Damiano moviola, è sniffo o no? Chiamare Csi e...un caposala!

Damiano dei Maneskin sottoposto ad attenta moviola, in corso esame ufficiale (insieme e a migliaia di esami artigianali e casalinghi) delle immagini. Quando si piega sniffa o no? Moviola più che test: il test fissato per oggi/domani quindi a 48/72 ore dalle immagini tv dirà e non dirà. Grande mobilitazione social di colpevolisti (soprattutto francesi che, si sa, quando perdono si “incazzano” fin dai tempi di Bartali) e di innocentisti (manco a dirlo in maggioranza italiani).

Montante arruolamento social nei due eserciti. Ministro francese che ha l’accortezza e il buon senso di chiamarsi fuori (“non è mia competenza”). Politici italiani finora miracolosamente non dichiaranti in materia (durerà?). Damiano e i Maneskin tutti che sdegnosamente smentiscono non solo la veridicità dell’episodio ma addirittura di aver mai fatto uso di qualsiasi droga (forse eccesso, per così dire, di smentita).

Moviola e Csi

Si fa presto a dire moviola, ci vuole chi la sappia analizzare, scandire, micro processare. Roba da Csi, roba da scienziati del crimine. Chiamare quindi gli scienziati della celebre fiction per dirimere e indirizzare la trama di questa fiction Maneskin! Ma quelli di Csi chiamarli non si può, non lavorano fuori dal sete e dagli schermi. Allora la moviola bisogna farsela da soli, occorre ritrovarsi da soli di fronte ad uno di quei dilemmi che squassano e squarciano: sniffata sì o no? Un bivio per l’umanità, domanda e risposta che segnano esistenze, momenti della verità…

Caposala!

In verità quel che ci vorrebbe è un caposala, qualcuno che imponga un minimo di proporzioni. Proporzioni dell’accaduto o non accaduto. Un caposala che non c’è. Landini segretario Cgil che minaccia sciopero generale in nome del giù le mani da burocrazia e lentezza? Dittatore bielorusso che comanda e realizza dirottamento di aerei civili nei cieli d’Europa? Ufo che escono dai film ed entrano in prossimo rapporto ufficiale del Pentagono? Due terzi, anzi tre quarti del pianeta ancora da vaccinare mentre qui ci si racconta che, se non è finita, sta finendo? Dopo, dopo…prima la moviola su Damiano. No, il caposala non c’è, da tempo è uscito, dalla testa di troppa gente.