L’oroscopo del 14 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 14 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli potrebbero emergere nuove informazioni che vi offriranno la possibilità di sistemare alcune situazioni, risolvere dei problemi oppure ottenere un po’ di chiarezza su un progetto che si era bloccato. Dalle conversazioni di lavoro, d’affari o personali che avrete oggi – tutte positive – potrebbero derivare delle decisioni significative. In generale, qualunque cosa accada potrebbe migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, giornata piacevole, siete di buonumore e pronti ad avere un dialogo disteso, a essere reciprocamente comprensivi. Soli: opportunità di conoscere nuove persone in circostanze inaspettate. Seguite l’intuito, sentirete immediatamente se qualcuno va bene per voi.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il vostro è un segno di Terra a cui piace adottare un approccio semplice e costante in qualsiasi cosa si impegna. Ma con la congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli oggi improvvisamente potreste avere un’idea o una conversazione incredibile d’aiuto a trasformare in modo positivo il settore delle finanze. Potrebbe trattarsi di cambiare il modo in cui gestite le questioni di denaro o le opportunità e grazie a ciò aumentare le vostre entrate. Amore: in coppia, siate pazienti, evitate di essere troppo esigenti con il partner e capirlo se non riesce ad appagare immediatamente a tutte le vostre richieste. Soli: per oggi la situazione amorosa potrebbe essere bloccata. Non sembra che negli affari di cuore ci siano incontri o appuntamenti romantici.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole e Mercurio si abbracciano nel vostro segno e vi mettono al centro della scena: siete più comunicativi, nella vita sociale più impegnati del solito e gli altri si rivolgono a voi per avere un parere, un buon consiglio. Avrete un’opinione su tutto! Potrebbero arrivare delle informazioni che vi permetteranno di prendere delle ottime decisioni anche se, va detto, sarete inclini a seguire la logica e la ragione e forse ignorando la voce del cuore. Amore: in coppia, nella relazione non ci sono problemi, a patto di non parlare troppo di questioni pratiche. Cercate di essere un po’ più romantici. Soli: il vostro status oggi non vi pesa, siete meno ansiosi di avere degli incontri e più affascinanti. Ed è proprio quando meno ve l’aspettate che arriverà l’amore!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: potrebbero emergere emozioni forti e andranno affrontate, non ignorate. Potrebbero essere d’aiuto a esaminare e risolvere un problema che va avanti da tempo. E’ una giornata in cui potreste riflettere sulla vostra vita lavorativa, realizzare cosa volete cambiare nel programma quotidiano o persino decidere di imboccare un percorso diverso. Amore: in coppia, più dolci e gentili nei confronti del partner, più accomodanti, il che calmerà notevolmente la relazione. Soli: farete il punto della vostra situazione affettiva ma sottolineando soprattutto i lati positivi. Direte a voi stessi che, dopo tutto, non siete così infelici e che l’amore prima o poi arriverà anche per voi!

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata fantastica per uscire, socializzare, stringere nuove relazioni: il vostro fascino non passa inosservato! Con la congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli, siete molto convincenti, riuscireste a vendere il ghiaccio agli esquimesi. La vita sociale brilla, potreste incontrare qualcuno o ricevere un messaggio da una persona che cambierà la vostra vita. Ma non solo: grazie ai contatti, cogliere un’ottima opportunità professionale. Amore: in coppia, le conversazioni sono piacevoli, siete sulla stessa lunghezza d’onda. Prendete insieme le decisioni e ciò rafforza l’unione. Soli: se vi sentite in colpa per aver fatto soffrire una persona che tiene ancora a voi, smettete di rimuginare e andate oltre. Non serve a niente dunque passate velocemente ad altro.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli illumina il vostro settore della carriera ed è qui che potrebbero presentarsi nuove opportunità per fare passi avanti negli obbiettivi che avete a cuore, migliorare la vostra reputazione ed essere notati da chi conta. La concentrazione è al massimo nonché la motivazione per cui se avete un progetto, andrete avanti alla velocità della luce, niente e nessuno potrà fermare la vostra corsa al successo! Amore: in coppia, nella relazione aggiungerete un pizzico di fantasia, per dimostrare che, quando volete, sapete essere imprevedibili. Soli: volete vivere un flirt basato solo sull’attrazione. Fate pure ma evitate dichiarazioni d’amore: non sarebbero evidentemente sincere e potreste illudere l’altro/a.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli accende il vostro desiderio di ampliare gli orizzonti, assecondare la vostra curiosità. E’ una gran bella giornata per frequentare un corso di studi che vi sarà utile nella professione o per approfondire un argomento oppure più semplicemente leggere dei libri che vi permetteranno di avere una nuova visione delle vostre convinzioni. Con questo transito potreste sistemare un problema finanziario. Amore: in coppia, un po’ contradditori ma disposti ad accettare che vi venga fatto notare. Riuscirete a risolvere alcune piccole cose rimaste in sospeso. Soli: una persona conosciuta da poco potrebbe proporvi un incontro in un ambiente intimo ed esiterete. Prima di lanciarvi in un’avventura la cautela è necessaria.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il vostro è un segno d’Acqua riservato, spesso state per conto vostro e osservate tutto e tutti a distanza. E questo atteggiamento oggi potrebbe essere d’aiuto a vedere chiaramente una questione di lavoro o finanziaria che vi preoccupa o un collega che finge di essere un vostro amico. La capacità di analizzare oggi è al massimo e non è escluso che nella vita lavorativa potrebbe spingervi ad apportare dei cambiamenti drastici. Amore: in coppia, creerete un’atmosfera amichevole e tenera con la dolce metà, insieme guarderete al futuro con amore e speranza. Soli: attratti da una persona? Lanciate chiari segnali senza esitare! Siete carismatici, affascinanti e sapete perfettamente come muovervi per far innamorare chiunque desideriate!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. Le conversazioni saranno illuminanti, significative e motivanti, i rapporti potrebbero cambiare in meglio! Nel lavoro c’è in corso una trattativa o volete rivedere un contratto, il transito segnala un svolta: se avete bisogno di stabilire limiti e aspettative oggi avrete la possibilità di farlo. In ogni caso, assicuratevi di mettere tutto per iscritto. Amore: in coppia, potreste essere un po’ distaccati e il partner ve lo farà notare. Per cui cercate di dedicare l’attenzione che merita. Soli: le occasioni d’incontro sono numerose ma dovete anche metterci del vostro e creare le opportunità romantiche. Più che parlare di voi cercate di ascoltare: farete più effetto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli nel vostro settore dello stile di vita, del lavoro, vi rende molto produttivi. E’ un’ottima giornata per portare a termine velocemente la lista delle cose da fare e al contempo dare il via ad alcune buone abitudini, a nuove attività che accendono l’entusiasmo. Con questo transito, un progetto su cui state lavorando potrebbe andare meglio del previsto e spingervi a puntare più in alto e ottenere la vittoria. Amore: in coppia, più disponibili nei confronti del partner, meno irritati dalle sciocchezze e più teneri. Belle emozioni. Soli: siate delicati e premurosi con chi vi attrae. Non c’è niente di più sexy della timidezza un po’ goffa ma allo stesso tempo molto studiata! Efficacia sentimentale garantita, conquisterete il cuore della persona.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli per il vostro segno rappresenta uno dei momenti migliori dell’anno. Avete grande sicurezza in voi stessi, in ogni decisione che prenderete e sarete inoltre in grado di fare chiarezza definitiva su una questione che da tempo vi preoccupa. E’ il momento ideale, infine, per dare il via a un progetto di lavoro o personale che avete a cuore, cambiare look, scoprire un nuovo hobby o vivere nuove esperienze. Amore: in coppia, siete il motore della relazione, avete belle idee per ravvivare la vita a due. Il partner apprezzerà le vostre iniziative. E quando avete questo stato d’animo niente può fermarvi! Soli: voglia di avere una storia seria? Trovate le parole giuste, cercate di essere più romantici del solito. Sorprenderete chi vi attrae!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Gemelli è la giornata ideale per avere conversazioni importanti con i familiari, se ci sono delle tensioni affrontate la questione, fate chiarezza prima dell’inizio dell’estate. Potreste anche parlare di trasferirvi in una nuova abitazione o migliorare quella in cui vivete – anche attraverso qualche lavoretto fai-da-te – e soddisfare le vostre esigenze di sicurezza, protezione e comfort. Amore: in coppia, dopo tante conversazioni e confidenze alla dolce metà, finalmente i vostri sono a portata di mano! Splendido. Soli: gli incontri romantici sono favoriti, soprattutto perché avete un atteggiamento spontaneo, siete voi stessi. E una persona vi apprezzerà, vi accetterà per come siete e finalmente vi sentirete amati.