Inverno demografico italiano, il Papa all’Angelus domenica 26: Tragedia, contro la Patria, Draghi: piano natalità

Nell’inverno demografico italiano, si nasce di meno, si muore di più. Il Papa, molto preoccupato (parole sue), ha rilanciato il tema domenica 26 all’Angelus, nel giorno dedicato alla famiglia.

Draghi questa preoccupazione – questo allarme – lo ha addirittura inserito nel suo discorso programmatico il giorno in cui si è insediato il suo governo. Disse, testualmente: “È necessario invertire il declino demografico e lo spopolamento delle aree interne”. Sta preparando un piano natalità.

Siamo di fronte ad un declino che nei paesi ricchi non è contingente, si tratta di un fenomeno strutturale.

Solo le migrazioni, dicono gli esperti, possono tenere in equilibrio il saldo demografico (differenza tra le nascite e le morti).

Il Papa in particolare ha colpito le coscienze. E il suo allarme ha fatto centro. Ha detto: “Questo inverno demografico va contro il nostro futuro. Sembra che tanti hanno perso l’illusione di andare avanti con i figli, tante coppie preferiscono rimanere senza o con un solo figlio. È una tragedia. Facciamo tutto il possibile per riprendere una coscienza, per vincere questo inverno demografico che va contro le nostre famiglie, contro la nostra patria, contro il nostro futuro”.

E poi: “ La famiglia è la storia da cui proveniamo. Proveniamo da una storia intessuta di legami d’amore e la persona che siamo oggi non nasce tanto dai beni materiali di cui abbiamo usufruito ma dall’amore che abbiamo ricevuto, dall’amore nel seno della famiglia “.

Infine alcuni consigli che il Pontefice ha dato e che riassumiamo .

1) Parlate a tavola. Ci sia dialogo tra genitori e figli, dialogo tra fratelli.

2) Bisogna imparare ad ascoltarsi e capirsi.

3) E’ pericoloso rinfacciarsi eventuali sbagli, meglio gesti di cura.

4) E’ brutto vedere a tavola ognuno col telefonino che si isola.

5) Mai andare a dormire senza aver fatto la pace.

6) Evitare i lunghi silenzi tra le mura domestiche sennò nascono conflitti, persino violenze fisiche e morali.

7) Convertiamoci dall’io al tu. È importante.

L’inverno demografico degli italiani fotografato dall’Istat è impietoso

Pochi, vecchi e soli. La crisi demografica è sempre più profonda. Le famiglie si restringono . Anziani soli e malati: chi li assisterà? L’ultimo Forum delle Associazioni familiari è stato chiaro: per invertire la tendenza urgono “ adeguate politiche, urge un piano per la natalità.

L’assegno unico così non può bastare. Occorre una riforma del sistema tributario e degli incentivi che tenga conto dei carichi familiari e un piano strutturato per la ripartenza della natalità all’interno del Pnrr”. Una parola. Ma adesso che il Papa e Draghi sono egualmente preoccupati e alleati , l’attesa riforma potrebbe bruciare le tappe. E l’Italia non essere più un Paese per vecchi. Un triste dormitorio .