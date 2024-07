L’oroscopo del 11 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 11 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino al 4 agosto, Venere sosta in Leone nel vostro settore della gioia, della creatività. Per l’Ariete è un ottimo transito, rappresenta un invito ad ampliare la cerchia di nuove amicizie, entrare in un gruppo o in un’associazione. Socializzate, pensate anche a divertirvi, entrate in contatto con persone che la pensano come voi e che condividono i vostri stessi interessi. E’ il momento di assaporare i piaceri della vita ed esplorare nuove esperienze. Riflettete anche sulla possibilità di trovare un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, con il partner siete felici, organizzate una serata romantica ma originale. La relazione ha bisogno anche di questo per mantenere la sua forza. Soli: agite! Se chi vi attrae non vi contatta fatelo voi! Non avrete reazioni negative.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere entra in Leone e fino al 4 agosto sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Fino a domenica il pianeta è in dissonanza con Plutone, potreste provare frustrazione nei confronti di una persona cara il cui comportamento è irritante, difficile da sopportare. In generale, con questo transito se avvertite stanchezza, rallentate il ritmo e rilassatevi: è in casa, con i familiari che potreste trovare gioia: a volte le cose semplici sono le migliori. E’ un ottimo momento, infine, per dare all’abitazione un tocco spigliato e al contempo confortevole. Amore: in coppia, capirete che rimuginare senza sosta è inutile, non fa altro che rovinare i bei momenti. Soli: non dovete rifiutare un invito o un appuntamento, è probabile che si stia preparando un grande cambiamento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere entra in Leone, fino al 4 agosto sosta nel vostro settore della comunicazione ed è qui che sarete imbattibili, in qualsiasi conversazione mostrerete passione, energia ed entusiasmo Se avete intenzione di promuovere un progetto, ad esempio, o volete vendere qualcosa, non avrete problemi: sarete in grado di convincere chiunque. Fino a domenica, il pianeta è in dissonanza con Plutone: un amico o un conoscente vi offrirà dei consigli riguardo un problema che state affrontando, il che vi permetterà di risolvere. Amore: in coppia, mostratevi più amorevoli, più disponibili e tornerà la complicità. Il partner vi guarderà di nuovo con amore. Soli: con una persona siete attratti in modo reciproco, giocate al gatto e topo. Ma ora smetterete e parlerete dei vostri sentimenti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere in Leone, fino al 4 agosto sosterà nel vostro settore delle finanze: avrete voglia di concedervi qualche gratificazione, sarete spinti a spendere più del solito poiché vi sarà difficile resistere alla tentazione di lanciarvi nello shopping, acquistare ad esempio un oggetto che vi piace da tempo. Fino a domenica il pianeta è in dissonanza con Plutone: potrebbe arrivare un’opportunità finanziaria ma prima di firmare esaminate il documento con grande attenzione o parlate con un esperto. E’ così che imboccherete la strada del successo! Amore: in coppia, la vostra priorità è la relazione. Insieme, fate un passo importante, guardate al futuro con serenità. Soli: la vita sociale brilla, apre la porta a incontri con nuove persone e a una vita affettiva stabile.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 4 agosto Venere sosterà nel vostro segno: il pianeta rosa vi dota di grande fascino, accentua il vostro carisma, attirate attenzione positiva e simpatia: potete chiedere ciò che volete. Avete voglia di cambiare immagine? E’ uno dei transiti migliori per sperimentare un nuovo entusiasmante look. In generale, in più settori sarà presente la fortuna, nel lavoro riceverete una promozione, un passo avanti nella carriera. Fino a domenica il pianeta è in dissonanza con Plutone: potreste provare ansia riguardo a una relazione. Amore: in coppia, siete un po’ insoddisfatti anche se non capite bene il motivo. Tutto sembra andare bene ma forse manca quella effervescenza che c’era un tempo. Soli: stop all’impazienza o le persone anche se attratte da voi non oseranno avvicinarsi!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Leone, fino al 4 agosto, sosterà alle spalle del vostro segno: nel corso del transito potreste avvertire stanchezza, un po’ di pigrizia e la necessità di ricaricare più spesso del solito le batterie. Assecondate questo stato d’animo poiché è il momento ideale per prendere cura di voi stessi, pensare prima di tutto al vostro benessere! Fino a domenica, il pianeta rosa sarà in dissonanza con Plutone: cercate di trovare un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata così da evitare che in generale le responsabilità siano fonte di stress. Amore: in coppia, vi ponete molte domande sull’evoluzione della relazione ma cercherete comunque di essere positivi. Funzionerà! Soli: vedete il bicchiere mezzo pieno: se avete un appuntamento romantico sarà un successo!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere in Leone fino al 4 agosto punta i riflettori sul vostro settore della vita sociale, delle amicizie. Con alcune persone potreste dare il via a un progetto che da soli non riuscireste a realizzare e non ci saranno problemi di alcun tipo. Anzi al contrario: essere coinvolti sarà molto gratificante e vi permette rà di contribuire al meglio delle vostre capacità. Avrete inoltre la possibilità di ricucire un legame d’amicizia che si era interrotto o in cui c’erano stati dei disaccordi. Ma non è escluso che sistemerete con grande sollievo una questione di denaro. Amore: in coppia, entrambi non prendete nulla alla leggera, valutate, esaminate. Il partner approva le vostre scelte, vi sostiene. Soli: decisi a dire addio al vostro status e le opportunità di incontro vi daranno ragione.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il transito di Venere in Leone, da oggi e fino al 4 agosto rappresenta il momento migliore dell’anno per salire la scala del successo. Sarete in grado di attirare le persone giuste pronte a dare una mano e migliorare la vostra reputazione. E’ il momento ideale per chiedere al boss quello che volete! Fatevi notare, uscite alla ribalta. Dovete essere orgogliosi delle vostre capacità, dell’abilità, dei risultati. Stupite chi vi circonda con il vostro fascino magnetico. Attenzione: fino a domenica, la vita familiare potrebbe essere complicata ma perché voi sarete molto critici. Amore: in coppia, molto esigenti, avrete la sensazione che il partner sia distante. Dimostrate l’amore! Soli: la solitudine vi pesa ma evitate di analizzare eccessivamente la vostra situazione. Seppure con buon senso, è il momento di agire.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere entra in Leone, fino al 4 agosto: per il vostro segno è un transito eccellente, proverete una sensazione di benessere. E’ un buon momento per entrare in società con una persona esperta nel vostro settore lavorativo. Al contempo sfruttate la tecnologia per ampliare il raggio d’azione. Potreste, ad esempio, frequentare un corso online oppure se siete in grado di insegnare un argomento, creare un sito. Fino a domenica con la dissonanza Venere-Plutone, evitate che le opinioni di chi si intromette nelle vostre decisioni, siano motivo di stress. Amore: in coppia, bei momenti di passione, vi lascerete andare tra le braccia del partner. Soli: desiderate una storia seria, con una persona in perfetta osmosi con voi. Guardatevi intorno e lanciatevi nella conquista.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Leone, fino al 4 agosto, al vostro segno parla di denaro: nel corso del transito è possibile un guadagno, l’entrata di una somma, potrebbe arrivare ad esempio un bonus, un’eredità o un risarcimento. Un collega potrebbe parlarvi di un’idea che accenderà la vostra curiosità e aprirà un mondo di possibilità riguardo ai guadagni. Un’operazione finanziaria potrebbe concludersi inoltre a vostro vantaggio. Non abbiate dunque paura di prendere alcune iniziative, anche sul fronte investimenti, che cambieranno in meglio la vostra vita. Amore: in coppia, potrebbe esserci qualche battibecco ma saprete mantenere il controllo ed eviterete che la situazione prenda una piega spiacevole. Soli: non avvertite il bisogno di cercare l’amore. Fare una passeggiata vi farà bene!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere sbarca in Leone e fino al 4 agosto sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. Il transito rappresenta il momento ideale per concludere trattative importanti, ottenere un accordo o firmare dei contratti. In generale avrete la possibilità di migliorare le relazioni presenti nella vostra vita. Se avrete bisogno di un supporto, di un sostegno, l’otterrete con estrema facilità. Tuttavia fino a domenica con la dissonanza Venere-Plutone, rischiate di essere inflessibili ma in qualsiasi circostanza, sarebbe invece utile trovare un compromesso. Amore: in coppia, voglia di coccolare il partner, mostrare la vostra riconoscenza. Fatelo, è bello e importante dire alla dolce metà quanto l’amate. Soli: giornata senza sorprese ma solo perché sarete voi a evitare uscite e incontri.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con l’arrivo di Venere in Leone, fino al 4 agosto avrete voglia di introdurre qualche novità nello stile di vita, rivedere il programma quotidiano, pensare al vostro benessere psicofisico e al contempo stabilire maggiore armonia sul posto di lavoro anche attraverso l’organizzazione e i rapporti con i colleghi.. Potreste migliorare la vostra immagine e dare il via ad esempio a una dieta mirata o praticare più esercizio fisico. Sul fronte della professione: fino a domenica con la dissonanza Venere-Plutone, evitate battibecchi e concentratevi sugli aspetti positivi. Amore: in coppia, il partner potrebbe fare una bella sorpresa, la serata si annuncia molto romantica. Soli: splendide opportunità di incontro, il potere di seduzione è al top: tutto oggi è possibile. Aprite gli occhi e sorridete all’amore!