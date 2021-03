Vaccini, aumenta lo scetticismo, l’ultimo sondaggio vede salire gli attendisti. Resta la paura di ammalarsi, si invoca chiarezza. Ma sette cittadini su dieci vuole andare avanti

L’ultimo sondaggio è di poche ore fa. E un po’ inquieta perché cala un’ombra sul prosieguo della massiccia campagna vaccinale. Il fronte degli attendisti in appena quattro mesi è salito dal 15 al 21%.

Le ultime notizie sulle reazioni gravi successive al vaccino anglo-svedese AstraZeneca (tutte da dimostrare) ha comunque esercitato un forte impatto negativo.

Molti cittadini che si erano prenotati per ricevere il tipo di profilassi sotto (precipitosa) accusa, hanno fatto marcia indietro. Hanno paura di ammalarsi.

L’indagine sul possibile collegamento tra il siero e i morti è già partita. Gli ispettori inviati in Sicilia dal ministro Speranza per ora non si pronunciano .

Poca chiarezza sui possibili rischi dei vaccini

Ma il 71% sostiene che la campagna vaccinale non si fermi ed invoca una migliore comunicazione.

Il 67% teme di essere contagiato dal Coronavirus . Solo il 16% non ha questo timore. E appena il 47% afferma di essere stato informato, e dunque conoscerli, sugli effetti collaterali del vaccino. E il 65% dei cittadini ritiene che il governo non riuscirà a mantenere le promesse.

Ovvero che l’80% degli italiani sarà immunizzato entro settembre, come prevede il piano del generale Francesco Paolo Figliuolo che ha messo il turbo alle iniezioni. Saranno 500mila al giorno. Le dosi saranno somministrate anche nelle grandi aziende. E ad aprile arriverà la cavalleria americana. Lo ha annunciato, poche ore fa, Massimo Scaccabarozzi presidente e amministratore delegato di Janssen Italia, azienda del gruppo Johnson&Johnson. È stato firmato un accordo con con la Commissione europea “per 200milioni di dosi entro la fine del 2021. E il 23,45% spetterà all’Italia, cioè 27 milioni. Cominceremo le consegne a metà aprile“.

In rosso 43 milioni di italiani fino a Pasqua

Ma cresce la fiducia nel piano vaccini

Se il 30% (sondaggio Noto) non vuole effettuare il vaccino anti Covid e l’8% non sa ancora cosa fare, appena il 16% vorrebbe che la campagna fosse fermata. Ed il 23% non ha alcun timore di essere contagiato dal Coronavirus.

Cresce intanto la fiducia nel piano Figliuolo che ha messo in campo 120 mila dottori e dentisti, medici sportivi e farmacisti. Sono attese 84milioni di dosi entro l’autunno. La notizia poi che l’immunità di gregge arriverà tra il 18 e il 25 agosto ha rincuorato i più. Ha convinto il pragmatismo di Draghi sfoderato giorni fa all’hub di Fiumicino (“ Ne usciremo”).

Ed ha convinto pure Enrico Letta, neo segretario del Pd con 860 si (2 no, 4 astenuti), quando ha assicurato – alla Assemblea nazionale del Pd; assemblea senza dibattito, puramente elettiva con voto elettronico – che “ la liberazione dal Covid è vicina, grazie al vaccino”.

E poi uno sguardo oltre l’ostacolo:” Quando la pandemia finirà succederà quel che è successo con la caduta del muro di Berlino. Abbiamo il dovere di esserci in quel momento, esserci uniti e forti”.

Perché, sintetizzo, subentrerà una rinnovata energia, nuove idee e una gran voglia di fare.