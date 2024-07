L’oroscopo del 12 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 12 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se nel lavoro, negli affari o nella vita privata non vi sentite pronti a prendere un impegno gravoso, dovete anche essere pronti a deludere qualcuno. Se la vostra tabella di marcia non lo prevede è importante che ascoltiate la voce interiore e facciate tutto ciò che ritenete giusto quando secondo voi è il momento giusto. E pazienza se una persona si offenderà: prestare attenzione al proprio orologio interiore è il modo migliore per mantenere il ritmo giusto sia nel presente che nel futuro. Amore: in coppia, ottimismo e buonumore vanno di pari passo. Nulla interferirà nei vostri progetti d’amore. La comprensione vi aiuta a chiarire una situazione che fino ad ora vi sembrava complessa. Soli: fascino al top, per conquistare non dovete fare nessuno sforzo, sono gli altri che vengono da voi.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Prima di firmare qualsiasi documento, anche di tipo legale, leggete attentamente le clausole scritte in piccolo. Prendete tutto il tempo che vi occorre e tenete presente che la fretta può comportare grandi problemi. Le vostre azioni potrebbero avere un impatto non indifferente sul futuro. Vi sentite dunque pronti ad assumere un impegno? Se vi sentite sotto pressione da parte di circostanze esterne o di persone fermatevi e rimandate la firma. In futuro vi ringrazierete. Amore: in coppia, è giornata di conversazioni, di una messa a punto. Per portare la relazione nella giusta direzione, dovete sviluppare la tolleranza. Soli: un po’ inquieti, non ne potete più della solitudine. Andate oltre, uscite con gli amici: la felicità busserà alla vostra porta quando meno ve lo aspetterete.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mollare una situazione, anche se un po’ difficile, in seguito si rivelerà più vantaggioso di quanto potreste pensare. I passaggi odierni rappresentano un chiaro invito a dire addio a una convinzione ormai superata o a un progetto in cui avete impegnato parecchie energie e tempo ma che si è bloccato, non va né avanti né indietro: rappresenta una liberazione necessaria. Aggrapparvi a ciò che è inutile, è un atteggiamento controproducente che non vi permette di progredire e vivere pienamente tutto ciò che di positivo e redditizio si profila all’orizzonte. Amore: in coppia, vi calmerete un po’ e il partner sarà felice di vedere che che siete meno agitati e più disponibili. Soli: anche voi sarete disposti a calmare le acque e a fare una selezione tra i contatti. E’ una saggia decisione!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se nel lavoro o nella vita personale una persona vi sta mettendo pressione, tenete presente che trovare un compromesso non è l’unica via d’uscita possibile. Mantenete con fermezza la vostra posizione ma soprattutto prima di fare qualsiasi concessione, pretendete il rispetto nei vostri confronti. Su un altro piano: i passaggi odierni potrebbero accendere il desiderio di acquistare qualcosa, vi sembrerà irresistibile e rischiate di cedere alla tentazione. Prima di lanciarvi fermatevi, rimandate la spesa a un altro giorno! Amore: in coppia, con il partner parlerete di progetti futuri e prenderete insieme le decisioni giuste. Soli: se una persona vi attrae perché invece di porvi milioni di domande non provate a ottenere delle risposte? Otterrete risultati migliori.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui potrebbero esserci degli intoppi inaspettati, a causa di alcune situazioni che non è possibile controllare, potreste ritrovarvi a lottare con emozioni forti. Non dovete permettere che ciò spenga il vostro leggendario entusiasmo, la vostra natura solare poiché presto ci sarà una schiarita, le cose cambieranno in meglio. Al contempo, cercate di esaminare le relazioni più strette così da capire se sono stabili. Siate sinceri con voi stessi e muovetevi di conseguenza. Amore: in coppia, con il partner farete dei progetti a due: casa, bambini, vacanze, fine settimana. Questa bella complicità vi permette di consolidare la relazione. Soli: è un venerdì in cui potrebbe esserci un incontro romantico. Lasciatevi andare, non pensate al futuro. Lo farete a tempo debito.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nella vita sociale, alcune relazioni che avete stretto di recente meritano di essere coltivate. Probabilmente vi regalano ottimismo, accendono il vostro entusiasmo e vale la pena continuare a frequentare queste nuove persone. Tuttavia se le motivazioni di qualcuno sembrano poco chiare o semplicemente tende a manipolare, in questo caso fidatevi dell’intuito, è la vostra migliore guida. Istintivamente sapete bene chi merita il vostro tempo e la vostra energia. Amore: in coppia, molto pratici, le conversazioni odierne riguarderanno il budget familiare. Non c’è nulla di sbagliato ma non dimenticate la tenerezza. Soli: un’amicizia che va avanti da tempo poco a poco potrebbe trasformarsi in amore. Tenete presente che il tempo è un vostro alleato e che sarete ricambiati.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se siete sul punto di concludere una trattativa, evitate di puntare i piedi e scatenare una discussione accesa: tenete presente che oggi non si concluderà a vostro vantaggio, l’altro si rivelerà un osso duro. E’ una giornata in cui fare leva sul vostro lato diplomatico vi sarà molto utile. Che decidiate di tirarvi indietro o a trovare un compromesso fatelo con tutta la gentilezza e il tatto possibili. In questo modo è probabile che l’altro sarà disposto a venirvi incontro. Amore: in coppia, potreste risolvere una questione di denaro che vi preoccupa da tempo, il partner sta facendo tutto il possibile per rendervi felici! Insieme trascorrerete momenti piacevoli. Soli: siete affascinanti, attraenti, con un notevole sex appeal: a fine giornata potrebbe esserci una bella sorpresa romantica.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Potreste provare delle tensioni interiori, essere preoccupati per aver detto o fatto qualcosa di sbagliato nei confronti di una persona e immaginare gli scenari peggiori, delle conseguenze disastrose. Uscite da questa trappola mentale poiché probabilmente la situazione non è così drammatica. La persona coinvolta nella vostra apprensione probabilmente non è affatto offesa né arrabbiata. Potete tirare un sospiro di sollievo e lasciare l’ansia alle spalle! Amore: in coppia, lasciate spazio ai sogni, alla scoperta e alla seduzione, all’eros! Vi divertirete, vi concederete piaceri finora inediti. Soli: un incontro originale, vi regalerà gioia di vivere e sentimenti sinceri. In generale, non è escluso in ogni caso l’arrivo di una bella notizia o un messaggio che vi renderà particolarmente felici.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Che si tratti di lavoro o vita personale se una divergenza di opinioni vi irrita più del solito, valutate se riguarda la paura del cambiamento o la preoccupazione di aver perso valore agli occhi di qualcuno. Andate oltre e siate comunque gentili. In generale fate attenzione al pensiero ossessivo, soprattutto perché può limitare l’entusiasmo riguardo alle nuove idee, ai contatti e alle esperienze. E’ un momento di crescita e scoperta personale, dovete uscire dalla vostra zona di comfort. Amore: in coppia, alcuni Sagittario potrebbero mettere in discussione le basi della loro relazione per consolidarla. Altri si impegneranno per vivere una fase migliore se gli ultimi mesi sono stati difficili. Soli: potreste dare una seconda possibilità a una persona. Giusto, a volte la prima impressione è sbagliata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se desiderate acquistare qualcosa ma non potete permettervelo, il denaro potrebbe diventare un problema. Per capire come fare ci penserete e ripenserete, sarà un chiodo fisso. Se avvertite una forte urgenza potreste fare di tutto anche se, ovviamente, non è nel vostro interesse. Prendete del tempo per riflettere. Prima di fare una spesa impulsiva valutate le conseguenze. Oltretutto si tratta di emozioni temporanee e tra qualche giorno non ci penserete più. Amore: in coppia, la vostra personalità può dominare quella della dolce metà. Per evitare tensioni, lotte di potere puntate sul senso dell’umorismo, sulla leggerezza! Soli: arriva una passione e catturerà il vostro cuore, accenderà forti emozioni. In ogni caso procedete con calma, evitate di mettere pressione all’altro/a.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Bilancia è in armonia con Plutone e Venere: riuscirete a prendere le distanze da un problema che vi preoccupa e trascorrere una bella serata. Tuttavia, se durante una conversazione di lavoro, il boss o un collega oppure un collaboratore dovesse fare un commento spiacevole o una critica nei vostri confronti anziché ribattere con aggressività, ascoltate e poi riflettete con attenzione. Potrebbe rivelarsi una critica costruttiva e permettervi di migliorare una situazione. Amore: in coppia, serata splendida! La tenerezza, i complimenti e il romanticismo, rassicureranno il partner. E’ la felicità con la F maiuscola! Soli: potete conquistare chi volete ma senza dubbio affascinerete di più con qualche sguardo intrigante anziché iniziando conversazioni chilometriche.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

È una giornata in cui potreste essere molto timorosi del giudizio di chi vi circonda, nel lavoro vi mettete sotto pressione al punto da trasformare in un’incombenza gravosa un compito che dovrebbe essere semplice. Con i passaggi odierni potreste essere inclini a paure, dubbi e idee fisse che non sono basate sulla realtà, a preoccuparvi di ciò che gli altri potrebbero pensare di voi. Se volete fare tutto al meglio, cercate di rilassarvi e prendere cura di voi stessi! Amore: in coppia, con il partner siete entrambi appagati, la situazione evolve in modo positivo. Mercurio vi invita a parlare di nuovi progetti. Soli: oggi cercherete di trovare l’anima gemella sui social network, il vostro profilo avrà un incredibile successo. E’ quasi inutile aggiungere che farete una conquista romantica.