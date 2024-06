L’oroscopo del 19 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 19 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui, lavoro o vita privata, avete voglia di rallentare il ritmo, prendervela comoda. Cercate di rilassarvi praticando una sessione di yoga oppure fare una passeggiata rilassante. E’ un’eccellente opportunità per ricaricare le batterie e risolvere le questioni lasciate in sospeso. Tra pochi giorni, i livelli di energia saranno notevolmente migliorati. Al contempo, frequentate gli amici che vi incoraggiano, vi fanno sentire stimati, apprezzati e prendete le distanze da chiunque minimizzi i vostri successi. Amore: in coppia, secondo voi il partner non capisce che avete bisogno di momenti di tenerezza e passione così da sentirvi amati e ricambiare. Per caso non è che state esagerando? Soli: Cercherete di capire il motivo che vi impedisce di incontrare l’anima gemella. Eh sì, dovete cambiare approccio.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con un amico o all’interno di un gruppo potrebbe esserci un conflitto riguardo ai valori. Una conversazione potrebbe evidenziare delle incomprensioni o rivelare priorità diverse. Rimanete con i piedi per terra, mantenete la mente aperta e affrontate la situazione facendo leva sulla pazienza. Una comunicazione chiara è fondamentale dunque esprimete sinceramente le vostre opinioni rispettando quelle degli altri e non ci saranno problemi, la relazione sarà salva! Su un altro piano: fate attenzione alle spese, occhio agli acquisti. Amore: in coppia, la difficoltà sarà quella di affrontare i problemi riguardanti le questioni di denaro ma senza offendere il partner che in ogni caso non capirà cosa sta accadendo. Soli: qualcosa non va nella vostra vita amorosa e nelle amicizie, occhi aperti ed evitate di cacciarvi in situazioni difficili.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole nel vostro segno è sul punto di formare una dissonanza con Sole Nettuno: gli accordi di tipo personale o di lavoro potrebbero diventare confusi e le vostre aspettative essere troppo alte. Nei prossimi giorni potrete esaminare la questione con maggiore lucidità. Per oggi mettete uno stop, rilassatevi e godetevi la vita. Seguite la corrente poiché oltretutto vi permette di concentrarvi su qualcosa di leggero e meno impegnativo. Dedicate del tempo a un interesse personale oppure alla lettura di un buon libro. Amore: in coppia, molto emotivi, si prospetta una giornata impegnativa nella relazione. Per allentare la tensione state un po’ per conto vostro. Soli: alcune notizie confuse, forse un sms deludente, scateneranno ansia. Cercate di rimanere con i piedi per terra e mantenere l’equilibrio. Uscite in compagnia degli amici.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole a partire da domani entrerà nel vostro segno ma per oggi sosta ancora in Gemelli e rappresenta un invito a mollare qualsiasi zavorra emotiva. Non è escluso che riemerga una situazione che avete volutamente evitato e, in questo caso, è il momento di affrontarla e trovare una conclusione. Le cose inizieranno a sistemarsi. Per questo motivo, vi sarà utile stabilire dei limiti nel caso qualcuno dovesse chiedere una mano. Non dovrete sentirvi in colpa per aver detto un no. Le vostre energie sono preziose! Amore: in coppia, i neuroni sono in ebollizione, avete voglia di muovervi e uscire. Evitate di imporre le vostre idee, il partner potrebbe rifiutarle tutte. Soli: siete in cerca di soluzioni per dire addio alla solitudine. Ne troverete alcune. E’ inoltre probabile che una persona che vi attrae da tempo si accorga finalmente di voi!

Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni, al vostro segno ricordano l’importanza del compromesso, anche se in fondo lo detestate. Che si tratti di una questione personale o di lavoro, cercate dunque di essere disposti a una trattativa. Al contempo, se siete alle prese con un problema per andare a fondo avrete bisogno di guardare il lato pratico e al contempo ascoltare l’istinto. Prima di prendere qualsiasi decisione o impegno è necessario capire cosa sta accadendo. Una volta che avrete la risposta potrete muovervi al meglio! Amore: in coppia, con i transiti odierni rischiate di perdere il senso della realtà. Ma davvero pensavate di vivere con Superman o Wonder Woman? Non esistono! Soli: aspirate all’amore ideale. È molto bello ma siete sulla strada sbagliata. Oltre alle splendide qualità il futuro partner avrà inevitabilmente anche dei difetti.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui dovete tenere gli occhi aperti ed essere diffidenti nei confronti di una persona che dispensa dei consigli, forse non richiesti, riguardo ai vostri piani e obbiettivi. Potrebbero essere fuorvianti forse perché sta cercando di raggiungere le vostre stesse ambizioni. Vigilate e fidatevi del vostro istinto. Più in generale per oggi tenete presente che non tutti i consigli sono d’oro, alcuni potrebbero portarvi fuori strada o essere totalmente sbagliati, anche se arrivano da persone di cui vi fidate. Amore: in coppia, il partner vi guarda con amore, ammirazione e vi sentirete lusingati. E’ dunque un’ottima giornata per esprimere anche i vostri sentimenti e prendere in considerazione un progetto a due. Soli: piedi per terra, cautela nei nuovi incontri: qualcuno potrebbe tentare di manipolarvi.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro è un segno socievole e i passaggi attuali sono eccellenti per riunioni, eventi e tutti i tipi di interazioni. Il vostro desiderio è quello di stringere relazioni che possano essere d’aiuto ad aprire la strada a progetti o collaborazioni. Nei prossimi giorni sarete più sensibili alle vibrazioni di chi vi circonda e capirete immediatamente chi è una compagnia piacevole e da chi invece prendere le distanze. Non è un atteggiamento meschino e opportunista: vi metterete al riparo da future seccature e frustrazioni! Amore: in coppia, forse il solito quotidiano della vita a due vi annoia. Al partner parlerete del bisogno di qualcosa di diverso. Ma rischiate di farlo nel modo sbagliato. Soli: negli affari di cuore desiderate smuovere le acque, vivere anche un’avventura passeggera ma non è detto che farete colpo.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Solitamente il vostro segno è attento alle spese ma oggi questa tendenza potrebbe essere cancellata. Rischiate di avere le mani bucate e lanciarvi con leggerezza nello shopping sfrenato. Potrebbe essere difficile rispettare il budget o rinunciare all’acquisto di oggetti frivoli che di fatto non vi servono. E’ giusto impegnare i soldi guadagnati lavorando sodo per concedervi delle gratificazioni ma per evitare spese eccessive la cosa migliore oggi è fissare un tetto, stabilire una somma precisa e non sforare. Amore: in coppia, se con il partner ci sono dei malintesi, delle incomprensioni, cercate di chiarire con un dialogo sincero. Trascorrere del tempo con la dolce metà è fondamentale per il buon equilibrio della relazione. Soli: per oggi mettete uno stop ai social media e ai siti di incontri. Dovete trovare un po’ di serenità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se provate incertezza riguardo a una situazione familiare, avete dei dubbi o sospetti, fino a venerdì vi sarà difficile scoprire la verità. Dettagli poco chiari e risposte sfuggenti, elusive di una persona cara potrebbero farvi sentire destabilizzati e non capire bene cosa sta accadendo. Cercate di essere pazienti, comunicate apertamente ed evitate supposizioni. Anche se al momento la situazione è poco chiara, mantenere il solito ottimismo vi permetterà di ottenere le risposte di cui avete bisogno. Amore: in coppia, potreste non prendere bene una decisione o un comportamento del partner, oppure la vostra richiesta di attenzioni è eccessiva. Soli: un po’ tristi o disfattisti. Mettete a tacere le ansie e, per quanto vi è possibile, divertirvi in compagnia di amici simpatici, che vi capiscono e vi rilassano.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste chiedervi se è il caso o meno di parlare apertamente, soprattutto se temete di turbare una persona. Ma più a lungo rimarrete in silenzio, senza dire nulla, e tanto più rischiate di accumulare rabbia. Potrebbe essere più semplice, al contrario, affrontare apertamente una situazione delicata, parlare sinceramente, non ultimo per ritrovare la tranquillità. Prendendo l’iniziativa con determinazione potreste scoprire che la conversazione rappresenta un’opportunità per una svolta in un legame importante. Amore: in coppia, il lavoro potrebbe stressarvi e al contempo avvertire la pressione del partner che vorrebbe una maggiore presenza. Per oggi, evitate di fare promesse. Soli: fate attenzione: in caso di nuovo incontro, prendete comunque il tempo per approfondire la conoscenza con il vostro potenziale partner.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui non avete una visione chiara di una situazione di lavoro o di affari e ciò spingervi a prendere delle decisioni poco realistiche o poco sagge. Forse si è presentata una nuova opportunità oppure state pensando di dare il via a una nuova attività per conto vostro o con un socio. Esaminate attentamente la questione ed evitate di fare scelte basate su informazioni incomplete. La fretta oggi è una cattiva consigliera: prima di apportare dei cambiamenti riflettete. Dovete costruire su basi solide. Amore: in coppia, nei confronti della dolce metà oggi potreste essere freddini. Nulla di grave, probabilmente avete bisogno di allontanarvi un po’ e poi ritrovarvi più innamorati. Soli: siete più sereni, meno in attesa di incontrare l’amore e dunque più spontanei. E’ l’atteggiamento giusto per conquistare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Le persone e le situazioni oggi potrebbero essere diverse da come sembrano all’apparenza. La vostra visione potrebbe essere distorta oppure rischiate di commettere un errore imbarazzante. Tenendo conto di questo, vi metterete al riparo dalla confusione. E’ anche il momento di dare libero sfogo alla vostra creatività e fantasia. Se avete in mente qualcosa di nuovo, ad esempio un progetto, con i passaggi odierni riuscirete a dare un tocco particolare e potete renderlo davvero speciale, anzi fantastico! Amore: in coppia, potrebbero arrivare notizie poco positive riguardo alle questioni domestiche o familiari. Evitate di scatenare discussioni con il partner. Soli: cercate di stare molto attenti con chi interagite, anche online. Considerate questa giornata come un momento di riflessione profonda e non di nuovi incontri romantici.