L’oroscopo del 16 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 16 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Nelle relazioni oggi potrebbero esserci delle tensioni ma sia chiaro, solo perché sarete un po’ aggressivi, penserete che le persone care non vi prestino la dovuta attenzione. Avrete la sensazione, probabilmente infondata, di dare molto e in cambio ricevere poco. Tenete presente che oggi circola confusione, potreste provare delusione ed esserci problemi di comunicazione. Nulla è esattamente come sembra per cui muovetevi di conseguenza. Amore: in coppia evitate che l’emotività prenda il sopravvento e vi spinga ad agire o reagire non tenendo conto dei vostri bisogni. Fatevi valere più spesso. Soli: prima di tentare di rafforzare un flirt, verificate che la persona sia quella giusta.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Per fare bella figura con una persona, mantenere buoni rapporti, oggi rischiate di spendere più di quanto potreste permettervi. Andateci piano, al contrario del solito è una giornata in cui siete poco razionali dunque prima di impegnare tempo, energie e denaro in questa amicizia cercate di conoscerla meglio. In seguito potreste rendervi conto che la persona chiede più di quanto dà e dunque pentirvi della decisione presa con leggerezza. Amore: in coppia, calma, serenità, amore e pace interiore avvolgono la relazione come un rassicurante mantello. Cosa chiedere di più? Soli: negli affari di cuore è il momento di approfondire la conoscenza con la persona che vi attrae.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Un’offerta o un progetto potrebbero non essere così eccezionali come sembrano e in seguito potreste ritrovarvi coinvolti in un impegno gravoso. Se non vi sentite sicuri, prima di accettare o firmare un contratto chiedete consiglio a qualcuno che abbia una certa esperienza. In effetti i prossimi giorni necessitano in generale di un’attenzione particolare: sarete molto curiosi e questo stato d’animo farvi cacciare in qualche guaio. Evitate. Amore: in coppia, se avete discusso trovate invece un modo per rompere il ghiaccio. Ad esempio con qualche battuta! L’umorismo fa avvicinare due persone che si amano. Soli: incontri interessanti ma non quelli che pensate. Sarete sorpresi.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni, se non lavorate la priorità deve essere il relax, delegare qualche compito ma soprattutto evitare di rispondere a qualsiasi telefonata, mail o sms. Certo, alcune questioni forse dovranno essere affrontate velocemente e dovrete intervenire ma se un amico vi scrive il solito messaggio drammatico, lancia un SOS così da poter piangere per l’ennesima volta sulla vostra spalla e lamentarsi come sempre può aspettare anche fino a domani! Amore: in coppia, c’è qualche problema, state affrontando le reciproche responsabilità e vi sentite entrambi destabilizzati. Soli: desiderate trovare l’amore e oggi siete disposti a rivedere le vostre aspettative.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una domenica in cui potreste essere tentati di lanciarvi in un progetto di squadra che vi sembra molto interessante. E in effetti ciò che vi offrono potrebbe essere davvero speciale. Ma vi renderà felici? Prima di impegnarvi, considerate di parlarne con qualcuno che sia imparziale. Il suo punto di vista potrebbe essere prezioso, sarà d’aiuto a esaminare attentamente la situazione, valutare i pro e i contro ed evitare dunque di fare mosse sbagliate. Amore: in coppia, farete di tutto per sentirvi amati e userete il fascino per raggiungere questo obiettivo. Soli: non è detto che oggi avrete l’incontro con il grande amore ma siete meno pessimisti e più intraprendenti.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se avete intenzione di intraprendere qualcosa, una persona cara potrebbe esprimere delle critiche, obiettare che state commettendo un errore. Ma anziché riflettere su ciò che dice potreste intestardirvi a dimostrare che avete ragione, che state facendo la cosa giusta. Anche se avete voglia di lanciarvi in un’idea in cui credete, tenete presente che in questo momento la fretta è una cattiva consigliera, per cui procedete con calma e non prendete decisioni. Amore: in coppia, se con il partner ci sono dei problemi, la giornata è favorevole per trovare delle soluzioni. Soli: l’insicurezza oggi è la vostra peggior nemica! In caso di incontro vi ponete milioni di domande e addio al romanticismo.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui avete voglia di socializzare, accettare inviti e uscire con gli amici. Al contempo potreste riscontrare un conflitto riguardo ai confini e quando applicarli. Con i passaggi odierni c’è la possibilità che adottando un approccio deciso alla richiesta di una persona, ovvero rifiutando, potreste sentirvi in colpa. Sarebbe un errore accettare, soprattutto se avete la sensazione che stia cercando di approfittare della vostra disponibilità. Amore: in coppia, nella relazione circola confusione e per oggi va così. Meglio tacere per evitare ulteriore caos. Soli: se volete dire addio alla solitudine, dovete essere meno esigenti e più ragionevoli, smettete di frequentare persone negative!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni rischiano di accentuare la vostra tendenza alla gelosia e alla possessività, Sarete tentati di controllare chi vi circonda e gli altri essere infastiditi poiché penseranno che non vi fidate. Se ciò è accettabile a livello professionale non lo è nella vita personale. Cercate invece di trascorrere del tempo con amici e familiari, rafforzare le relazioni poiché farà bene prima di tutto a voi. Se attualmente ci sono dei problemi, dovete andare oltre! Amore: in coppia, finalmente riuscirete a concretizzare i vostri progetti! Il partner si sentirà rassicurato dalla piega che stanno prendendo gli eventi. Soli: metterete da parte i dubbi e se una persona vi attrae farete il primo passo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui avrete difficoltà a gestire l’atteggiamento un po’ arrogante, complicato e pieno di pretese di alcune persone. Ovviamente non dovete accontentarle tutte anche perché l’atteggiamento di alcune in particolare sarà molto irritante ed è davvero l’ultima cosa di cui avete bisogno. Stabilite dei limiti con fermezza senza preoccuparvi delle eventuali conseguenze. E pazienza se qualcuno si offenderà, se ne dovrà fare una ragione. Amore: in coppia, potrebbero emergere alcuni problemi latenti. La classica goccia che fa traboccare il vaso. Comunque era necessario. Soli: una situazione ambigua vi destabilizzerà. Non reagite impulsivamente. Prendete del tempo per capire.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni riguardo ad alcune situazioni potreste avere aspettative poco realistiche, essere confusi su alcuni obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. La cosa migliore è dedicarvi ad attività poco impegnative, apportare delle eventuali modifiche, non prendere invece decisioni importanti, soprattutto nei confronti di questioni lavorative, contratti o la salute. Prima di trarre delle conclusioni, prendete tempo. Amore: in coppia, se la relazione è nata da poco ci vorrà del tempo per adattarvi alle reciproche abitudini. Si tratta di fare qualche piccolo aggiustamento. Soli: forse vi siete innamorati di una persona che non è disponibile. Siete confusi, vi manca la lucidità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni rappresentano un invito a fare leva sulla razionalità, evitate di correre un rischio – anche finanziario – o di ignorare un problema personale o di lavoro oppure riguardante gli affari, poiché in seguito potrebbe tornare a galla e a quel punto essere più complicato da risolvere. Se vi trovate di fronte a una scelta o dovete prendere una decisione importante, potreste provare ansia ma tenete presente che nel giro di due giorni tornerà la chiarezza. Amore: in coppia, farete fatica a sopportare il partner che, inoltre, non farà alcuno sforzo per favorire il dialogo. Evitate discussioni. Soli: una persona incontrata di recente potrebbe deludervi. Meglio averlo scoperto in tempo!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Siete più che mai campioni di gentilezza, andate incontro alle richieste di chi vi circonda, siete disposti ad accettare un’offerta a occhi chiusi ma evitate che questo atteggiamento si ritorca contro di voi. Nei prossimi giorni avrete difficoltà a mantenere i confini, il che potrebbe portare a prendere delle decisioni di cui in seguito pentirvi. Affinché non accada, prima di concedere fiducia, ponete delle domande dirette, anche se potrebbero scatenare un po’ di subbuglio. Amore: in coppia, difficoltà a gestire le tensioni che da qualche giorno aleggiano sulla relazione. Non è la giornata giusta per parlarne. Soli: siete bloccati, mettete tutto in discussione e non sapete cosa fare. Rilassatevi!