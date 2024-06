L’oroscopo del 11 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 11 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza odierna Marte-Plutone punti di vista diversi o per questioni di rispetto potrebbero scatenare un po’ di risentimento in una relazione di amicizia. Se avete mandato giù qualche rospo potreste sentirvi frustrati ma fareste bene ad affrontare il problema soprattutto se vi spinge a rimuginare e impedisce di godervi la vita e andare avanti. Con questo transito avete la possibilità di valutare le relazioni più strette: quali vi sostengono o invece vi buttano giù? Se avvertite la necessità di un cambiamento procedete. Amore: in coppia, volendo avete la possibilità di allentare le tensioni e far di nuovo spazio all’armonia con il partner. Soli: voglia di stare per conto vostro e non è escluso che un/a ex sia ancora al centro dei vostri pensieri. E’ ora di guardare al futuro e non al passato!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Marte nel vostro segno è in dissonanza con Plutone, il transito accende il desiderio di affermare la vostra indipendenza o semplicemente fare tutto di testa vostra. Il che, lavoro o vita privata. potrebbe scatenare delle tensioni. Di sicuro avete voglia di raggiungere il successo, di fare passi avanti nella carriera – in alcuni casi ripartire da zero – affrontare una sfida ma per oggi ridimensionare leggermente le vostre ambizioni potrebbe essere d’aiuto a ridurre lo stress eccessivo. Rilassatevi, fate una passeggiata nel verde. Amore: in coppia, forse state cercando di risparmiare ma il partner proporrà un’uscita. Fate qualche concessione e la serata sarà romantica. Soli: è nella cerchia delle amicizie che Cupido potrebbe scoccare la freccia! Innamoramento in programma.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Marte-Plutone che si tratti di lavoro o della vita personale, una divergenza di opinioni potrebbe farvi innervosire più del solito e sarà difficile fare o pensare a molto altro! Al contempo una questione irrisolta e frustrante potrebbe diventare un chiodo fisso e vorreste risolvere ma tenete presente che le scorciatoie potrebbero costarvi care. La cosa migliore è chiedere il punto di vista o il consiglio di qualcuno totalmente estraneo alla situazione poiché potrebbero rappresentare un valido supporto. Amore: in coppia, con il partner, oggi sembra che non sarete sulla stessa lunghezza d’onda, la comunicazione non è al top. Soli: riguardo a una nuova storia, prima di saltare alle conclusioni cercate di rallentare, osservare i comportamenti dell’altro/a rivedere, riflettere.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Marte-Plutone è il momento di concentrare l’attenzione su quei problemi che vanno avanti da tempo o eliminare un’abitudine malsana. Potrebbe non essere facile ma ricordate che i piccoli passi portano a dei cambiamenti significativi. Su un altro piano: tenete presente che le vostre parole hanno potere per cui se nelle relazioni di lavoro o personali qualcosa non va, dovete parlare apertamente. Anche se il fatto potrebbe agitarvi, dovete mettere le carte in tavola e chiarire in modo definitivo. Amore: in coppia, anche se capite che l’atmosfera sta diventando elettrica, come detto non dovete prendere le distanze ma parlare chiaramente. Soli: è una giornata in cui siete selettivi: perché no se avete la possibilità di scegliere? In ogni caso, non fate troppo i/le difficili.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Marte-Plutone crea un’atmosfera elettrica e toccherete con mano che osservazioni o errori innocenti nei confronti di chi vi circonda potrebbero trasformarsi in una tragedia. Lavoro o vita personale le persone oggi vogliono avere ragione a tutti i costi, sono esigenti o invadenti e alcuni semplici battibecchi potrebbero sfociare in una lite accesa. L’atteggiamento migliore è prendere le distanze stabilendo dei limiti che gli altri non dovranno oltrepassare e mettere al primo posto le vostre esigenze, i vostri bisogni. Amore: in coppia, con il partner ci capite con un solo sguardo! Nell’aria c’è dolcezza e sensualità, l’amore reciproco è sincero. Soli: in vista c’è un’avventura: cercate di vivere il presente senza investire troppo: l’incontro pur passionale potrebbe essere passeggero.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con i passaggi odierni l’ultima cosa che dovete fare è accollarvi più responsabilità e impegni di quanto dovreste per dimostrare a chi vi circonda fino a che punto siete efficienti e come sia difficile tenere il vostro passo. E’ un martedì in cui al contrario la cosa migliore è delegare qualche compito, rallentare il ritmo e dare la precedenza al vostro equilibrio. Stare un po’ per conto vostro vi permetterà di riflettere con calma su alcune decisioni da prendere riguardo al lavoro o alla vita personale. Amore: in coppia, il partner potrebbe fare delle critiche costruttive per cui evitate di offendervi, riflettete e accettatele! Soli: negli affari di cuore potreste essere indecisi tra due persone: vi attraggono entrambi e non saprete quale scegliere. In questo caso sarà d’aiuto seguire l’istinto. Non sbaglierete.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La dissonanza odierna Marte-Plutone vi rende nervosi, non sopportate niente e nessuno. Tuttavia, lavoro o vita privata, prima di parlare o scrivere mail o messaggi cercate di riflettere, potreste dire cose di cui in seguito pentirvi, soprattutto se una relazione presenta dei problemi. In generale, per oggi stabilite alcuni obbiettivi minori senza arrabbiarvi se al momento non otterrete i progressi desiderati. Non state state partecipando a una gara né a una competizione in cui dovete vincere a tutti i costi. Il successo arriverà. Amore: in coppia, circolano delle tensioni ma anziché parlarne senza sosta, fate appello alla sensualità e andate oltre. Soli: uscite dalla vostra zona di comfort. Abbiate il coraggio di vivere una grande avventura passionale! I passaggi odierni accentuano il sex appeal.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Marte in Toro-Plutone in Acquario è un martedì in cui siete impazienti, impulsivi, agitati e con chi vi circonda dovreste evitare di essere eccessivamente esigenti. Ma è anche possibile che sia il contrario, ovvero che un familiare o sul posto di lavoro le circostanze vi impongano qualcosa che non è affatto di vostro gradimento. Sarete spinti a ribellarvi e sarà l’atteggiamento più giusto da tenere: non dovete arrendervi poiché nel giro di poco tempo la situazione si ribalterà a vostro favore. Amore: in coppia, la serata promette molto bene: vi divertirete a giocare al gatto e al topo per riaccendere l’eros. Soli: negli affari di cuore oggi non vi farete mancare nulla! Giochi di sguardi, di seduzione, di passione: è un intrigante e bel mix per vivere con una persona una splendida avventura d’amore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Avete bisogno di una mano o di un favore e vorreste contattare una persona che conta? Potrebbe in effetti essere di grande aiuto ma a frenarvi potrebbe essere il timore di ricevere una risposta negativa. E’ ovvio che se non chiederete non lo saprete mai e la frustrazione per non aver fatto nulla vi farà sentire ancora peggio. I transiti odierni rappresentano un’opportunità per mettervi alla prova. Una breve conversazione funzionerà alla grande e vi permetterà di ottenere ciò che desiderate. Amore: in coppia, è giusto dare spazio alle esigenze del partner ma tenete presente che non dovete trascurare le vostre. Soli: l’atmosfera è leggera, frizzante proprio come piace a voi: in programma ci sono dei flirt e nuove conoscenze ed è inoltre un’ottima giornata per corteggiare chi vi attrae!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Marte-Plutone è un martedì in cui, senza rendervene conto impegnerete una gran quantità di energie nel lavoro. Ma mettere troppa carne al fuoco, dedicarvi a troppe cose contemporaneamente potrebbe comportare stress e rischiate inoltre di commettere qualche errore. Per oggi, date la priorità solo alle cose più urgenti ed evitate di dire “sì” a chi vi chiede un “piccolo favore”. Cercate di concedervi delle piccole pause e, meglio ancora, di vivere se possibile delle nuove avventure. Vi piacerà e vorrete riprovarci! Amore: in coppia, la relazione procede bene, i desideri, gli obbiettivi e i progetti del partner collimano perfettamente con i vostri. Soli: vi sentite pronti a mettere tra parentesi la vostra libertà per vivere una storia d’amore? Potrebbe essere la giornata ideale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra Marte in Toro e Plutone in Acquario al vostro segno lancia un messaggio: resistere al cambiamento è inutile, aggrapparvi a situazioni del passato non può che bloccare il progresso e il successo. Accogliere nuove idee anche se può sembrare rischioso può essere invece liberatorio. Il transito oggi vi fa sentire in bilico tra il bisogno di sicurezza e quello invece di lanciarvi in qualcosa di nuovo. Ma rimanere fermi può soltanto peggiorare la situazione per cui entrate in azione e ciò che farete decollerà alla grande. Amore: in coppia, i passaggi odierni annunciano momenti piccantini nell’intimità, con il partner è passione a tutto campo! Soli: è la giornata ideale per sfruttare il vostro fascino e conquistare! Non abbiate fretta di concludere, di andare al sodo, e gustate ogni attimo!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Marte-Plutone, è una giornata in cui prima di parlare sarebbe meglio riflettere. Una discussione accesa con un amico o un familiare oggi non sarà d’aiuto poiché nessuno avrà la meglio sull’altro e oltretutto potrebbe rovinare una relazione fino a questo punto positiva. Rischiate di dire cose di cui potreste pentirvi o l’altro fraintendere le vostre parole. Tanto più che tra qualche giorno avrete dimenticato il motivo dei dissapori. Anziché arrabbiarvi, concentratevi sugli impegni di lavoro e non pensateci più| Amore: in coppia, in programma ci sono progetti a due molto importanti… Potrebbe trattarsi di un cambiamento di casa o per molti, il desiderio di concepire un bebè. Soli: flirt, avventure: i pianeti mettono in primo piano la vita affettiva e il vostro cuore batterà forte.