032. Ce la faranno, il Qatar insegna.

I CINQUE STIPENDI PIÙ PESANTI

Detto dì Ronaldo l’apripista, il calciomercato dei petrodollari ha avuto un seguito clamoroso. Ecco i cinque meglio stipendiati: Benzema, 36 anni (200 milioni a stagione), Koulibaly (30), Brozovic (30). Mendy(30), Kanté (25). Ma anche in Europa non si scherza. L’ombra del Golfo spunta ovunque, Regno Unito in testa.

CALCIOMERCATO, GLI ACQUISTI PIÙ CARI

Per ora, almeno: Bellingham, 20 anni, dal Borussia D. al Real Madrid (103 milioni); Havertz, 24 anni, dal Chelsea all’Arsenal (70); Szoboszlai, 22 anni, dal Lipsia al Liverpool (70); Tonali, 23 anni, dal Milan al Newcastle (70); Mason Mount, 24 anni, dal Chelsea al Manchester Utrecht (64,2). E non è finita. Mbappe’ farà esplodere i conti.

L’ORO IN ARABIA SENZA LIMITI

Ma con un obiettivo. L’ha indicato l’erede al trono Bin Salman: il campionato arabo deve diventare uno dei cinque più importanti del mondo. Deve diventare il luna park dello sport e del turismo. Il progetto è ambizioso ma le risorse per realizzarlo non mancano.

DATE DA NON DIMENTICARE

11 agosto, inizia la Saudi ProLeague; su chiuderà a maggio 2024.

19 agosto,inizia il campionato italiano di serie A; calciomercato aperto ancora per due giornate.

1 settembre, chiusura del mercato estivo in Italia.

20 settembre, chiusura della finestra di mercato per la Saudita Pro League.

2-31 gennaio 2024, si svolgerà la sessione invernale del calciomercato in Italia.