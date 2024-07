L’oroscopo del 17 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 17 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il vostro senso di urgenza è diverso da quello di chi vi circonda per cui evitate di correre se qualcuno lancia un allarme. Basate le vostre azioni su ciò che ritenete sia più importante e non su ciò che pensate sia importante per gli altri. Non si tratta di egoismo ma di non permettere che il programma degli altri influenzi il vostro. Ora più che mai dovete mantenere la piacevole sensazione di avere il pieno controllo della vostra vita. Amore: in coppia, desiderate più intimità, passione. Se il partner ha questo stesso stato d’animo, la serata sarà bollente! Soli: uscite, lanciatevi nella conquista, dichiarate il vostro amore a chi vi attrae: niente e nessuno può resistere al vostro fascino!

Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni rappresentano un invito a fare un passo indietro e a lasciarvi andare, allentare la presa. È tempo di andare oltre il solito quotidiano e andare a scoprire quali sorprese vi riserva la vita. Spesso le esperienze più belle sono quelle che non avremmo mai nemmeno immaginato. Per cui cogliete qualsiasi opportunità che vi permette di dare una benefica scossa alla routine e godetevi il momento senza sensi di colpa. Amore: in coppia, siete un po’ gasati e se il partner ve lo farà notare dovete ascoltarlo/a: non ha torto. Tuttavia vi aspetta una bella serata. Soli: state sfruttando pienamente il vostro status, vedete il lato positivo della vostra situazione. La missione odierna è divertirvi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Esaminate di nuovo un’idea che avete chiuso in un cassetto poiché è probabile che questa volta la prenderete seriamente in considerazione e avrete voglia di concretizzarla. Oggi i neuroni hanno una marcia in più! Al contempo anche gli amici possono essere una miniera di informazioni e idee brillanti, dunque contattateli perché non si sa mai cosa potrebbe accadere (in positivo). Qualsiasi opinione potrebbe essere illuminante. Amore: in coppia, mettete in conto delle incomprensioni e il partner potrebbe anche accusarvi di avere un atteggiamento banderuola. Soli: vi godete la vita, date il via ad alcuni flirt senza alcuna intenzione di impegnarvi in una storia stabile. Se va bene a voi…

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole nel vostro segno vi permette di catturare l’attenzione delle persone giuste e promuovere le vostre idee, i progetti così da ottenere il meritato successo. In ogni caso, il buon aspetto Luna-Venere a voi ricorda l’importanza del benessere: modificare il programma quotidiano di lavoro – ad esempio cercando di alleggerire i compiti o iniziare prima- quotidianamente vi permetterà di dedicare più tempo a voi stessi. Amore: in coppia, voglia di evadere, di uscire dalla routine. Sarete propositivi ma fate attenzione a non imporre le vostre idee a tutti i costi. Soli: divisi tra il desiderio di libertà e quello di vivere una storia seria. Non è facile conciliare ovviamente questi due aspetti della vostra vita.

Leone (23 luglio-23 agosto)

In alcuni momenti prendere l’iniziativa e agire impulsivamente può essere utile. La dissonanza odierna Luna in Sagittario-Giove in Gemelli indica che dovete seguire l’istinto. In alcuni momenti prendere l’iniziativa e agire sull’onda dell’impulsività può essere vantaggioso. Se una persona vi offre un’opportunità che potrebbe facilitare i vostri piani e dovete accettare rapidamente, provateci: potrebbe rappresentare una svolta. Amore: in coppia, proponete al partner delle attività mirate a spezzare la routine. Apprezzerà sicuramente alcune novità, anche nell’eros. Soli: se volete incontrare una persona diversa dai vostri ex, dovete semplicemente cambiare il vostro atteggiamento.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Non è un atteggiamento sbagliato vantarvi con gli amici di un successo di lavoro ma per oggi fareste bene a evitare. Alcune persone potrebbero reagire negativamente e non perché siano invidiose. Il vostro entusiasmo potrebbe accentuare la mancanza di sicurezza in se stessi o di non avere le opportunità giuste. E’ qualcosa di cui tenere conto dunque cercate di condividere questo bel momento solo con i familiari. Amore: in coppia, oggi coccolerete il partner più del solito e ricambierà con mille attenzioni, un atteggiamento dolce e complice. Soli: potreste incontrare una persona su un’app di incontri o un sito di appuntamenti, Segnerà l’inizio di una dolce storia d’amore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Venere in Leone, fa brillare la vostra vita sociale, la comunicazione è al top, siete spinti a stringere nuove relazioni e trascorrere insieme bei momenti in allegria. Il transito è perfetto anche per organizzare eventi di gruppo da vivere nel fine settimana. Al contempo, al centro della scena ci sono alcuni metodi innovativi che svilupperete per fare affari o raggiungere i vostri obiettivi. Amore: in coppia, la passione è decuplicata, avete voglia entrambi di ravvivare la relazione. Atmosfera torrida, tutta fuoco e fiamme! Soli: più audaci e attraenti del solito è sicuro che non resterete soli ancora a lungo. Farete una strage di cuori e uno lo farete vostro!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni vi dotano dell’energia e della forza di cui avete bisogno per progredire nel lavoro, nella carriera. Evitate di eludere qualsiasi sfida si presenti, anche se sul momento potreste sentirvi insicuri, non all’altezza della situazione poiché la posta in gioco è alta. E’ il momento di lanciarvi! Non dovete dimostrare nulla a nessuno dunque provateci e vedete cosa accade. Gli astri parlano comunque di successo. Amore: in coppia, giornata ideale per andare avanti insieme nella stessa direzione. Vi rendete conto che la relazione è solida e potete contare l’uno sull’altro. Soli: oggi potete soddisfare qualsiasi desiderio. Lanciarvi nella ricerca dell’anima gemella o vivere un flirt.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una bella giornata, siete di buon umore e tutto ciò che farete o gli avvenimenti che ci saranno andranno per il verso giusto. Questa sicurezza è ottima per raggiungere i vostri obbiettivi o far emergere la creatività: ritagliate del tempo per lavorare su alcune delle vostre brillanti idee, scoprire un nuovo interesse o una nuova attività! Una volta che inizierete a esercitare la vostra creatività il vostro entusiasmo sarà al massimo! Amore: in coppia, con il partner potreste comportarvi in modo bizzarro. Se ha un carattere forte, per evitare i conflitti date prova di dedizione. Soli: il primo sguardo accattivante che scambierete con un’altra persona vi darà la certezza che vi trovate davanti al grande amore!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con i passaggi odierni è il momento di prendere le distanze da persone e situazioni che da tempo pensate di voler allontanare. Al contempo è un’opportunità per rivedere la routine, mettere in discussione alcuni schemi ormai superati e dare il via ad abitudini che migliorano l’umore e il benessere. Senza dimenticare di aggiungere dei momenti piacevoli come ad esempio dedicarvi a un nuovo hobby che vi appassiona. Amore: in coppia, sempre innamorati del partner, farete in modo che le rispettive attività di lavoro non impediscano di trascorrere un po’ di tempo insieme. Soli: volete nuovi incontri? Potete provare sulle app ma sarà ancora meglio se uscirete, lancerete gli inviti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Marte-Urano in Toro è finalmente terminata e dovreste sentirvi meno stressati. Al contempo, se siete alle prese con una negoziazione complicata i passaggi odierni annunciano che tutto si concluderà in modo positivo, soprattutto se tra oggi e domani esaminerete di nuovo alcuni dettagli poiché cambieranno le regole del gioco. Troverete un accordo definitivo e affronterete la situazione alla grande. Amore: in coppia, anche se volete fare di testa vostra, oggi sarete pronti a correggere il tiro, tenendo conto dell’opinione del partner. Soli: darete il via a una nuova storia d’amore. Chi farà il primo passo? Non è dato sapere ma con l’altro capirete che è un incontro karmico.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Rimboccate le maniche e lavorate sodo: è così che il buon aspetto tra la Luna in Sagittario e Venere in Leone, vi permetterà di raggiungere la vetta. Il transito è pronto a offrire dei vantaggi a patto che adotterete nei confronti dei vostri obbiettivi e nel raggiungimento del successo, un approccio efficiente e organizzato. Al contempo potrebbero emergere nuove opportunità finanziarie, quindi assicuratevi di tenere gli occhi aperti. Amore: in coppia, il partner sarà totalmente conquistato dal vostro senso dell’umorismo o dalla capacità di cambiare atteggiamento. Farete di tutto per accendere la passione e ci riuscirete. Soli: conquisterete con un sms una persona che ha toccato il vostro cuore.