Con la solerte e devota assistenza del vastissimo circuito del gonfia e pompa sono di scena i bruciabollette. Esibizioni in varie piazze italiane, per ora entusiasmo e pubblico e palco da sagra paesano, ma puntano a palcoscenici più grandi e prestigiosi. E non è detto che, almeno nei Tg e nelle home page e su quel che resta della carta stampata, non ce la facciano ad essere promossi a protagonisti. Bruciano in pubblico le bollette come fossero le bandiere del nemico. E chi o cosa è il nemico? Chiunque o qualunque cosa le bollette gliele fa pagare. Bolletta alta? La soluzione è semplice, drastica, immediata, popolare: la bolletta non si paga. Il perché l’energia costa e il perché costa così tanto non è affare dei brucia bollette.

Puntano al milione

Alla stampa un infermiere romano promotore e organizzatore di appuntamenti brucia bollette ha spiegato che se arrivano ad un milione di utenti che non pagano la bolletta, allora le utenze non possono essere staccate. Per la legge dei grandi numeri: se stacchi utenze a milioni ci vogliono i Carabinieri e non bastano. Se tutti morosi, nessun moroso. Quel che resta non spiegato è come, se nessuno paga, chi ti manda la bolletta paga a sua volta il gas a chi lo vende. Ma non fate ai brucia bollette queste domande oziose, pignole e sospette di intelligenza con il nemico.

Già che ci siamo…

I brucia bollette hanno fatto sapere di volere in bolletta “valori precedenti all’inflazione post Covid e alla guerra”. Già che ci siamo…Nel migliore dei casi è un: fermate il mondo, voglio scendere. Nel migliore dei casi, non nel più frequente. E non andate a parlare con i brucia bollette di rigassificatori da fare subito, di estrazione del gas in patria, di trivelle, nucleare…Vi guarderanno come…nemici del popolo.