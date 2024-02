L’oroscopo del 19 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 19 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole oggi entra in Pesci e per quattro settimane sosterà alle spalle del vostro segno: è il momento ideale per risolvere eventuali questioni lasciate in sospeso così da accogliere nuove opportunità quando il Sole entrerà nel vostro segno. Concedetevi di sognare i futuri successi: non sono utopici ma diventeranno realtà! L’importante è rimanere con i piedi per terra ed evitare di idealizzare le persone né avere aspettative nei loro confronti così da non rimanere delusi. Sfruttate questo transito poiché apre la strada al futuro progresso. Amore: in coppia, oggi incoraggiate il partner a esprimere la sua opinione riguardo ai progetti a due e a dare consigli sulle decisioni. Soli: una persona entrerà a far parte della vostra vita: vi sembrerà di averla già vista da qualche parte o come se la conosceste da sempre.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Pesci punta i riflettori sul vostro settore della vita sociale, vi spinge a dare la priorità alle amicizie – stringerete nuove relazioni, anche online – nonché ai vostri progetti di lavoro, soprattutto in team. Tenete presente che questo è il periodo migliore dell’anno per realizzare i progetti personali o professionali che avete a cuore ma sarà necessario trovare il giusto equilibrio tra la vostra razionalità e l’immaginazione. All’occorrenza chiedete consiglio a un amico o a un esperto: è possibile che possa essere d’aiuto a far decollare il progetto che avete in mente. Amore: in coppia, oggi con il partner potreste essere un po’ distanti, avete intenzione di trovare la risposta a un grande punto interrogativo. Soli: l’attrazione con una persona è forte eppure sentite che qualcosa non va. La cosa migliore è quella di proteggervi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Per quattro settimane il Sole in Pesci rappresenta un invito a concretizzare le vostre ambizioni ed è il momento di puntare in alto! Avere in mente un obiettivo chiaro da raggiungere e rimboccare le maniche, nel lavoro sarà d’aiuto a fare passi da gigante. Volendo potete anche acquisire nuove competenze che potrebbero trasformare completamente il vostro futuro. Il transito offre indubbiamente dei vantaggi nella vita professionale, proverete un senso di sollievo e benessere ma al contempo un eccesso di emozioni. Fate in modo di tenerle sotto controllo. Amore: in coppia, oggi non siete molto disponibili, i sentimenti passano in secondo piano. Al più parlerete delle cose riguardanti il quotidiano. Soli: gli incontri non sono una priorità. La solitudine vi pesa ma non avete tempo da dedicare agli affari di cuore.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Pesci, per quattro settimane, vi dota di splendide energie, se di recente avete vissuto un periodo impegnativo ora le acque si calmeranno e avrete un forte desiderio di vivere nuove esperienze, approfondire lo studio di un argomento, viaggiare, esplorare nuovi posti. Potreste anche provare un rinnovato senso di libertà ed essere pronti ad accogliere brillanti opportunità. Il transito indica una rinnovata fiducia in voi stessi, arriverà il successo e un riconoscimento del vostro impegno. Siete in fase di ascesa e non dovete farvi scappare nessuna occasione! Amore: in coppia, la relazione va alla grande, ma volete di più! Siete capaci di tutto e oggi create un’atmosfera molto romantica. Soli: possibile incontro con l’anima gemella. L’importante è che non cercare la persona perfetta: non esiste!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Per quattro settimane, con il Sole in Pesci sarà utile prestare attenzione alle vostre emozioni: potrebbero dare degli indizi su ciò che vi preoccupa. Potrebbero infatti emergere alcuni problemi e in questo modo troverete le soluzioni migliori. In questo periodo, inoltre, evitate di fare promesse esagerate: in seguito sarà difficile poterle mantenere. Se c’è stato un ritardo nel pagamento di una somma che vi è dovuta o, al contrario avete dimenticato ad esempio di pagare una fattura, in entrambi i casi, la questione sarà sistemata nel giro di breve tempo. Amore: in coppia, il romanticismo oggi avrà la meglio sullo stress ed eventuali difficoltà. La serata non sarà come le altre! Soli: molto realistici e la vostra visione dell’amore favorisce un incontro romantico. Sarà per tutta la vita? Lo scoprirete in seguito.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 19 marzo il Sole in Pesci sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali. E’ un ottimo momento per introdurre armonia nei rapporti, essere empatici, in particolare se ci sono stati degli screzi con una persona, cercate di perdonare e andare oltre. Non è escluso che nel lavoro arrivi una proposta interessante e, soprattutto se siete in cerca di un impiego, fareste bene ad accettare. In generale, con questo transito toccherete con mano che è più facile entrare in contatto con persone che possono essere utili, dare una mano ad aprire alcune porte. Amore: in coppia, vi sentite delusi, avete dei rimpianti? Riguardo alla relazione oggi non sapete bene a che punto siete. Soli: i pensieri sono ancora rivolti a un/a ex. Smettete di controllare la sua vita sui social, è solo una gran perdita di tempo ed energie.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il Sole in Pesci, fino al 19 marzo, il desiderio sarà quello di dare il via a uno stile di vita sano ed efficiente. Ciò potrebbe comportare alcune modifiche al quotidiano o mollare quelle attività che non sono appaganti o produttive. Tuttavia fate attenzione al perfezionismo: soprattutto per il vostro segno la moderazione è fondamentale. Se avete dei progetti importanti in cottura, tenete a portata di mano una lista di cose da fare. Con questo transito è facile perdere la concentrazione proprio mentre state per ottenere vantaggi positivi. Raccoglierete i frutti del vostro impegno! Amore: in coppia, con il partner oggi farete il pieno d’amore. E’ una giornata romantica, ricca di belle emozioni e condita da qualche piccola follia. Soli: pronti a vivere una storia d’amore? Una persona vi farà toccare il cielo con un dito.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nonostante la pesante presenza dei pianeti in Acquario, l’arrivo del Sole in Pesci, fino al 19 marzo, fa arrivare una ventata di leggerezza. Nelle prossime quattro settimane avrete voglia di divertirvi! Quando possibile, dedicate dunque del tempo ad attività che permettono di rilassarvi e rigenerare le energie. La creatività è accentuata – tanto più che venerdì Mercurio entrerà in Pesci – e se avete un talento è il momento di esprimerlo, mostrarlo a tutti! Non dovete tenerlo per voi. Con questo passaggio potreste dare il benvenuto in casa a un bebè oppure concepire un figlio. Amore: in coppia, se ultimamente sulla relazione aleggiava una cappa di piombo da oggi arriverà una splendida schiarita. Soli: volete smettere di cercare l’amore? Sarebbe un errore: aprite gli occhi, ora è il momento del Grande Incontro.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Pesci da oggi e fino al 19 marzo mette in primo piano il settore della casa, della famiglia ed è qui che concentrerete la vostra attenzione. E’ tempo di risolvere qualsiasi tipo di problema familiare e rafforzare le relazioni con le persone care nonché godere di un po’ di attenzioni. Avrete più voglia di stare in casa ma attenzione, non dovete confondere la tranquillità con il rallentamento. Lasciare che un’idea maturi con calma sarà come piantare un seme in un terreno fertile. Tra un mese, quando il Sole entrerà in Ariete, potrebbe germogliare qualcosa di veramente geniale. Amore: in coppia, per mantenere armonia e passione, giocate la carta del dialogo condito da senso dell’umorismo. Soli: forse dubitate, a torto, dell’interesse romantico che una persona ha nei vostri confronti. Vi apprezza per ciò che siete!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Pesci per quattro settimane sosterà nel vostro settore della comunicazione: è il momento ideale per imparare, insegnare, scrivere, vendere e lanciarvi in qualsiasi cosa abbia a che fare con i social media. Con questo transito avete la possibilità di entrare in contatto con gli altri e stringere nuove preziose relazioni. Se svolgete un lavoro di vendita o al servizio clienti, scoprirete che è è più facile interagire con chi vi circonda e trarne dei vantaggi. E’ un buon periodo per muovervi fare esercizio fisico e al contempo apprendere nuovi argomenti e mettere quotidianamente al lavoro i neuroni. Amore: in coppia, parlate con maggiore facilità dei rispettivi punti di vista e la solidarietà gioca un ruolo importante. Soli: chiuderete un flirt che non fa per voi. Avete bisogno di ricevere amore e non soltanto dare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole in Acquario vi dà appuntamento al prossimo anno e oggi entra in Pesci, nel vostro settore delle finanze, entrate e uscite di denaro saranno una priorità ed esaminerete attentamente il budget. Fino al 19 marzo, avrete voglia di migliorare la vostra situazione finanziaria e sicuramente ci riuscirete. Cercate, ad esempio, di concretizzare un’idea avuta tra gennaio e febbraio poiché potrebbe diventare molto redditizia. Altra buona notizia: potrebbe entrare del denaro che forse non vi aspettate e poiché il segno dei Pesci è notoriamente generoso, si tratterà di una somma importante. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono stati alti e bassi, nonostante i disaccordi oggi troverete delle soluzioni positive. Soli: il vostro lato indipendente comporta dei problemi. E una persona che vi corteggia ve lo farà capire.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Buon compleanno, Pesci! Il Sole oggi entra nel vostro segno e sosterà fino al 19 marzo. Il transito vi dota di splendide energie e dopo un mese di lentezza, riguardo a progetti e idee avrete voglia di entrare in azione. Cos’è che veramente vi appaga? Anche se solitamente vi adattate all’ambiente circostante, correte generosamente in aiuto di chi vi circonda, ora è il momento di essere un po’ egoisti e fare ciò che più vi piace. Non dovete sentirvi in colpa perché lo meritate. Date dunque voce al vostro lato più intraprendente e anche nel lavoro sarete in grado di distinguervi. Amore: in coppia, passione e romanticismo vanno di pari passo a meraviglia. Nella relazione l’equilibrio è perfetto! Soli: siete più audaci ma non solo avete l’impressione di poter soddisfare tutti i desideri. In ogni caso occhio alle illusioni.