Scuola liberata da burocrazia: da lunedì tutti sempre in presenza tranne i non vaccinati (Foto d’archivio Ansa)

Metti la burocrazia e il suo formalismo ossessivo a controllo e confine della attività scolastica al tempo del Covid e avrai una gabbia, una labirinto-gabbia, una fatica di Sisifo comminata alle famiglie e alla loro vita. Positivo in classe e il dirigente scolastico, per essere in regola e non assumersi responsabilità che non gli competono, formalmente assolve a pieno il suo compito e demanda la questione alle Asl.

Cioè sostanzialmente alunni a casa, settimanella o dieci giorni di Dad e attesa dei tamponi, lentissimi, che riaprono la classe alla frequenza. Asl che non ce la fanno a tenere il ritmo tamponi e poi, una volta ottenuto il tampone negativo, anche il certificato di guarigione del medico. Così sono tutti amministrativamente coperti e a piena regola di burocrazia. Andava, è andata finora più o meno così e non per cattiveria o ignavia di dirigenti scolastici o Asl o altro.

E’ andata e andava finora così perché il nostro concetto di best practice di vita pubblica è che tutto sia formalmente in regola, vidimato e certificato. Appena si esce dall’area dell’emergenza e dell’eccezionale, appena fuori dall’area Figliuolo (tanto per restare in tema) la normalità è lenta, farraginosa, stressante. Inapplicabile ma formalmente perfetta.

Scuola, cosa cambia da lunedì 7 febbraio

Da lunedì prossimo scuole di ogni ordine e grado liberate per fortuna da un bel po’ di burocrazia para sanitaria. Da lunedì prossimo tutti sempre in classe in presenza tranne i non vaccinati. Nelle scuole materne si resta e si va in classe in presenza fino a 5 contagi nella stessa classe, quindi fino a che non ci sia un vero e proprio mino focolaio.

Nelle scuole primarie e secondarie dopo i 4 contagi in una sola classe vanno in Dad i non vaccinati e gli altri restano in presenza. La Dad è ridotta da 10 a 5 giorni. Da lunedì una scuola più libera, più vera, più vivibile. Discriminati i non vaccinati? Proprio no: a metterli in Dad e fuori dalla scuola in presenza viva e vera sono stati i loro genitori non vaccinandoli. Una libera scelta, del tipo di quelle che chi non si vaccina reclama.