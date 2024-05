L’oroscopo del 18 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 18 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Sole-Giove in Toro sosta nel vostro settore delle finanze e la fortuna sembra essere al vostro fianco: è possibile che vi promettano una bella somma per un lavoro o qualcos’altro ma non è escluso che entri del denaro o riceverete un riconoscimento, una promozione! Nelle finanze si apre un nuovo ciclo di benessere e agiatezza. In generale occhi aperti a quelle opportunità che vi mettono in grado di migliorare le entrate o sono d’aiuto a risolvere ciò che sembrava irrisolvibile. Amore: in coppia, accettate il fatto che non può essere tutto perfetto. Anche la perfezione può diventare noiosa! Soli: decisi ad accettare inviti a uscite e feste e vi garantite dunque la possibilità di incontrare l’altra metà della mela.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La splendida congiunzione Sole-Giove nel vostro segno accende le ambizioni, è una giornata in cui facendo leva sull’autostima, la sicurezza in voi stessi, potete superare qualsiasi ostacolo, non vi fermerà niente e nessuno, sarete inarrestabili! Se solo questa energia durasse più di un giorno…Ma visto che non è così, battete il ferro finché è caldo tenendo presente che questo bel transito si verifica solo ogni 12 anni! Nel lavoro, potrebbero arrivare dei riconoscimenti per i risultati ottenuti! Amore: in coppia, la voglia di scoprire qualcosa di nuovo – un posto, una mostra, ecc. – arricchirà il dialogo con il partner. Soli: autentici rubacuori ma con una gran fretta di andare al sodo. Evitate di bruciare le tappe!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Sole-Giove in Toro sosta alle spalle del vostro segno ma vi rende ottimisti , accende la vostra creatività e sul piano pratico potrebbe accadere – in positivo – qualcosa di inaspettato: ad esempio l’entrata di una somma di denaro d’aiuto a mantenere in equilibrio il budget. Questo transito dinamico vi consente inoltre di puntare in alto e di cogliere qualsiasi opportunità che potreste avere per mettere alla prova le vostre capacità e abilità. E’ una giornata in cui mostrare cosa siete in grado di fare! Amore: in coppia, il partner vi rassicurerà sui suoi sentimenti, vi darà prova concreta di ciò che prova per voi Soli: gli incontri sui siti online sono il vostro forte, per cui lanciatevi: potreste conoscere una persona speciale!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Sole-Giove in Toro ad attendervi c’è il successo, forse una promozione o comunque un riconoscimento. Potreste avere l’opportunità di programmare un colloquio o forse arriverà un’offerta di lavoro oppure il boss vi parlerà di una nuova posizione o candidarvi in un settore diverso con un team migliore. In ogni caso il transito parla di espansione, anche se avete un’attività in proprio. Ampliate il giro delle conoscenze professionali: un contatto potrebbe essere d’aiuto a fare progressi. Amore: in coppia, passione al top, eros bollente! Vi amate sempre come il primo giorno. Soli: potreste ammirare o persino innamorarvi in segreto di una persona: l’altro/ lo capirà e darete il via a una storia d’amore!

Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Sole-Giove in Toro sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, del successo- In mente potreste avere grandi progetti come non accadeva da tempo. Anche se non vi sentite pronti a concretizzare in questo momento oggi potete iniziare a fare passi significativi che presto vi porteranno al successo. Tenete presente che non dovete fare tutto da soli: ora avete capito che se avete bisogno di un aiuto dovete solo chiedere e riceverete! Niente potrà fermarvi! Amore: in coppia, circola gioia di vivere dunque organizzate una serata un po’ diversa. Sarete al settimo cielo, vi guarderete con gli occhi a cuore. Soli: lanciate un invito a chi vi attrae: Sicuramente con gli aspetti odierni non riceverete alcun rifiuto!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Sole-Giove in Toro rende l’atmosfera vivace, divertente, la sicurezza in voi stessi è al top così come la produttività e nel lavoro non è affatto escluso un riconoscimento! Avrete la capacità di scovare i difetti di un progetto, di un’idea, vedrete chiaramente cosa non va, e soprattutto alcuni dettagli essenziali che nessuno avrebbe notato ma che a voi non sfuggiranno. Al contempo è il momento ideale per vivere nuove esperienze, ad esempio fare un viaggio o riprendere gli studi. Amore: in coppia, con Venere in Toro ill partner più che mai noterà che può contare su di voi, pur di vederlo/a felice vi farete in quattro! Soli: in programma c’è un incontro romantico inatteso e il cuore batterà a duecento all’ora.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Sole-Giove in Toro, al vostro segno annuncia grandi soddisfazioni finanziarie, un autentico colpo di fortuna, che vi permetteranno di uscire da un’eventuale crisi. E’ inoltre possibile un colloquio di lavoro o un’offerta di lavoro migliore di quello che svolgete attualmente oppure la possibilità di conoscere persone d’aiuto a concretizzare un progetto. Il transito rappresenta un’occasione per mollare le situazioni che non funzionano più e fare il passo successivo verso il futuro. Amore: in coppia, nella relazione c’è un rinnovamento! Vi piacerà fare qualcosa di diverso, sorprendere la dolce metà con iniziative inedite. Soli: darete il via alla conquista e potreste vivere la storia che avete sempre sognato!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Sole-Giove in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. Il transito vi dota di coraggio, sicurezza e in generale di un atteggiamento spensierato! Possono aver luogo incontri entusiasmanti, persino fortunati (ad esempio dare il via a una società o a una collaborazione di lavoro) o entrare in contatto con una persona che ha splendide qualità e vorrete approfondire la conoscenza. Infine, un invito a un caro amico per un viaggio sarà accolto con un entusiasta “sì”! Amore: in coppia, nella relazione potrebbe esserci una svolta. Potreste ad esempio sposarvi o desiderare entrambi di avere un figlio. Soli: in programma c’è un’attrazione irresistibile, vivrete una giornata all’insegna della passione!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Volete introdurre qualcosa di nuovo nello stile di vita? Con la congiunzione Sole-Giove in Toro è possibile e sarete pronti a trasformare il programma quotidiano. Confrontate ciò che vorreste raggiungere con la realtà ed è possibile che le cose andranno meglio. Non dovete puntare a grandi cose: alcuni piccoli cambiamenti avranno comunque un impatto notevole. E’ tempo di modificare, adattare e infondere un po’ di entusiasmo nella routine. Bando alla monotonia e divertitevi. Amore: in coppia, essere attenti e premurosi con il partner sarà il vostro modo per esprimere i sentimenti. Soli: una persona sul posto di lavoro o che incontrate quotidianamente, potrebbe farvi gli occhi dolci. Ricambiare spetta a voi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole abbraccia Giove, entrambi in Toro, il transito crea un’atmosfera divertente e spensierata, vi permette di progredire con grande fiducia in voi stessi, a credere nelle vostre idee, nel vostro talento. E’ uno dei migliori passaggi astrali, avviene ogni 12 anni, e potrebbe spingervi lavoro o vita personale a prendere decisioni importanti che andranno a vostro vantaggio. Se avete lavorato sodo su un progetto, ora date il via! Riceverete il sostegno ed elogi inaspettati d’aiuto ad andare avanti con sicurezza. Amore: in coppia, un po’ di gelosia reciproca accenderà la passione e la serata sarà all’insegna dell’eros di fuoco. Soli: potreste essere attratti da due persone, il che renderà la vita un po’ complicata ma divertente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Sole-Giove in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: avvertirete un’ondata di belle energie e belle emozioni riguardo a una situazione legata alla famiglia o a una proprietà, sentirete che finalmente sta per arrivare una svolta positiva. Non ultimo perché siete pronti a liberarvi del passato e imboccare una nuova direzione più positiva. Potrebbero anche presentarsi delle opportunità fortunate che vi permetteranno di risolvere le questioni riguardanti il settore. Amore: in coppia, amore fa rima con il senso dell’umorismo: vi renderete conto che è un po’ ridicolo litigare per cose banali e una battuta riporterà il sereno. Soli: grande fascino, conquisterete ma evitate di illudere chi vi corteggia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Sole-Giove in Toro, potreste avere un improvviso desiderio di unirvi a un gruppo di persone che la pensano come voi. Socievoli come sarete, stabilirete velocemente alcuni contatti utili. Con questo transito potrebbe inoltre arrivare aiuto inaspettato, la mano tesa di una persona vi solleverà! È un aiuto a cui forse non avevate pensato e che si rivelerà molto positivo. La congiunzione potrebbe spingervi inoltre a dire con entusiasmo dei “sì” alle opportunità che si presentano. Amore: in coppia, troverete sicuramente il modo per ravvivare la fiamma dell’amore e della passione con il partner. Soli: avete l’effetto calamita, potreste innamorarvi e sentire che nella vita affettiva stavolta si apre un nuovo ciclo.