Rom, la campagna elettorale non manca di iniziative contro di loro. Minacce, promesse di punizioni feroci.

Il consigliere Alessio Di Giulio, capogruppo del partito di Salvini nel quartiere 3 di Firenze ha fatto un video che mostra una donna rom e che è anche un selfie per garantire che “Vota Lega e i rom spariranno dalle strade”. Chiediamo al famoso musicista e direttore d’orchestra Santino Spinelli, in arte Alexian, primo rom nominato commendatore da un presidente della Repubblica italiana.

Che impressione le ha fatto questa brutta vicenda?

Premetto che in quasi tutte le campagne elettorali i Rom e Sinti vengono usati come capri espiatori. Parte delle istituzioni, parte della politica e parte dei mass media lo permettono. L’antiziganismo o romofobia, il razzismo specifico per i Rom e Sinti, è largamente diffuso a tutti i livelli sotto lo sguardo indifferente dell’opinione pubblica che è veicolata a questo.

Non a caso l’83% degli italiani odiano i Rom e Sinti ma senza conoscerli realmente da un punto di vista storico, culturale, linguistico, letterario, gastronomico, antropologico. Nessuno sa che l’inclusione dei Rom e Sinti è molto più avanzata rispetto a ciò che si fa credere e che la maggioranza dei Rom e Sinti sono cittadini italiani presenti in Italia da oltre sei secoli. Molti Rom e Sinti sono celebrità mondiali: Rita Hayworth, Zlatan Ibrahimovic, Elvis Presley, Bob Hopkins, Charlie Chaplin, Madre Teresa di Calcutta e tantissimi altri.

Le cose non accadono casualmente ma è frutto di una precisa volontà politica, istituzionale e mediatica. L’esclusione è stata creata ad arte con i Campi Nomadi. I Rom e Sinti non sono nomadi per cultura. In realtà si è voluto creare un business sulla pelle di anziani, donne e bambini come Mafia Capitale ha rivelato ed è emerso solo una parte del marcio che esiste a riguardo.

Il fatto razzista di per se non mi sorprende perché è uno dei tanti episodi razzisti quotidiani contro Rom e Sinti.

L’individuo in questione ha dimostrato una grande miseria umana e poca intelligenza politica, ma allo stesso tempo si è sentito protetto e autorizzato a fare ciò che ha fatto. È una vergogna per l’italianità che vorrebbe rappresentare. Dovrebbero essere gli italiani ad indignarsi e a ripudiare soggetti del genere e a condannare atti di questo tipo più che i Rom e Sinti. Nessuna condanna pubblica. Questo è il livello di civiltà del nostro Paese. Dal video si evince invece la grande umanità della Romni, la donna Rom, la sua grande dignità e la sua pacatezza. Un contrasto netto tra un bruto dal ghigno sprezzante e un essere umano.

Di Giulio sostiene di non essere razzista perché la sua compagna è nigeriana.

Dice di non essere razzista? Tutti i razzisti lo dicono cercando di giustificarsi. Si può essere non razzisti verso una “razza”, per esempio gli africani, o meglio, in questo caso, le africane, ed essere razzisti verso altre “razze” e popolazioni. Fermo restando che le razze non esistono.

In questo caso specifico ci si potrebbe chiedere: il rapporto con la donna nigeriana su cosa è basato? Il ghigno di Di Giulio la dice lunga… Sono comunque affari loro, ma chiedo: cosa può insegnare ai suoi figli un individuo del genere?

A Milano l’1 settembre è stato definitamente chiuso il campo rom abusivo di via Vaiano Valle. L’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, si è vantato anche su Facebook.