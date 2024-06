L’oroscopo del 2 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 2 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fate attenzione: oggi rischiate di lanciarvi un acquisto e spendere più di quanto previsto. Con i passaggi odierni non siete molto lucidi e la cosa migliore è aspettare qualche giorno: vi renderete conto che comprare un determinato oggetto potrebbe essere uno spreco di denaro. Al contempo, se avete la sensazione che le persone o le situazioni si muovono con lentezza, concentratevi su altro. Se provate frustrazione, sfogatevi con un amico oppure fate una camminata veloce o una corsa. Il vostro obiettivo principale è di ridurre l’ansia. Amore: in coppia, sarete felici di vedere il partner prendere cura di voi, vi ascolterà e sarà molto attento/a! Bella complicità! Soli: farete il primo passo per dichiarare il vostro amore alla persona che vi attrae da tempo. Farete centro!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se in mattinata avrete voglia di stare un po’ per conto vostro, lavorare su qualche progetto che avete a cuore, nel pomeriggio il buon aspetto tra Mercurio nel vostro segno e Nettuno in Pesci fa emergere il vostro lato socievole e incontrerete gli amici con cui c’è una splendida sintonia. Tuttavia dovete avere un’accortezza: ogni tanto date pure una sbirciata al telefono per vedere se qualcuno vi cerca ma quando parlate con loro evitate di controllare continuamente il dispositivo. Essere presenti e non distratti vi permetterà di rafforzare le relazioni. Amore: in coppia, volete adottare un atteggiamento ottimista e incoraggerete il partner a fare lo stesso. Soli: sognate di trovare il partner ideale da amare. Impossibile? Sembra di no, una persona vi affascinerà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni vi rendono sensibili, probabilmente prenderete un po’ le distanze dalla vita sociale e stare per conto vostro. Visto che siete anche un po’ distratti mettete da parte la soluzione di questioni di tipo pratico almeno fino a quando non tornerete con i piedi per terra. Al contempo rischiate di scervellarvi per capire le motivazioni delle persone o il significato dietro le loro parole. Troverete mille significati diversi e tutti ugualmente verosimili. Rinunciate a voler capire è soltanto una gran perdita di tempo ed energie. Sfruttate invece la creatività al top! Amore: in coppia, il partner soddisfa tutte le vostre aspettative, avete la sensazione che al vostro fianco ci sia la persona migliore del mondo. Soli: conquisterete un cuore e vi troverete in un vortice di emozioni.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una bella domenica, l’atmosfera è all’insegna della leggerezza e avete voglia di vivere esperienze diverse dal solito, ad esempio organizzare una gita con gli amici o i familiari in un posto che non conoscete oppure dedicarvi a un nuovo e appassionante hobby. Su un altro piano: potrebbe arrivare – anche nei prossimi giorni – una splendida opportunità una specie di sogno che diventa realtà. Non tiratevi indietro per timore di fallire ma lanciatevi con coraggio. Non è il momento di avere dubbi sulle vostre capacità, le competenze né tanto meno quello di essere modesti. Amore: in coppia, i passaggi riaccendono il desiderio e con il partner vivrete momenti indimenticabili. Soli: siete irresistibili, il vostro fascino fa colpo. Si profila uno splendido incontro romantico.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno oggi siete spugne che assorbono le vibrazioni di chi vi circonda. Non dovete isolarvi sia chiaro ma è bene cercare stare in compagna di amici con uno stato d’animo positivo e con senso dell’umorismo! E’ una domenica in cui rischiate di impegnare parecchio tempo e molto energie cercando di risolvere i problemi degli altri e non è detto che alla fine seguiranno i vostri consigli. Per cui se qualcuno vi parlerà dei suoi “drammi” e capite che si tratta di incontinenza verbale, cambiate velocemente argomento. Amore: in coppia, voglia di testare il vostro potere di seduzione e fin dal mattino sarete su di giri. Conversazioni piccantine… Soli: se una persona vi attrae romperete il ghiaccio e parlerete con scioltezza. E la conquisterete.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata positiva, l’atmosfera è rilassante, perfetta per accantonare obblighi, responsabilità e distrarvi in compagnia degli amici, fare delle chiacchierate divertenti e stimolanti. Potrebbero mettervi in grado di sviluppare qualche bella idea riguardante il lavoro. In questo momento tenete presente che al riguardo qualsiasi iniziativa vi porterà al successo, anche finanziario. Se dunque avete intenzione di proporre qualcosa, anche se è domenica fatevi avanti. Altrimenti, ritagliate un po’ di tempo per prepararvi a farlo la prossima settimana. Amore: in coppia, seppure con dolcezza cercate di far capire al partner che un atteggiamento gentile non è sinonimo di debolezza. Soli: avete la sensazione che tutto sia possibile! E non sbagliate: arriva il vero amore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se vi sentite stanchi, rallentate il ritmo e dedicatevi alle attività banali e visto che la creatività è al top, concentrate l’attenzione su qualcosa che vi appassiona. In questo modo vi rilasserete e allenterete lo stress. Al contempo fate attenzione quando parlate o scrivete: i passaggi odierni possono creare incomprensioni dunque procedete con cautela. Affinché non nascano equivoci rileggete i messaggi, cercate di parlare in modo chiaro e soprattutto chiedete conferma di ciò che vi dicono gli altri. In serata, evitate discussioni, non cadete nella trappola della provocazione. Amore: in coppia, esprimete con dolcezza i vostri sentimenti e toccherete il cuore del partner. Soli: la cerchia delle amicizie potrebbe offrire l’opportunità di un nuovo incontro. E potrebbe essere la persona giusta per voi.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una domenica in cui prendendo le distanze dal solito quotidiano, anche solo mentalmente, vi sentirete al top. Potreste ad esempio pianificare un prossimo viaggio per scoprire nuovi posti con gli amici o i familiari. Su un altro piano: nei prossimi due giorni se volete chiedere qualcosa al boss, forse cambiare settore o migliorare la vostra posizione, chiedete un incontro. Ciò che avete a cuore non è irraggiungibile e scoprirete che è possibile ottenere ciò che desiderate. Tutto ciò che dovete fare, dunque, affinché si realizzi, è parlare apertamente di ciò volete ottenere. Amore: in coppia, se volete mantenere l’armonia c’è bisogno di impegno ma sapete bene entrambi che il gioco vale la candela. Soli: sapete bene chi e cosa volete: guardatevi intorno! Cupido scoccherà la freccia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui circola confusione, l’atmosfera è un po’ caotica e le cose potrebbero non andare come vi aspettavate. Se avete in programma un’uscita, le persone potrebbero sbagliare orario o persino dimenticare il giorno… Cercate di trovare uno sbocco per esprimere l’immaginazione e date spazio alle emozioni. Emergeranno in modo prepotente e dovrete affrontarle, elaborare il disagio che comporta provare rabbia, tristezza o frustrazione. In caso contrario, la tentazione sarà quella di mangiare o bere troppo. In fondo si tratta solo di una giornata “no”. Amore: in coppia, se avvertite il bisogno di chiarire alcuni malintesi o zone d’ombra è la giornata giusta per prendere l’iniziativa. Soli: lasciate alle spalle i brutti ricordi del passato, uscite e fate nuove conoscenze.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni accendono il desiderio di ascoltare nuove idee, concretizzare dei progetti in compagnia di altre persone, forse avete voglia di provare qualcosa di nuovo oppure avete bisogno di guadagnare di più. Il che è positivo ma sarebbe ancora meglio sfruttare le vibrazioni planetarie odierne per testare le diverse sinergie. Un amico, ad esempio, potrebbe essere il perfetto compagno di fitness mentre un altro potrebbe diventare un socio in un affare nel prossimo futuro. E’ un buon momento per farvi avanti e ottenere un nuovo lavoro o una conversazione con il boss per presentare una vostra idea, avere una promozione. Amore: in coppia, il partner apprezzerà la vostra disponibilità e la leggerezza. Soli: più aperti al mondo circostante: il che vi permetterà di avere incontri speciali.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un ottimo periodo in cui nel settore delle finanze potreste raccogliere i frutti del vostro duro impegno. Avrete la possibilità, ad esempio, di aumentare le entrate o di concludere una trattativa. Sarebbe utile in ogni caso esaminare il budget con attenzione così da capire dove eventualmente tagliare le spese e risparmiare. Anche se le cose vanno bene prima di impegnarvi in un acquisto o prendere una decisione importante, controllate tutto due volte, soprattutto se dovete firmare un contratto o un qualsiasi documento. Amore: in coppia, se per accontentare la dolce metà avete messo in secondo piano le vostre esigenze, è il momento di trovare un equilibrio. Soli: in programma ci sono incontri e appuntamenti romantici, avete le carte in regola per dare il via a una vera relazione d’amore!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi astrali odierni vi rendono molto loquaci e potreste dire qualcosa che dovreste tenere solo per voi. Anche se siete sicuri al massimo della riservatezza di una persona fate attenzione a condividere un segreto poiché al contrario di quel che pensate, potrebbe spifferarlo ai quattro venti. Evitate anche di parlare di un progetto o un’idea che avete in mente: qualche furbetto potrebbe rubarveli senza pensarci due volte. Cautela, siate più strategici. In generale, se dovete affrontare conversazioni importanti, cercate di esprimervi chiaramente: eviterete incomprensioni. Amore: in coppia, in caso di discussione fate il primo passo. Tenere il broncio è una perdita di tempo. Soli: ritrovata sicurezza in voi stessi, finalmente capirete quanto siete affascinanti! Via libera per la conquista.