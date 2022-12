Pompe funebri spot: “Se non superi pranzo Natale noi ci siamo, a soli 1.100 euro”. Replica: tutti in medicine (foto Facebook)

Una mano civile e volenterosa ha scritto a pennarello (peccato si veda poco) appropriata replica a uno dei tanti (troppi) cartelloni spot che l’Azienda funeraria di Roma (filiazione della comunale Ama) ha regalato alla città per Natale. Il cartellone dice, letteralmente e bello grosso: “Se non superi il pranzo di Natale noi ci siamo”. E precisa per cosa ci sono: funerali a soli 1.100 euro. La mano che ha inforcato il pennarello, memore che si tratta pur sempre della città di Pasquino, ha sotto vergato simmetrico augurio: “Tutti in medicine”. Noi tutti che abbiamo superato il pranzo di Natale sottoscriviamo.