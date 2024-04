L’oroscopo del 18 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 18 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone accentua la sicurezza in voi stessi, avrete voglia di distinguervi, di brillare soprattutto nelle situazioni che potrebbero mettervi in grado di fare dei progressi professionali. Nel pomeriggio, la Luna entra in Vergine e rappresenta un invito a investire nel benessere, al vostro segno ricorda l’importanza di organizzarsi e prendere cura se stessi. E’ il momento ideale per semplificare il programma: meno farete, meglio sarà. La Luna in Vergine attiva gli aspetti ragionevoli della vostra personalità: se l’istinto dice di prendervela con calma, ascoltatelo. Amore: in coppia, è una giornata in cui parlare con il partner anche delle preoccupazioni. Soli: evitate di correre dietro a chi non vi merita! E’ una perdita di tempo.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Un aspetto armonioso tra Marte e Giove indica che qualsiasi decisione prenderete avrà un effetto positivo soprattutto se dovete risolvere un problema legale o di tipo amministrativo. Nel primo pomeriggio, la Luna sbarcherà in Vergine, nel vostro settore della creatività e del divertimento. Sfruttate le energie per uscire, fare qualcosa di piacevole e pazienza se dovrete rimandare a domani alcune faccende o commissioni. Unica accortezza: occhio alle spese, se decidete di fare shopping stabilite un budget ragionevole. Amore: in coppia, passione al top e la esprimerete a tutto campo! L’intesa con il partner è praticamente perfetta. Soli: pronti a lanciarvi nella conquista e farete centro. In ogni caso occhio a confondere desideri e realtà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Alcuni eventi inaspettati potrebbero scatenare incertezza, ad esempio notare che nel lavoro o nella vita personale qualcuno manifesta freddezza nei vostri confronti ma non dovete preoccuparvi della situazione. Mantenete la calma ed evitate di prevedere il peggio. Farlo vi metterà solo di cattivo umore e non ha senso. Le vostre relazioni sono più solide che mai, nonostante ultimamente ci sia stato un piccolo conflitto. Evitate di pensare che le persone non vi apprezzano o non vi stimano solo perché non sono d’accordo con ciò che dite. Amore: in coppia, rischiate di vedere solo i lati negativi della relazione e non sarete in grado di accendere l’eros. Soli: la vostra tendenza odierna è di idealizzare l’amore, le persone. No ai castelli in aria.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La giornata si apre con la Luna in Leone: sarete molto produttivi, spinti a gestire le priorità, i compiti più urgenti. Nel pomeriggio, la Luna sbarca in Vergine: rappresenta un invito a mettere ordine nei pensieri e nelle questioni personali. Queste vibrazioni sono perfette per portare a termine ciò che avete lasciato in sospeso nonché individuare eventuali errori o dettagli che in precedenza non avete preso in considerazione e correggere il tiro. Se avvertite stanchezza, avete bisogno di un aiuto, non esitate a chiedere una mano alle persone care. Amore: in coppia, avete un solo desiderio: stare più vicini al partner, coccolarvi. Il che, lo/a renderà felice. Soli: amore a prima vista! Un incontro spettacolare cambierà la vostra vita.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Il vostro è un segno intelligente, abbastanza da essere consapevole che non potete sapere tutto: se oggi dunque avrete una divergenza di opinioni con una persona considerate la situazione non come una lotta per imporvi ma come un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Avere una sana curiosità per il punto di vista di un’altra persona vi farà guadagnare il suo rispetto e trasformerà una situazione potenzialmente spinosa in uno scambio reciprocamente piacevole. Non è il momento di ostinarvi ma quello di esplorare altre idee. Amore: in coppia, ciascuno nasconde sempre un piccolo segreto. Non è indispensabile raccontare sempre tutto! Soli: ma davvero pensate che in amore siete sfortunati? Presto ci sarà un incontro.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna sbarca nel vostro segno – nel pomeriggio – e come sempre vi rende molto emotivi, ipersensibili, per cui è indispensabile mettere al primo posto i vostri bisogni, le vostre esigenze, anche se una persona cara dovesse chiedere una mano. Concentrarvi sugli obbiettivi personali, prendere cura di voi stessi vi doterà di chiarezza mentale, soprattutto per quanto riguarda le questioni di denaro. Il che non vuol dire trascorrere la serata in solitudine a rimuginare: ritagliate del tempo per distrarvi in compagnia degli amici o dei familiari. Amore: in coppia, nella relazione circola un po’ di tensione, avete capito che alcuni comportamenti sono legati alla dipendenza dal partner. Soli: volete conquistare una persona, ma ricambia il vostro interesse?

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine, dal primo pomeriggio sosta alle spalle del vostro segno: è un’opportunità per risolvere eventuali questioni che avete lasciato in sospeso. Ma non solo, anche per concedervi lo spazio necessario per elaborare le emozioni che provate, che si tratti di sollievo, risentimento o un mix di entrambi. Al contempo, potreste avvertire stress o stanchezza: probabilmente lavorate più del solito oppure dovete farvi carico, come al solito, dei problemi degli altri. E proprio perché siete sempre disponibili gli altri spesso ne approfittano. Amore: in coppia, giornata ideale per dedicarvi alle reciproche attività. Una piccola pausa farà bene a entrambi. Soli: i pianeti annunciano che è il momento di avere fiducia in voi stessi e negli altri!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

L’incontro con un vecchio amico potrebbe aprire la strada a opportunità di lavoro o affari impreviste, è un po’ come se il passato vi offrisse un dono per il futuro. Ritrovarvi, dunque, non sarà solo questione di bei ricordi ma un’occasione per trarne dei vantaggi e progredire nella professione. Nel pomeriggio, con la Luna in Vergine avrete voglia di stare in compagnia di amici e familiari e al contempo sarete spinti ad aiutare chi vi circonda a stabilire nuovi contatti: farete alcune presentazioni tra le persone che conoscete. Amore: in coppia, pensate a tutto e il partner può fare affidamento sul vostro grande senso dell’organizzazione. Non lasciate nulla al caso. Soli: una persona tenterà di conquistarvi. Vi lascerete travolgere dalle emozioni?

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel pomeriggio la Luna sbarca in Vergine e vi sentirete obbligati a rispettare alcune regole oppure le direttive del boss. Non è escluso sarete pronti a rimboccare le maniche per raggiungere un obbiettivo. Il vostro lato responsabile prende il il sopravvento su quello che privilegia il divertimento. Sfruttate questa giornata per organizzare la lista di cose da fare, affrontate i compiti professionali e personali così da essere liberi e in serata distrarvi in santa pace. Su un altro piano: se siete alle prese con un problema legale risolverete velocemente. Amore: in coppia, piccole incomprensioni potrebbero scatenare dei conflitti. Sorridete e siate dolci con il partner. Soli: emozioni a zig zag: non traete conclusioni seguendo soltanto il filo dei pensieri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’equilibrio tra l’energia che impegnate nei confronti della famiglia e quella che mettete nel lavoro, ultimamente sembra essere andato un po’ fuori controllo e dovete agire per alleviare la crescente tensione. Per oggi, cercate di ridurre – se possibile – gli impegni di lavoro e dedicare più attenzioni a una relazione con una persona cara. Se nell’aria c’è un conflitto è necessario andare al sodo e parlare apertamente. Girarci intorno darà a entrambi la possibilità di evitare di affrontare ciò che sta realmente accadendo e non risolverete nulla. Amore: in coppia, darete nuovo slancio alla relazione, siete pronti a introdurre un bel mix di miele e peperoncino. Soli: è una giornata in cui si profila un incontro interessante e romantico, forse online.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui potreste ricevere una proposta di lavoro o di affari interessante ma prima di accettare e firmare chiedetevi comunque se sia all’altezza delle vostre aspettative (realistiche ovviamente). In caso contrario, se non siete sicuri al cento per cento, frenate, prendete tempo. Prima di andare oltre, consultate un esperto, ad esempio un avvocato oppure un amico che ha firmato un accordo analogo. Se il vostro obbiettivo è quello di progredire, anche sul piano finanziario, è importante garantirvi la massima chiarezza. Amore: in coppia, esprimerete l’amore attraverso piccoli, semplici gesti… Ma saranno comunque molto apprezzati. Soli: un flirt passeggero potrebbe trasformarsi in una relazione che nel tempo diventerà sempre più importante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Vergine sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: è la giornata giusta per chiedervi se ciò che vi offrono gli altri è proprio quello che volete voi. E la risposta, ma per voi non sarà una sorpresa, potrebbe essere un no. Il vostro è un segno che dà sempre molto, pronto costantemente ad aiutare, non si tira indietro ma le altre persone sono generose quanto voi oppure hanno un comportamento egoista, indifferente o sono solo pigre? Cominciate a dare a voi stessi ciò che desiderate prima di pensare a chi vi circonda. Amore: in coppia, più concilianti con il partner. farete in modo che non si senta trascurato/a. Soli: voglia di conquistare, flirtare anche solo per lusingare il vostro ego. E in effetti fa sempre bene all’umore!