L’oroscopo del 10 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 10 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi odierni rappresentano un invito a essere più tolleranti. Avrete la sensazione che la vostra pazienza oggi sia messa alla prova da situazioni o persone che non siete in grado di controllare e ciò irritarvi parecchio. Cercate di impegnare le energie nel movimento, nell’esercizio fisico, seguite la corrente e sorridete. Evitare di essere eccessivamente severi con voi stessi vi permetterà di farlo anche nei confronti degli altri. Amore: in coppia, domina la passione, i sentimenti sono forti. La serata si annuncia bollente. Soli: l’incontro con una persona dinamica quanto voi potrebbe cambiare il corso della vostra vita.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se è una fase in cui avete poca sicurezza in voi stessi, dei dubbi sul vostro valore, le competenze e le capacità, i passaggi odierni sono d’aiuto a eliminarli. Il modo migliore è fare il punto sulle esperienze vissute, i successi. Anche eventuali fallimenti in effetti hanno contribuito a rendervi ciò che siete oggi e nel frattempo è evidente che siete notevolmente evoluti. Nella professione, mettete in mostra le vostre abilità e sarete notati. Amore: in coppia, l’intesa con il partner è buona ma ammetterete che la routine inizia a pesare. Fate lavorare l’immaginazione…Soli: voglia di stare soli al massimo uscire con un/a amico/a.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potete ottenere dagli altri ciò che desiderate ma senza dare ordini, semplicemente parlando con gentilezza. Tutto andrà meglio se nei vostri piani terrete conto delle esigenze degli altri ed eviterete di andare avanti comunque per conto vostro. Sensibili allo stato d’animo di chi vi circonda per cui se qualcuno avrà bisogno di essere ascoltato, sarete presenti. Un’amicizia che si era arenata inoltre riprenderà con slancio! Amore: in coppia, i pianeti vi rendono attraenti, desiderate il partner con passione e passerete ai fatti! Soli: forse provate dei sentimenti segreti per una persona. Per ora non prendete iniziative.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fidatevi dell’istinto e seguitelo, andate a vedere dove vi porta: ne trarrete un grande vantaggio. E’ un lunedì in cui potreste scoprire che vi state bloccando soprattutto riguardo alle questioni professionali e legate alla carriera. Nei prossimi giorni capirete il prezzo che avete pagato: è tempo di vedervi sotto una luce molto più positiva, avete la possibilità di dare una svolta al percorso professionale in modo che sia in linea con i vostri desideri. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner vi trascuri. Parlatene ma delicatamente. Soli: se volete fare nuovi incontri cercate di ritrovare il sorriso!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Se una persona mostra poco rispetto nei vostri confronti, si prende delle libertà, probabilmente non avrete voglia di affrontarla ma in questo modo la situazione potrebbe soltanto peggiorare. I passaggi odierni indicano che dovete stroncare sul nascere la questione così da evitare che la rabbia o il rancore prima o poi vi facciano esplodere. Date il via a una conversazione pacata e scoprirete che andrà meglio di quanto immaginavate. Amore: in coppia, i pianeti ravvivano i sentimenti, c’è grande passione, vi lascerete andare alle emozioni. Soli: se state vivendo una storia platonica rimarrà tale. Prenderete una decisione radicale.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno. E’ una giornata in cui stare un po’ conto vostro, allontanarvi dalle distrazioni e prendere cura di voi stessi. Sia chiaro, riflettere un po’ in solitudine non significa pensare ossessivamente a una questione che vi preoccupa e che vi sembra irrisolvibile. Concedetevi una tregua mentale, non mettetevi sotto pressione: in questo modo in seguito troverete una strategia per risolvere. Amore: in coppia, un piccolo problema familiare da sistemare ma non avrà un impatto negativo sulla vostra intesa. Soli: non siete inaccessibili come a volte fate credere. In caso d’incontro aprite il cuore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Avete punti di vista diversi con una persona e discutete spesso? Oggi non sarete dell’umore giusto per tacere e direte apertamente ciò che pensate. Tenete presente che l’altro/a potrebbe essere ostinato quanto voi… Se avete intenzione di continuare la relazione – personale o di lavoro – sarete costretti a trovare una via d’uscita e risolvere la situazione. In caso contrario potreste arrivare a una rottura definitiva. Amore: in coppia, belle energie, particolarmente attenti nei confronti del partner che amate in modo smisurato! Soli: è una giornata in cui brillate, sarete al centro della scena, potete fare una strage di cuori e conquistare.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Leone vi spinge a raggiungere con coraggio e determinazione i vostri obbiettivi, le vostre ambizioni: oggi saranno la vostra priorità. Tenete presente che pur rimboccando le maniche dovete essere indulgenti nei vostri confronti, ovvero evitare di fare il passo più lungo della gamba e mettervi sotto pressione. Rallentare un po’ il ritmo e procedere con calma vi farà sentire meglio, affronterete tutto con piglio positivo. Amore: in coppia, se siete insoddisfatti evitate di dare la colpa al partner. Forse siete voi a essere poco disponibili…Soli: non siete di buonumore e negli affari di cuore non è giornata di conquiste.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

State alla larga da fatti che non vi riguardano. Oggi potreste pensare di dover intervenire su un problema o a una discussione complicata ma potrebbe non funzionare come pensate. Anzi, senza rendervene conto potreste agitare ancora di più le acque. Una discussione in cui dite la vostra può ritorcersi contro di voi e penserete che avreste dovuto rimanere in silenzio. Cercate dunque di avere tatto e di agire con la massima cautela. Amore: in coppia, la relazione è ben più equilibrata e avrete voglia di impegnarvi in un progetto importante futuro. Soli: è nel lavoro che oggi potreste fare qualche incontro. L’aria profuma di conquista.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Anche se nel lavoro siete super impegnati, fare qualcosa di carino per le persone care le tirerà su di morale e voi vi sentirete soddisfatti. Se ultimamente le avete trascurate a causa degli impegni professionale, non avete dedicato molte attenzioni, questo gesto vi permetterà di far tornata l’armonia. Se inoltre avete discusso e dovete chiedere scusa a qualcuno, sarà più semplice di quanto sembrava e ristabilirete la pace. Amore: in coppia, forse desiderate manifestazioni d’amore che non arrivano. Ma voi le avete o siete presi da altro? Soli: cercate di trovare un’attività che vi permetta di fare nuovi incontri!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Per mantenere equilibrio e armonia in una relazione, oggi avrete bisogno di mostrare grande diplomazia, soprattutto se da tempo sono presenti molte tensioni e capite che è necessario appianare la situazione. Se avete sopportato e taciuto per molto tempo oggi sarete tentati di parlare apertamente ma in questo modo le cose non potranno che peggiorare. Esprimete ciò che provate, che pensate, ma con tatto. Amore: in coppia, ci sono tensioni, un vostro commento potrebbe scatenare un lite. Vale quanto scritto sopra. Soli: non siete di buonumore per cui rimandate gli appuntamenti, pensate a tirare su il morale!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Voglia di confidarvi con qualcuno, di parlare della vostra vita personale? Oggi potreste essere spinti a vuotare il sacco con un collega e parlare di tutto ciò che sta accadendo nella vostra vita privata. Potrebbe riguardare la relazione con un amico o un familiare oppure un progetto personale. Fate pure ma siate consapevoli di ciò che condividete e soprattutto con chi vi confidate. Siete certi sia una persona affidabile? Amore: in coppia, più complici che mai, con il partner parlerete di un progetto costoso ma che migliorerà la qualità della vita. Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore, gli sguardi diranno tutto.