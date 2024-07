L’oroscopo del 18 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 18 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Sagittario vi spinge a entrare in azione così da raggiungere i vostri obbiettivi e siete intenzionati a lavorare sodo, molto sodo. In effetti è un buon momento per mostrare il vostro talento e va detto che non vedrete di buon occhio chiunque si metta tra voi e i vostri obbiettivi, siete pronti a eliminare qualsiasi ostacolo. Di sicuro con questa determinazione otterrete ottimi risultati che miglioreranno la vostra vita! Amore: in coppia, la vostra franchezza può destabilizzare il partner. Lasciate spazio alla gentilezza, senso dell’umorismo e tenerezza! Soli: volete vivere una passione ma prima di lanciarvi, assicuratevi che la persona che vi attrae sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un giovedì in cui l’idea di scoprire qualcosa di nuovo potrebbe entusiasmarvi. Ed è in momenti come questi, ovvero uscire dalla vostra zona di comfort, che si possono apprendere nuove competenze, stringere amicizie positive e fare scoperte affascinanti. Avete l’opportunità, dunque, di ampliare i vostri orizzonti. Avventurarvi in un territorio inedito può arricchire la vostra vita in modi che non avreste mai potuto immaginare. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni vi rendono un po’ impulsivi, nervosi,. Evitate di scatenare malintesi. Soli: negli affari di cuore oggi siete poco socievoli. Se in programma c’è un appuntamento romantico, meglio rimandare a domani.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Sagittario è in dissonanza Con Saturno: nel corso della mattinata avvertirete stanchezza o proverete un po’ di scoraggiamento. Anche se avete intenzione di impegnare parecchie energie nel lavoro per raggiungere il successo, per oggi evitate di esagerare e rallentate il ritmo. Se non è possibile, cercate di concedervi almeno delle piccole pause e seguire un’alimentazione sana: ricaricherete comunque le batterie. Amore: in coppia, potreste porvi delle domande riguardo eventuali malintesi con il partner. Ne parlerete ma non è detto che chiarirete. Soli: forse siete innamorati di una persona, ma la situazione va avanti al rallentatore. Per oggi non troverete la soluzione.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Ciò che desiderate oggi vi sembrerà a portata di mano, siete pronti ad affrontare qualsiasi sfida ma il consiglio astrale, se volete realizzare qualcosa, è fare tutto con calma, anche quando avrete la sensazione di non avere abbastanza tempo per fare quanto vorreste. Nel pomeriggio sarete sicuramente meno agitati, più lucidi e avrete una visione diversa anche riguardo ai rapporti di lavoro, agli obblighi e alle responsabilità. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere malinconico ma, tranquilli, non nasconde alcun segreto. E’ solo una giornata no e va lasciato/a in pace. Soli: non è un giovedì favorevole all’incontro con il grande amore. Ma l’appuntamento è solo rimandato.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un giovedì in cui potreste avere la spiacevole sensazione di non riuscire ad avere il controllo su una situazione personale o di lavoro. Potrebbe riguardare una relazione in cui riemergerà una questione importante e rimasta irrisolta ed è arrivato il momento di affrontarla una volta per tutte con una conversazione sincera che vi permette di andare al cuore della situazione. Troverete una soluzione e vi sentirete sollevati. Amore: in coppia, oggi siete da prendere con le molle! Il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso o a stabilire un dialogo tenero e rilassato. Soli: il buonumore è latitante nonché l’ottimismo. Oggi non c’è molto spazio per l’amore.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

In mattinata l’umore non sarà al top, potreste essere poco socievoli con chi vi circonda, penserete che non vi capiscono e avvertirete un senso di solitudine. Ma fortunatamente questo stato d’animo nel pomeriggio sarà superato: con il buon aspetto Luna-Mercurio tornerà il buon umore, l’immaginazione sarà al top e potreste avere un’idea brillante, anzi geniale da utilizzare per fare passi avanti nel lavoro, nella carriera. Amore: in coppia, in serata sarete generosi, comprensivi e ciò migliorerà nettamente la relazione che ha bisogno di un nuovo slancio. Soli: in programma ci sono incontri interessanti, conversazioni piacevoli. Sfruttate al massimo le vibrazioni di questo giovedì.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La presenza della Luna in Sagittario, nel vostro settore della comunicazione potrebbe spingervi a condividere le vostre emozioni. Se ultimamente avete avuto difficoltà a dire cosa avete in mente oggi parlerete apertamente anche se ciò significa ammettere che siete infastiditi o frustrati da alcune questioni. Non dovrete sentirvi in colpa per aver messo le carte in tavola poiché è la giornata giusta per esprimervi. Amore: in coppia, siete appagati dalla relazione, non volete cambiare nulla! A voi poco importa delle regole e delle prove, andate avanti alla grande! Soli: questo giovedì la scelta è vostra. Probabilmente vorrete essere voi a lanciare inviti e non rimanere in attesa che arrivino.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un giovedì in cui siete più sensibili del solito, forse un po’ pessimisti, vedete il bicchiere mezzo vuoto. In serata permettete dunque ad amici e familiari di coccolarvi. Confidare le vostre emozioni sarà inoltre un sollievo. Il buon aspetto Luna-Mercurio vi dota inoltre di chiarezza e comprensione rispetto a problemi pesantucci presenti nelle relazioni e che hanno scatenato delle discussioni: potete affrontarli con più tranquillità. Amore: in coppia, tra momenti con gli amici o la famiglia, un po’ di relax, con il partner ritaglierete del tempo per parlare e ascoltarvi amorevolmente. Soli: incontro con una persona durante un evento. Potrebbe piacervi, flirterete ma per ora non andrete oltre.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Date sempre molto agli altri e oggi finalmente riceverete molto: è uno scambio positivo che funge da catalizzatore per nuove opportunità e nuove relazioni alcune delle quali potrebbero essere molto promettenti. Tuttavia fate attenzione: alcune persone approfittano della vostra gentilezza e generosità. Forse ve ne siete anche resi conto ma visto che il vostro segno non vede il male, a volte mantenete quelle relazioni che alla lunga si rivelano malsane. Amore: in coppia, in programma c’è una bella serata, con il partner c’è grande intesa e trascorrerete splendidi momenti. Soli: dopo tanta attesa, avrete dei segnali di chiaro interesse da parte della persona che vi attrae!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Saturno in mattinata sarete spinti a rimanere dietro le quinte, un po’ per conto vostro. Forse avrete voglia di riflettere su tutti quei progetti che richiedono energia mentale e attenzione. Tenete presente che nell’aria ci sono delle opportunità per trovare un nuovo lavoro e dei modi diversi per integrare il vostro reddito: sfruttate questa possibilità per scoprire cosa funzionerebbe meglio per voi. Amore: in coppia, in serata vivrete momenti di grande passione! Il partner apprezzerà le vostre battute e il ritrovato slancio. Soli: desiderate uscire, conoscere persone nuove, conquistare. E con questo stato d’animo è ovviamente possibile un incontro!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se in mattinata proverete ansia, si tratterà solo di uno stato d’animo che eliminerete nel giro di poche ore. Con il buon aspetto Luna-Mercurio avete la possibilità di ottenere la riuscita in tutto ciò che intraprendete: potreste, ad esempio, concludere un buon affare o trovare un giusto compromesso in una trattativa. In serata, prendete cura del vostro benessere, dite stop alla vita sociale e concedetevi una pausa di relax. Amore: in coppia, conversazioni sincere con il partner vi permetteranno di entrare in una nuova fase della relazione. Soli: negli affari di cuore è uno splendido giovedì: un flirt potrebbe passare da attrazione senza impegno a qualcosa di molto più profondo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Durante la mattinata, con la dissonanza tra la Luna in Sagittario e Saturno nel vostro segno, sarà importante mettere dei limiti a chi approfitta della vostra disponibilità, a chi ha atteggiamenti da bullo, anche se si tratta del boss o di un collega più in alto di voi. Con il buon aspetto Luna-Mercurio potrete parlare senza creare tensioni. In serata ritagliate del tempo per gli amici, anche se dovesse trattarsi solo di una breve telefonata. Amore: in coppia, organizzerete una serata romantica, insieme al partner farete qualcosa di inedito. Riaccenderà la passione. Soli: incontrerete l’amore in un luogo o un contesto insolito. Una persona accenderà la vostra curiosità nonché il desiderio, la passione.