Oroscopo domani 22 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In serata la Luna entrerà nel vostro segno e sarà in buon aspetto con Mercurio in Acquario. Il transito indica che trascorrerete una piacevole serata in compagnia degli amici. Con il Sole in Acquario, anche online avete la possibilità di stringere delle relazioni, alcune delle quali potrebbe rivelarsi decisive per il futuro. E’ innegabile che siete molto popolari, molto più di quanto possiate immaginare.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 22 gennaio: amore

In coppia: con il partner avrete una conversazione interessante, che può riguardare i vostri progetti. E nel periodo dell’Acquario (in questo momento), in mente ne avete sempre molti!

Soli: provate ancora dei sentimenti per un/a ex? E’ possibile un ritorno! La prossima settimana potreste ricevere un sms o una telefonata ma assicuratevi di volere davvero un incontro…

Oroscopo domani 22 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): lasciare alle spalle una questione