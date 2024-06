L’oroscopo del 15 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 15 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Bilancia è una giornata in cui mantenere la pace, essere concilianti e ascoltare le persone a cui volete bene. Se nei confronti di una persona provate risentimento o ci sono delle tensioni è il momento di chiarire con calma. Potrebbe trattarsi di una cosa di poco conto o solo frutto della vostra immaginazione ma se non parlerete con il diretto interessato la situazione non farà passi avanti. Amore: in coppia, il desiderio è quello di mantenere a tutti costi l’equilibrio e l’armonia. E gli astri vi facilitano il compito. Soli: non sapete bene nemmeno voi cosa volete, oggi le idee non sono molto chiare.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La tendenza odierna è quella di farvi carico di mille impegni e responsabilità quando invece dovreste mantenere il più semplice possibile il programma della giornata così da mettervi al riparo dallo stress. Sfruttate le vibrazioni della Luna in Bilancia per ricaricare le batterie, ripristinare l’equilibrio interiore e trascorrere una giornata tranquilla. Infine, lavoro o vita personale, cercate di cambiare qualche abitudine ormai superata. Amore: in coppia, se con il partner c’è qualcosa da chiarire non rimandate. Ritroverete l’armonia. Soli: non è la giornata ideale per conquistare. Rimanete in casa o uscite con gli amici.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna Bilancia è il sabato ideale per mettervi sotto i riflettori e nella vita sociale, brillare! Va detto che non dovete necessariamente partecipare a eventi formali ma dedicarvi a ciò che accende l’entusiasmo, la passione, vi regala divertimento. Unica accortezza: i pianeti in Gemelli sono in dissonanza con Nettuno: evitate di scambiare lucciole per lanterne, non lasciatevi incantare dalle apparenze. Amore: in coppia, chiarirete eventuali fraintendimenti con grande dolcezza. Con il partner c’è sempre tanto amore. Soli: potrebbe nascere un’amicizia amorosa. L’attrazione reciproca sarà profonda e sincera.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è un sabato in cui metterete in secondo piano la vita sociale. Probabilmente avrete voglia di un momento di tranquillità per ristabilire un contatto armonioso con le persone care, migliorare il dialogo, mostrare il vostro affetto, vivere comodamente il comfort della casa e dopo una settimana impegnativa finalmente rilassarvi. Amore: in coppia, amore, passione, siete innamorati più che mai del partner e si capisce da come lo/a guardate. Soli: siete in cerca della stabilità amorosa, di una storia seria. Giusto, ma fate in modo che non si trasformi in un chiodo fisso.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Bilancia punta i riflettori sulla vita sociale, ricevete parecchi inviti e forse non saprete a chi dare i resti. In ogni caso, anche se in questo momento pensate più siamo e meglio stiamo, cercate di essere un po’ selettivi. Nel lavoro avete la possibilità di fare un’ottima impressione, ma evitate di voler far colpo a tutti i costi. Non pensate al risultato e la vostra prestazione sarà eccellente, sarete comunque notati! Amore: in coppia, l’atmosfera potrebbe essere un po’ tesa. Con la dolce metà cercate di dar prova di dolcezza. Soli: poca sicurezza in voi stessi, avete dei dubbi. Paura del cambiamento? Ponetevi delle domande.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Bilancia è il sabato perfetto per rallentare il ritmo, coccolarvi, concedervi qualche piccolo lusso che vi faccia sentire gratificati. Cercate dunque di pensare prima di tutto a voi stessi, dedicarvi quelle attenzioni che solitamente avete per chi vi circonda. E’ inoltre un buon momento per rigenerare le energie trascorrendo qualche ora tranquilla all’aria aperta, fare una passeggiata nel verde. Amore: in coppia, evitate di provocare il partner e non prendete di traverso qualche commento tutto sommato innocente. Soli: potreste interpretare nel modo sbagliato un sms. Prima di rispondere, leggete attentamente.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna sosta nel vostro segno, vi dota di una dose extra di fascino, eleganza e gentilezza. Godetevi le attenzioni che ricevete da amici e familiari, investire le energie nelle relazioni che vi offrono sincero sostegno e vi vogliono bene. In serata prima di uscire con gli amici date la priorità ai vostri bisogni, fate qualcosa di speciale solo per voi stessi anche se ciò comporterà rimanere qualche ora da soli. Amore: in coppia, la relazione procede a gonfie vele, prendete le decisioni insieme al partner, e ciascuno mette da parte l’ego. Soli: la simpatia è una carta vincente in più per conquistare chi vi attrae ma dovete utilizzare anche il fascino!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Bilancia alle spalle del vostro segno, volete rimanere dietro le quinte e riflettere. In effetti è il momento di affrontare tutti quei problemi che avete volutamente eluso così da risolvere e ritrovare pace e tranquillità. Nel pomeriggio, considerata la presenza di Marte in Toro praticare un po’ di esercizio fisico, muovervi, vi permetterà di canalizzare le energie in esubero e vi farà un gran bene. Amore: in coppia, poco disponibili, forse avete qualche preoccupazione o siete stanchi… ma d’altra parte viviamo nella realtà, non in una favola. Soli: per oggi, non sono previsti incontri e conquiste. Pazientate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ uno splendido sabato per organizzare un’uscita divertente con gli amici, ovunque brillerete. Al contempo mostrando a chi vi circonda un vostro lavoro creativo o altre abilità, qualcuno d’importante potrebbe notarli! Qualunque sia il vostro punto forte questa è un’opportunità per mettervi al centro della scena. In serata fate attenzione: evita di prendere parte a pettegolezzi o litigi inutili quanto dannosi. Amore: in coppia, fare qualcosa insieme al partner vi permetterà di ignorare eventuali disaccordi. Soli: al centro della scena ci sono incontri simpatici e vi divertirete. L’attività preferita oggi sarà flirtare!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potrebbe essere difficile cambiare marcia e passare dalla modalità lavoro al divertimento del fine settimana. La Luna in Bilancia spinge a concentrarvi sugli obbiettivi e sul successo professionale. Sebbene inseguire le ambizioni di lavoro faccia parte del vostro DNA oggi dovreste pensare agli obbiettivi personali. Al contempo una persona vi chiederà una mano ma evitate di farvi coinvolgere eccessivamente. Amore: in coppia, con la Luna in Bilancia l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica. Calma, non affrontate argomenti delicati. Soli: alla ricerca della perfezione vostra e degli altri. Siete un po’ insicuri eppure piacete parecchio!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Bilancia rappresenta un invito a uscire, andare in cerca di nuove e stimolanti avventure, ampliare i vostri orizzonti. Il vostro è un segno innovativo, originale e soprattutto oggi dovreste evitare situazioni banali e limitanti. In ogni caso, mentre vivete qualche bella esperienza tenete d’occhio le spese poiché potreste andare fuori budget. Potreste infine risolvere definitivamente un problema con una persona cara. Amore: in coppia, c’è il rilancio della passione, l’atmosfera con il partner è magica. Serata super. Soli: le possibilità di conquistare un cuore sono numerose. A patto che sarete disposti a uscire e mostrare disponibilità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Bilancia accentua le vostre emozioni, siete ipersensibili e al contempo più inclini a riconoscere e comprendere i vostri bisogni e desideri più profondi anche se non ne parlerete con chi vi circonda. È il momento di identificare i problemi e cercare risposte alle recenti emozioni o a avvenimenti complicati. Al contempo le vostre parole hanno un impatto notevole: evitate di esprimervi in modo negativo. Amore: in coppia, il partner è al centro dei vostri pensieri, delle vostre attenzioni. Dite quanto è importante! Soli: voglia di piacere, di conquistare, e avete un’aria misteriosa che vi dota dell’effetto calamita!